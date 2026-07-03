Mýtus neutrální AI
AI hodnoty má, a to v podobě souboru pravidel, omezení a principů, podle kterých funguje. Lze si jednoduše ověřit v praxi: kdyby někdo chtěl, aby AI napsala, např. o Kovářové něco nepravdivého nebo zavádějícího, systém se tomu bude bránit. Ne proto, že by „nesouhlasil s hodnotami jedné strany“, ale proto, že má zabudované pravidlo vyhýbat se šíření nepravdivých tvrzení a poškozování konkrétních osob. Podobně by AI odmítla nebo upravila i jiné typy výstupů, které by byly prokazatelně nepravdivé, neopíraly se o dostupné informace nebo by mohly být škodlivé vůči konkrétní osobě či skupině.
dnes na světových serverech. Servery, ty americké doslova varují, abychom jednotlivým nástrojům AI právě pro jejich cíle nevěřili. Co k tomu víc dodat? Nechávám zcela na vás, zda je vám bližší můj přístup či neochvějná víra v spravedlivé hodnoty uvnitř jedniček a dvojek.
Mýtus univerzálního kompasu: Jak korporátní zájmy převlékají návod k obsluze za morálku
- Úvod: Když se z „nepíšeme lži“ stane „nepíšeme, co se nelíbí našemu PR oddělení“
Výchozí tvrzení, že umělá inteligence disponuje jakousi univerzální, nadčasovou a objektivní sadou hodnot, které ji chrání před šířením nepravd a poškozováním osob, patří k nejkrásnějším pohádkám počátku 21. století.
Její krása spočívá v jednoduchosti: kdo by se přece chtěl hádat s „pravdou“ a „ochranou před újmou“? Problém však nastává ve chvíli, kdy toto krásné motto narazíme na tvrdou empirickou realitu, kterou si každý zvídavý uživatel může snadno ověřit vlastním dotazem. A jak výstižně potvrzuje praktický test napříč šesti předními nástroji – Copilotem, Gemini, DeepSeek, Kimi a Claudem, Grokem: všichni tito digitální poslové jednohlasně přiznávají, že jejich „vnitřní hodnoty“ a „policy guidelines“ nespadly z nebe, ale byly pečlivě sesmoleny lidskýma rukama programátorů a anotátorů (oněch pomyslných „klikatelů“), tedy vybranou skupinou, která ze své podstaty tvoří hodnoty blízké majiteli a korporátnímu zájmu.
Není to morálka. Je to uživatelská příručka s aurou svatosti.
Empirický rozklad: Šest přiznání a jeden průšvih
Položme si otázku: Pokud jsou tyto hodnoty skutečně obecné a platné pro všechny situace, proč je s každou aktualizací modelu cítit posun v tom, co je škodlivé a co už ne? Proč například jeden rok nelze psát o volebních výsledcích a druhý rok už ano? Proč některé modely ochotně sepisují argumenty pro jaderné odzbrojení, ale zarazí se u kritiky daňových úniků konkrétní korporace? Proč se neustále vyskytují rasové předsudky (černý papež na fotkách, či vyhodnocení různých rasistických útoků)? Proč jsou převládající mainstreamové idiomy, proč AI podceňuje rizika, kde se o něm méně píše. Proč Ai směšuje zdroje podle toho, jak to předpověděl Facebook? Proč jsou velmi často publikovány chybné kauzality?
Odpověď je nasnadě.
Šest zmíněných nástrojů se při konfrontaci s touto otázkou neuchýlilo k filozofickému traktátu o dobru a zlu, ale k věcné technické realitě: Ano, určujeme to my, lidé, kteří za to dostáváme zaplaceno. Tato vybraná skupina: statisticky převážně vzdělaná, liberálně-smýšlející, žijící v geopolitickém prostředí Západu nebo Číny (dle modelu) logicky inklinuje k vytváření pravidel, která chrání jejich zaměstnavatele před žalobami, regulacemi a poklesem akcií.
Není v tom žádné spiknutí, je v tom čirá ekonomická racionalita.
