„My Evropané fotbal milujeme,"
Milujeme ho tak hluboce, až nám občas přeskočí a vběhneme na hřiště čtyři minuty před koncem derby o titul, abychom dali najevo, jak moc nám na tom krásném sportu záleží. A pak se divíme, že nám Brusel radí i v podstatně důležitějších věcech než je balon a branka. Že by ten fotbal byl předobrazem naší demokracie?
Vážená paní předsedkyně, dovolte mi tedy nabídnout český exkluzivní příklad této evropské lásky. V Edenu se dnes, a to nemluvím o prvním poločase, odehrála situace, která by byla trapná i pro okresní přebor. Fanoušci Slavie, zřejmě unaveni čekáním na závěrečný hvizd, usoudili, že nejlepší oslava titulu spočívá v tom, že ho svému vlastnímu klubu alespoň na čas vezmou. Kolektivní inteligence někde pod úrovni nabíječky do kuchyňského robota. I ta má občas alespoň tu umělou.
Pojďme si to rozebrat s chladnou hlavou. Sparta odjela, protože její hráč dostal plným kelímkem s pivem do hlavy. A možná i prskavkou. A ne ledajaký hráč: gólman. A co následuje? Policií zahájené trestní řízení pro výtržnictví, hráči se celkem pochopitelně zbavili dresů naskákali do autobusu jako při zásahu jednotky rychlého nasazení.
A ti nadšení fanoušci, ti měli takovou radost, že i tu branku na hřišti rozebrali.
Jaroslav Tvrdík, muž, který běžně řeší miliardové transfery, najednou stojí na place s mikrofonem a jako zničený člověk, ale ve vyjádření chlap, vysvětluje davu, že „to je naše společná vina“. Když se holt připeče klobása na grilu, tak to bude taky vina větru, ohně a špatného poměru hořčice ke kečupu.
A paní von der Leyenová nám mezitím vypráví o evropských hodnotách. Tak tady je máte: místo sportovního souboje o titul sledujeme, jak se fanoušci bijí mezi sebou, hází světlice (jedna dokonce přistála na hřišti, když ten milý kolohnát zcela neúmyslně zasáhl protihráče svým geniálním loktem. Minule nepomohla ani dráha letících slin, tentokrát už ovšem balistickou křivku nešlo tak úplně pominout. Příliš připomínala řízený pohyb ramene i loketního klobu do hlavy spoluhráče.
Je tohle láska k fotbalu? Kdepak, to je především láska k vlastnímu egu, a v součinnosti s alkoholem pak to u toho intelektem nabitého shluku vyvolává neukojitelnou potřebu způsobit kolaps. Nejspíš jen jednoho zápasu? Ale..
Co z toho plyne? Kontumace. Ať už dopadne jakkoliv, ten tým si tímto adolescentním výstřelkem; a promiňte mi ten výraz; podělal vlastní hnízdo. Kdyby fanoušci vydrželi sedět na zadku, dnes večer by se pilo ve Vršovicích až do rána jako za starých časů. Místo toho se budou psát žaloby, scházet se dozorčí rady a disciplinárky. Skvělá oslava, kluci, ale taky holky. To abych nezapomněl. Každopádně, Evropa na vás může být pyšná a my všichni vlastně taky.
Paní von der Leyenová říká, že fotbal spojuje. Ano, spojuje; dnes spojil oba slavné kluby a hlavně jejich hráče a opravdové fandy v jednom společném pocitu: totální trapnosti pro český fotbal. A to ještě nevíme, jestli se to nakonec nevyšplhá až k trestu ztráty bodů nebo zákazu vstupu na stadion. Ale hlavně, že na stadionu byla pěkná chorea a na Twitteru se povedla fotka brankáře pivem na hlavě.
Smutné? Ano. Vtipné? V jistém bizarním smyslu ano. Ale hlavně je to poučné. Až příště uslyšíme nějakého politika mluvit o evropské lásce ke sportu, vzpomeňme si na tento magický večer v Edenu. Tohle není láska. Tohle je jako když si koupíte nové auto a hned s ním vjedete do rybníka, protože se chcete projet po hladině.
No, myslím, že si musím zklidnit tep, protože tohle nedává smysl ani jako fraška. Slavia si zahrává s titulem (nejspíš ne), Sparta s výhrou a my doslova všichni jsme tak přišli o poslední zbytky iluze, že u nás fotbal opravdu jen „milujeme.“ Pravdou ovšem zůstává, že se najde horda těch, kteří jej na hodně dlouho zatížili zmarem, hnusem a pachem lidského primitivismu. A ten bude bohužel vidět od Lisabonu až po Tallin.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.