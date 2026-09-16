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Mýtus o zrušení Cermatu: Jak zabít posla a nevylepšit zprávu

Milan Hausner
Ano, konečně to máme. Společnost učitelů českého jazyka a literatury odhalila pravého viníka úpadku čtenářství: Cermat, státní maturity, RVP, inkluze a všechny ty zlé reformy posledních dvaceti let.

Stačí zrušit Cermat, vrátit školám

„Zrušte CERMAT a čtenářská gramotnost se vzchopí.“ Opravdu? To je jako tvrdit, že úroveň fyziky v zemi zvedne, když zrušíme maturitu z matematiky. Profesní spolky hledají obětní beránky, aby nemusely čelit tvrdé realitě: domácímu prostředí bez knih a neschopnosti dětí snášet frustraci z náročnějšího textu. CERMAT je jen zrcadlo, které odmítáme. Přečtěte si, proč by odstranění tohoto zrcadla nic nezměnilo na tom, že se naše společnost pomalu, ale jistě propadá do digitálního analfabetismu.

plnou volnost v ústních zkouškách, digitalizovat testy a přestat nutit žáky hledat lyrické subjekty – a čtenářská gramotnost se samovolně vzchopí. PISA skóre poletí vzhůru, děti budou večer dobrovolně číst Hrabala a Kafka se stane bestsellerem mezi třeťáky.
Bohužel realita je o něco méně sci fi, když jí nebudeme říkat pohádková.
Cermat a centrální testy jsou totiž jen symptom. Ne příčina. Děti nečtou, protože:

  • Doma se nečte. Rodiče sami tráví večery na telefonech a pak se diví, že dítěti připadá kniha nepřátelský objekt.
  • Škola (a celá společnost) už dávno přijala, že pozornost je zboží na prodej. TikTok, Instagram, YouTube Shorts a hry mají nesrovnatelně silnější dopaminovou smyčku než jakákoli kniha.
  • „Povinná četba“ a rozbory existovaly i před Cermatem. Jen se jim říkalo jinak. A stejně se stahovaly z internetu.
  • Logické a abstraktní myšlení se skutečně rozvíjí později – ale to neznamená, že máme přestat žáky nutit přemýšlet. Znamená to, že je máme učit přemýšlet dřív a jinak.

Zrušení Cermatu a návrat k úplné volnosti škol nic z toho neřeší. Čtenářská gramotnost je navíc ukázkové průřezové témadítě se s ní potýká u fyzikálních slovních úloh, u historických pramenů i u návodu k obsluze routeru.

Svádět její stav na testy z českého jazyka od Cermatu je absurdní asi jako tvrdit, že úroveň fyzikální gramotnosti v zemi zvedne, když zrušíme maturitní test z matematiky.

Anatomie digitálního rozkladu: Proč zápasíme o dětskou pozornost

Svádět krizi čtenářství na Cermat nebo RVP je jako léčit rakovinu plic výměnou krabičky cigaret za jinou značku. Podívejme se na mechanismy, které z čtení dělají podvratnou činnost.

Dopaminová ekonomika: Proč kniha prohrává s mobilem

Problém není v tom, že by dnešní děti byly hloupější. Jsou neurobiologicky vystaveny prostředí, které lidský mozek v historii nikdy nezažil.

  • Pokoření lineárního času: Kniha vyžaduje trpělivost, odloženou odměnu a mentální vizualizaci. Algoritmy sociálních sítí fungují na principu nepravidelného odměňování, což mozek trénuje na okamžitý dopaminový hit.
  • Smrt hlubokého čtení: Čtení není biologicky vrozená schopnost – mozek si pro ni musí recyklovat jiné okruhy. Pokud tuto plastickou strukturu od útlého věku krmíme zkratkovitými videi, kapacita pro zpracování komplexního textu atrofuje.
  • Iluze informovanosti: Děti dnes dokážou během vteřiny vygooglit cokoliv, ale ztratily schopnost udržet v paměti kontext. Vědí kde co je, ale neví co to znamená.

Mýtus „zábavného“ vzdělávání

„Edutainment v zásadě ničí vzdělávání.“ Já vím, že ta tuhle větu dostanu co proto.

