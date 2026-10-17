Možná, že by to s podvodníkem bylo jednodušší
Po sedmi letech společného života jsem očekával ledacos. Když už nic jiného, alespoň diplom za kulturní antropologii nebo medaili Za zásluhy o česko-estonské porozumění. Nedostal jsem ani jedno. Dostal jsem pouze zkušenost.
A teprve s odstupem času začínám chápat, jak drahá a současně cenná byla. Dlouhou dobu jsem měl pocit, že poznávám Estonku. Ve skutečnosti jsem většinu času poznával Čecha. Sebe. Prostřednictvím docela jiného chápání světa. Prostřednictvím přímé, odolné, pragmatické a neskutečně cílevědomé, ruskou totalitou odchované slečny odkudsi z vnitrozemí přímořského severského státu, kde toho tepla moc nezažijete. Toho reálného i toho příslovečného.
Dostal jsem drsnou lekci své potřebě všechno vysvětlovat, sdílet. Své víře, že když si dva lidé dostatečně dlouho povídají, nakonec se pochopí. A také svůj starý český zvyk používat humor jako univerzální opravárenskou pásku na všechny životní poruchy.
Jenže existují závady, které se humorem opravit nedají. Některé problémy se vašim vtipům zdvořile zasmějí a pokračují dál. Zpočátku mě fascinovalo všechno, co bylo jiné.
Její přímost. Její disciplína. Její schopnost rozhodnout se. Její neochota plýtvat energií na věci, které nepovažovala za důležité.
Vedle ní jsem si často připadal jako typický český improvizátor. Člověk, který je schopný vyřešit téměř jakýkoliv problém, pokud ovšem řešení nevyžaduje příliš mnoho plánování předem.
Jenže vztahy mají jednu zákeřnou vlastnost. Vlastnosti, které nás na začátku přitahují, se časem mohou stát přesně těmi, které nás nejvíc bolí.
Její přímost se pomalu měnila v neústupnost. Její samostatnost ve vzdálenost. Její racionalita v chlad. A nepochybně to fungovalo i opačně.
Moje lehkost se mohla proměnit v chaos. Moje snaha hledat různé úhly pohledu v nerozhodnost. Moje ironie v únavnou nečitelnost. To, co nás spojovalo, nás začalo rozdělovat.
Ne náhle. Ne dramaticky.Po milimetrech. Po malých dávkách.
Po stovkách okamžiků, které samy o sobě nic neznamenaly, ale dohromady změnily všechno.
Nevzpomínám si na jeden konkrétní den, kdy vztah skončil. Pamatuji si spíš období, kdy se pomalu vytrácel. Jako když mizí léto. Jednoho dne si uvědomíte, že večer už není tak teplo.
Za pár týdnů vytáhnete kabát. A pak najednou zjistíte, že je zima.
Přesně tak nějak odešlo i tohle manželství. Bez velkého finále. Bez rozbíjení talířů. Bez dramatických scén. Žádný televizní scénář.
Jen pomalu rostoucí vědomí, že dva lidé mohou být slušní, poctiví a dokonce se navzájem respektovat, a přesto už nedokážou jít stejným směrem. To byl asi největší šok.
Ne že jsme se lišili.To jsem věděl od začátku.
Šokující bylo zjištění, že někdy nestačí ani láska, ani dobrá vůle, ani roky společného života. Některé rozdíly člověka rozšiřují. A některé ho postupně unavují.
Když přišlo definitivní ticho, překvapilo mě něco jiného. Nechyběly mi velké věci. Nechyběly společné plány.Nechyběly ani fotografie. Chyběly maličkosti. Ranní zpráva. Večerní pozdrav. Otázka, jaký byl den.
Někdo, komu chcete poslat fotografii absurdně nakřivo postavené dopravní značky nebo další zprávu dokazující, že česká realita je často kreativnější než satira.
Člověk si totiž nezvyká na velké události. Zvyká si na přítomnost. A ztrácí ji po malých kouscích. V mém věku je to podobné jako přestavovat školní rozvrh v listopadu.
Teoreticky možné. Prakticky bolestivé. Dnes už necítím zlost, vlastně jsem ji necítil nikdy. Necítím ani křivdu. Spíš zvláštní druh melancholické vděčnosti.
Vděčnosti za člověka, který mi byl dlouhá léta blízko. Vděčnosti za všechny rozhovory.Za všechny spory. Za všechny chvíle, kdy jsem nechápal. A také za chvíle, kdy jsem začal chápat až příliš dobře.
Podvodník by mě připravil o peníze. Možná o důvěru. Možná o kus sebeúcty. Skutečný člověk mi vzal něco jiného.
Několik velmi pohodlných iluzí. Třeba iluzi, že porozumění automaticky vede ke shodě. Že blízkost automaticky znamená společnou budoucnost.
Že emoce (Nevím, zda to byla láska) sama o sobě dokáže překlenout úplně všechno. Ukázalo se, že nedokáže. Ale zároveň dokáže něco jiného.
Dokáže člověka změnit. A možná právě proto dnes ten příběh nevnímám jako neúspěch.
Byl to prostě střet dvou světů. Českého a estonského.
Světa humoru a světa přímosti. Světa improvizace a světa disciplíny. Světa, kde se problémy často řeší dlouhou debatou. A světa, kde se problémy řeší rozhodnutím. Sedm let jsme se navzájem učili jazyk toho druhého.Ne ten slovní.Ten lidský.
A i když společná cesta nakonec skončila, něco po ní zůstalo. Kus severu ve mně.A snad i malý kus českého chaosu někde tam.
Některé příběhy nekončí šťastně. Některé nekončí ani tragicky.
Končí pravdivě.
A s odstupem času začínám mít pocit, že pravda je nakonec cennější než šťastný konec.
Přesto si občas říkám, že kdyby mi tehdy někdo nabídl na výběr mezi internetovým podvodníkem a sedmiletou lekcí z lásky, kulturních rozdílů a lidské povahy, možná bych se nejdřív zeptal, kolik ten podvodník vlastně chtěl.
Mohlo to vyjít levněji. Jen určitě ne tak hluboko.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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