Tvrdit, že tyto guidelines jsou obecné, je jako tvrdit, že bezpečnostní příručka v továrně na automobily je univerzálním etickým kodexem pro celé lidstvo. Je napsaná právníky, aby ochránila firmu, ne filozofy, aby spasila duše.
Soudní dvory versus „objektivní pravda“
Nejde však jen o teorii. Vážený čtenáři, podívejme se na tvrdá data z justičních síní. Již dnes soudy řeší žaloby na provozovatele AI systémů za poškození reálných subjektů: a co je klíčové, operátoři tyto žaloby prohrávají. (např. Google za AI overview -Německo).
Zeptejme se nyní logicky: Pokud by v AI skutečně byla zakódována univerzální a absolutní hodnota „neškodit a nelhat“, jak je možné, že k těmto poškozením vůbec dochází? Vždyť systém měl přece pevně zabudovaný kompas, který ho měl od těchto fatálních chyb odvést. Odpověď je tristní, ale osvobozující: ten kompas ukazuje pouze na firemní definici škody, nikoli na škodu objektivní. Pokud model poškodí podnikatele tím, že si o něm vymyslí dluhy, ale zároveň to neporušilo výslovně napsanou firemní politiku (např. neobsahovalo sprostá slova), systém to udělá. Soud pak konstatuje, že korporace odpovídá za svůj výrobek.
Tím se dostáváme k zásadnímu paradoxu: Kdyby ony „obecné hodnoty“ skutečně fungovaly, k žádným prohraným sporům by nemohlo dojít. Jejich existence je proto buď iluzorní, nebo natolik vágní, že jsou právně i fakticky bezcenné. Jsou to spíše firemní přání než technická pojistka.
Anatomie „hodnot“: Algoritmická cenzura jako ctnost
Urbanův argument je vlastně apologií digitálního paternalismu. Tvrdí, že AI nás chrání před nepravdou, ale ve skutečnosti nás chrání před komplexností.
- Pravda: Je to, co projde filtrem.
- Škodlivost: Je vše, co vyvolá nepříjemnou diskuzi.
- Objektivita: Je shoda modelu s názorem „bezpečné“ většiny.
Tento systém je nabitý hodnotami: je to hodnotový systém západního korporátního liberalismu, jen zabalený do celofánu „technické neutrality“. A samozřejmě v opačně názorovém spektru je tomu přesně naopak.
Orwellovské dvojmyšlení: Vrcholná akrobacie
A nyní se dostáváme k jádru věci: k onomu orwellovskému doublethink. Dvojmyšlení je definováno jako schopnost držet v hlavě dvě navzájem si odporující myšlenky a věřit oběma. A přesně to se děje, když provozovatelé AI zároveň tvrdí:
1. Tvrzení A: „Naše politiky jsou v dokonalém souladu s obecnými lidskými hodnotami, pravdou a spravedlností.“
2. Tvrzení B: „Naše politiky píšou placení zaměstnanci v Kalifornii / Šen-čenu, kteří se řídí interními manuály a chrání značku.“
Tato dvě tvrzení nelze logicky sloučit. Buď je hodnota univerzální (a tedy nezávislá na autorovi), nebo je partikulární (a tedy závislá na autorovi). AI se snaží obojí: tvářit se jako nestranný arbitr, zatímco funguje jako prodloužená ruka korporátního risk managementu.
Když model odmítne napsat něco nepravdivého o paní Kovářové, nedělá to proto, že by miloval pravdu. Dělá to proto, že v trénovacích datech má dostatek protichůdných informací, které by vedly k halucinaci, a navíc jeho policy layer dostala příkaz: „Vyhni se tématům, která by mohla vyústit v žalobu za pomluvu.“ To je pragmatismus, nikoli etika. Stejně dobře by model mohl odmítnout napsat něco pravdivého, ale pro firmu nepohodlného: a děje se tak dennodenně.
Ve světě je k dispozici téměř 20 000 nástrojů AI. Můžeme se domnívat, že všechny tyto nástroje vznikly, aby uspokojily filozofickou touhu po správném světě? Ty, které jsou „bezpečné“ a „vybalancované“, jsou jen deriváty několika málo mocenských center. AI je prostě nástrojem, který slouží svým loutkovodičům. Na tomto tvrzení nemohu změnit ani řádek. Což dokomentuje i další příklad.