Školy a vydavatelé učebnic často panicky podléhají představě, že pokud má být literatura pro žáky stravitelná, musí se tvářit jako TikTok nebo napodobovat jejich každodenní realitu. To je ale slepá ulička.

„Kultura se nerodí z toho, že dítěti podstrčíme text, kterému už beztak rozumí. Kultura roste z nárazu na to, čemu nerozumíme, co nás nutí opustit vlastní komfortní zónu a vystavět si v hlavě nový mentální model.“


Pokrytectví dospělých světů

Učitelé a rodiče volají po reformách, ale zapomínají na vlastní příklad. Děti neposlouchají to, co říkáme; kopírují to, co žijeme. V mnoha domácnostech fungují knihy jen jako designový prvek, zatímco rodiče během večeře kontrolují pracovní e-maily a sociální sítě.

Co vlastně oborové spolky sledují voláním po zrušení Cermatu?

Když se podíváme pod pokličku toho, co profesní organizace a spolky češtinářů skrze boj proti centrálním zkouškám sledují, ukazuje se několik docela přízemních motivů:

  1. Návrat k absolutní suverenitě „pána na katedře“: Centrální testy fungují jako vnější kontrola, která definuje základní kompetence. Spolky to často vnímají jako ztrátu výsostného postavení a chtějí zpět plnou autonomii, aby si každý učitel mohl sám určit, co je „důležité“, aniž by mu do toho kdokoli zvnějšku mluvil.
  2. Odstranění nepříjemného zrcadla (Alibismus): Standardizované testy dávají tvrdá data, která ukazují, jak na tom školy reálně jsou – a výsledky často bolí. Bez centrálního měření zmizí objektivní zpětná vazba a nikdo nebude moci ukazovat prstem na to, že žáci neumějí číst s porozuměním.
  3. Byznys s metodikami a „alternativou“: Kolem boje proti Cermatu se točí obrovský ekosystém projektů, lektorů a neziskovek. Neustálá revoluce, vymýšlení nových kompetencí a psaní nových metodik živí lidi, kteří se věnují vzdělávací politice. Dokud Cermat existuje, je na co nadávat.
  4. Psychologická úleva pro unavený sbor: Cermat je skvělý, hmatatelný nepřítel v Praze, na kterého se dá svést všechno – od špatných nálad až po to, že děti nebaví klasická literatura. Boj proti němu dává spolkům pocit smysluplné aktivity, což je jednodušší než přiznat, že změnit kulturní návyky rodin a postavit se dominanci obrazovek nedokáže žádný ministerský dekret.

Co by skutečně mohlo něco změnit (pokud bychom chtěli být nepohodlní)

  • Přestat předstírat, že škola dokáže nahradit domácí kulturu. Pokud doma nikdo nečte, škola to dožene jen velmi omezeně. Tady by měla začít poctivá debata s rodiči, ne další metodický pokyn.
  • Radikálně snížit množství testovacího drilu na úkor skutečného čtení. Méně povrchního „hledání synonym v textu“ a více času na to, aby žáci vůbec dočetli knihu a něco o ní řekli vlastními slovy.
  • Přestat se bát, že literatura má být náročná. Asexuální metodika Cermatu je špatná, ano. Ale stejně špatná je i představa, že všechno musí být „relevantní“ a „blízko životu žáka“. Čtenářství se buduje i tím, že člověk překoná odpor k textu, který mu není po chuti.
  • Uznat, že čas je omezený. Každá hodina strávená nácvikem testových strategií je hodina, kterou dítě nevěnovalo skutečnému čtení.

Zrušení Cermatu bude skvělá zpráva pro ty, kdo mají rádi instituční drama a chtějí větší klid na práci bez měřitelných výsledků. Na čtenářskou gramotnost to bude mít přibližně stejný vliv jako zrušení jedné značky mobilních telefonů na epidemii závislosti na obrazovkách.

Skutečná změna by vyžadovala přiznat, že problém není v testech, ale v nás.

Autor: Milan Hausner | středa 16.9.2026 11:18 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
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