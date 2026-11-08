Na kře
Při vyslovení slova „referendum“ se ale mnozí tváří stejně vyděšeně jako veganský tučňák před rybím bufetem. Nikdo dnes nevystupuje proti demokracii.
Jen si ji každý představuje jako systém, ve kterém rozhoduji já a na své konkurenty nemusím brát zřetel.
Na kře
Na jednom neurčeném pólu žila kolonie tučňáků pod dohledem Velkého Mrože.
Mrož byl majestátní tvor. Měl obrovské kly, hluboký hlas a ještě hlubší přesvědčení, že názor mrože je současně názorem lidu. byl už věkem olysalý, ale to pranic nevadilo jeho moci. Když hovořil o svobodě, celý led se třásl. Částečně dojetím.
Hlavně proto, že za ním stáli lední medvědi. Jednoho dne oznámil historické referendum.
Otázka zněla: „Souhlasíte se svobodným připojením k Velkému Mrožímu Impériu?“
Pod otázkou byla dvě políčka:
✅ Ano ✅ Rozhodně ano
Jeden mladý tučňák upozornil, že chybí možnost „ne“.
Byl okamžitě jmenován předsedou výzkumné expedice do oblasti s výskytem hladových kosatek. Nikdo už ho nikdy neviděl.
Výsledek hlasování byl ohromující. 104 % tučňáků souhlasilo.
Mrož vystoupil na ledovou tribunu. „Lid promluvil!“
Tučňáci zatleskali. Někteří dobrovolně. Někteří preventivně.
Na druhém konci planety však existova systém mnohem kultivovanější. Nevládli zde mroži. Vládla zde Rada osvícených tučňáků. Nenutila. Nevyhrožovala. Nenasazovala medvědy. Jen vydávala stanoviska.
A jak každý ví, stanovisko je civilizovanější způsob, jak druhému vysvětlit, že se mýlí.
Členové rady nosili brýle. Mnozí v nich neměli skla. Někteří i vous. Ale to nebylo podstatné. Důležité bylo, že vypadali kompetentně.
Každý rok vydávali sedmisetstránkovou Zprávu o stavu demokracie mezi tučňáky. Každý druhý den článek o témž. Kolik tučňáků je četlo z přesvědčení, a kolik z pobavení, je stále nezodpovězenou otázkou.
Právě proto byla všeobecně považována za mimořádně důležitou.
Jednoho dne i tady navrhl obyčejný tučňák referendum.
V místnosti nastala panika. Profesor ledologie upustil bio-sardinku. Moderátor veřejnoprávní ledovize se pokřižoval treskou. Předseda rady si musel na chvíli lehnout.
„Referendum?“ „Ano.“
„Mezi obyčejnými tučňáky?“ „Ano.“
„A oni by rozhodovali?“ „Ano.“
„Bez nás?“„Ano.“
V sále zavládlo ticho. Takové ticho, jaké vzniká pouze tehdy, když se expert poprvé setká s vlastní definicí demokracie.
Nakonec vystoupil profesor společenské ledologie. „To není možné.“ „Proč?“ „Jde o složitou otázku.“
„A kdo rozhodne?“ „My.“
„A proč právě vy?“ Profesor se usmál. „Protože víme, že je složitá.“
Následující týden se na jižním pólu objevily titulky:
PROČ REFERENDUM OHROŽUJE BUDOUCNOST LEDU
PĚT DŮVODŮ, PROČ BĚŽNÝ TUČŇÁK NEROZUMÍ VLASTNÍMU OCEÁNU
MŮŽE MÍT VÁŠ SOUSED NÁZOR? ODBORNÍCI VARUJÍ
DEZINFORMAČNÍ HEJNO ŠÍŘÍ POŽADAVEK NA HLASOVÁNÍ
Večer probíhaly televizní debaty.
Šest expertů. Jeden moderátor. A jeden obyčejný tučňák.
Jeho úlohou bylo být přerušován.
„Samozřejmě respektujeme váš názor,“ vysvětloval moderátor. „Tak proč mě nenecháte domluvit?“
„Protože nesmíme dávat prostor zjednodušování.“
„Ale vy jste se mě na něco zeptal.“ „Právě.“
„Tak proč nesmím odpovědět?“
„Protože bychom tím mohli legitimizovat odpověď.“
A tak uběhlo pár let...od jedněch voleb k druhým...
Na plovoucí kře uprostřed oceánu setkal tučňák ze severu s tučňákem z jihu.
„U nás rozhoduje Mrož,“ řekl severní. „U nás experti,“ povzdechl si jižní.
„A můžete hlasovat proti nim?“ „Teoreticky ano.“
„A prakticky?“ „Pak mi měsíc vysvětlují, proč jsem hlasoval špatně.“
„A pomůže to?“ „Ne.“
„Tak proč to posloucháš?“ „Protože další měsíc vysvětlují, proč jsem neposlouchal to první vysvětlování.“
Oba se rozhlédli.
Na jednom obzoru stál Mrož s medvědy. Na druhém Rada Osvícených Tučňáků s mikrofony.
A oba tábory křičely tutéž větu: „Musíme bránit demokracii!“
První před neposlušnými občany. Druhý také před občany... kterým je třeba poradit jak hlasovat. Rozdíl byl jen v počtu slov. V tom prvním případě k tomu spíš sloužila rákoska.
A zatímco se na obou pólech vedly nekonečné spory o tom, kdo smí rozhodovat, kdo smí hlasovat a kdo je dostatečně kvalifikovaný na vlastní názor, děla se pod ledem zvláštní věc.
Ryby mizely. Ne rychle. Pomalu. Sardinka po sardince. Treska po tresce. Losos po lososovi.
Nakonec se oba tučňáci po letech znovu setkali. „Tak jak dopadly reformy?“ zeptal se severní.
„Výborně,“ řekl jižní. „Máme už sedmou strategii správy ryb.“
„To je působivé. My máme páté referendum o rybách.“ Pak se oba podívali do vody.
Nikde nic. Ani sardinka. Ani treska. Ani líný losos.
Jen moře. Prázdné moře.
„Kam zmizely všechny ryby?“ zeptali se.
Z hlubin se ozval starý chraplavý hlas: „Odpluly jinam.“
„Proč?“
„Protože zatímco jste se hádali o tom, kdo má právo spravovat oceán, nikdo si nevšiml, že v něm už skoro nic neplave.“
Nastalo dlouhé ticho.
Pak Mrož svolal mimořádné referendum. Rada Osvícených Tučňáků mimořádnou konferenci.
A ryby? Ty mezitím plavaly daleko od obou pólů.
Jako obvykle byly jedinými tvory v celém příběhu, kteří pochopili jednoduchou věc:
Když se dva tábory tučňáků celé roky přou o správu akvária, nejlepší strategie není vyhrát spor.
Nejlepší strategie je nebýt uvnitř.
Milan Hausner
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