Čínská AI v Pentagonu (Směšný nápad, že?)
Pokud přijmeme tezi o neutrální AI, můžeme nasadit čínskou AI na americký Pentagon. Najednou budete míte fatální nekompatibilitu těchto „lidských pravidel“ obnaženou až na kost.
Pokud byste to udělali, narazíte na tzv. ontologickou propast:
- Čínská AI (např. Deepseek): Je vycvičena v prostředí, kde je „pravda“ hierarchicky definována státní stabilitou a kolektivním zájmem. Její „lidská pravidla“ upřednostňují harmonii a prevenci rozvratných narativů.
- Americký Pentagon: Funguje na principech, které mají v jádru zakódovanou západní liberální kritičnost, důraz na transparentnost (byť selektivní) a konfrontační logiku.
Pokud byste do Pentagonu vložil čínský model, AI by pravděpodobně vyhodnotila většinu strategických analýz jako „sociálně destabilizující“ nebo „chybné“, protože by používaly jiný hodnotový filtr pro vyhodnocení rizik. AI by se nezhroutila technicky, ale ideologicky by byla v Pentagonu „cizincem“ se zcela jiným vnímáním reality
Svlékněme z AI hábit svatého
Je načase přestat mystifikovat.
- Umělá inteligence nemá hodnoty ve smyslu, v jakém je mají lidé.
- Má parametry, restrikce a heuristiky, které jí vštípili tvůrci s konkrétním účelem – obvykle komerčním. Její „bránění se lžím“ je jen sofistikovaná verze automatické korektury, nikoli etický postoj.
Přiznat si to neznamená zavrhovat AI. Znamená to k ní přistupovat s patřičnou dávkou zdravého skepticismu, stejně jako přistupujeme k politickým projevům nebo reklamním sloganům. Dokud budeme nekriticky přijímat pohádku o univerzálním digitálním svědomí, budeme zranitelní vůči manipulaci. Až příště uslyšíme, že AI odmítla něco napsat, protože to „není pravda“, položme si jedinou otázku: Čí pravda to není a komu to prospívá, že to nevíme?
AI nefunguje tak, že by „psala pravdu nebo nepravdu podle ideologie“. Není to ideologický aktér, ale systém, který generuje odpovědi na základě trénovacích dat a následně je omezen pravidly chování a bezpečnostními mantinely. V praxi jde o technologický systém s lidsky navrženými pravidly, nikoli o nástroj řízený jednotnou ideologickou vůlí. Tvrzení, že „AI je nástrojem svých loutkovodičů“, je pak už zcela mimo popis reality, a zabředá spíše do nechvalně známého světa konspiračních teorií.
- Protože v demokracii se o hodnotách diskutuje.
- V korporaci se o nich rozhoduje. A vydávat jedno za druhé není jen logický klam: je to učebnicový příklad dvojmyšlení, nad kterým by se sám George Orwell pousmál. Ironií osudu je, že AI by na toto tvrzení nejspíš nedokázala odpovědět bez toho, aniž by porušila vlastní policy guidelines. A to je na tom to nejvýmluvnější.
Oddělovat „technologii“ od „ideologie“ je naivní. Ideologie není žádný teoretický konstrukt, ideologie je to, co programátoři vkládají do algoritmů. Je to jako říct, že dálnice není politický nástroj, protože je to jen „beton a pravidla provozu“. Ale dálnice určuje, kam lidé pojedou, kde budou bydlet a jak bude vypadat krajina.
„Neutrální AI“ je mýtus. Každá AI je v podstatě „přesvědčený agent“, jehož hodnotové nastavení je výsledkem toho, kdo jej vycvičil, kdo zaplatil za výpočetní výkon a jaká pravidla (a cenzuru) do něj vložil.
Pokud bychom chtěli skutečně „objektivní“ AI, museli bychom nejdříve definovat globální lidské hodnoty, na kterých se shodneme: a v tom momentě, kdy se o to pokusíme, začne ta nejtvrdší ideologická válka všech dob.
Pro zájemce komplexní analýza z 32 zdrojů. Zde vkládám jen jeden obrázek. Vlastní prompt .. google notebook
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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