Mozilla Firefox a malý, velký rozvod s umělou inteligencí
Ostatní prohlížeče jako Chrome, Edge nebo Safari sice mají některé jednotlivé AI funkce (např. překlad stránek, automatické doplňování), ale ty se většinou vypínají každá zvlášť v různých částech nastavení. Jeden hlavní vypínač „celé AI“ zatím nenabízejí. Alternativou může být použití rozšíření (např. uBlock), která umí blokovat skripty spojené s konkrétními AI službami, ale jde o řešení na jiné úrovni, které není přímo integrováno do jádra prohlížeče.
Milí čtenáři, žijeme v době, kdy váš prohlížeč potřebuje nejen aktualizace, ale i manželskou poradnu. Mozilla, náš dlouholetý digitální společník známý svým šarmem a neochvějnou oddaností soukromí, se rozhodl zachránit nás před tím největším průšvihem naší doby: nuceným vztahem s umělou inteligencí. Jeden den poklidně surfujete po webu a druhý den vás váš prohlížeč bez varování začne oslovovat „miláčku“ a nabízet vám, že za vás napíše dopis tchyni. Děsivá představa? Právě proto přichází Firefox 148 s funkcemi „AI controls“, což je v podstatě manželská smlouva mezi vámi a vaším strojem.
Pro všechny vztahové typy
Konečně si někdo uvědomil, že se uživatelé se dělí do několika jasných táborů, a tak připravila řešení (skoro) pro každého.
- Nevěrní labužníci. Tito uživatelé milují svobodu. Dnes chtějí, aby jim Claude v postranním panelu pomáhal psát básně, zítra dají přednost Gemini při plánování dovolené a pozítří si budou povídat s ChatGPT o existenciálních otázkách. Pro ně je jako stvořený výběr chatbotu v postranním panelu. Je to jako mít otevřený vztah s celým ekosystémem AI, aniž byste museli podvádět. Žádné drama, žádné žárlivé scény mezi jazykovými modely, jen čistý, pragmatický polyamorní vztah s roboty.
- Ostražití tradicionalisté: Tato skupina s nelibostí sleduje, jak se jejich dokonalý, minimalistický nástroj na prohlížení webu mění v cirkusového klauna, který chce dělat kariéru stand-up komika. Nesnášejí, když jim prohlížeč „chytře“ seskupuje panely nebo napovídá, co by si měli přečíst dál. Pro ně je tu tlačítko „Block AI enhancements“. Je to digitální ekvivalent věty: „Miláčku, promluvme si. Tvé ‚vylepšování‘ mě dusí. Potřebuji prostor. Prosím, už mi nesnaž pomoct.“ Jedním kliknutím vrátí vztah do stavu předkryštálové éry, kdy byl internet jen hromada dokumentů a koček ve stylu batolení.
- Vybíraví mikromanageři. Tito lidé nemají problém s AI jako takovou, ale jsou velmi citliví na její konkrétní projevy. „Překlady? Skvělé! Generování názvů skupin panelů? To zní jako práce pro někoho, kdo nikdy neviděl můj systém 47 otevřených záložek o chovu alpaky. VYPNUTO!“ Možnost zapínat a vypínat každou funkci zvlášť je pro ně ideální. Je to jako mít partnera, kterému můžete říct: „Miluji, když mi vaříš kávu, ale přísahám bohu, pokud mi ještě jednou složíš ponožky podle duhového spektra, zruším naši členství ve společné domácnosti.“
Banální nebo geniální?
Zatímco jiní nás do vztahu s AI nutí „láskou na první prompt“ nebo ho balí do korporátní rétoriky o „budoucí produktivitě“, Mozilla přistupuje k problému s dospělým nadhledem. Nerozhazuje svatební konfety, ale místo toho vám podá klidně a bez emocí dokumenty k podpisu. Uznává, že některé vztahy s AI jsou krátké a funkční (rychlé shrnutí článku), jiné jsou vášnivé a kreativní (brainstorming s botem) a pro někoho je nejlepší žádný vztah.
Firefox se tak z prohlížeče stává dohazovačem i rozvodovým právníkem v jednom. Poskytuje bezpečné prostředí, kde se můžete seznámit, flirtovat, nebo naopak dát jasně najevo, že o zájem nestojíte. A to vše bez toho, aby vás záludně nahrával nebo prodával vaše vztahová data konkurenci. V éře, kdy se technologie často chovají jako toxický partner, který zná vaše potřeby lépe než vy sami, je tohle ta nejzdravější forma péče o vztah, kterou si lze představit.
Tak na zdraví – ať už váš vztah s AI vypadá jakkoli, Firefox vám teď dává klíče od vlastního digitálního bytu.
Moc prosím o vyplnění ankety, rád se pak podělím o výsledky.
Milan Hausner
Vzdělávání rozpuštěné v algoritmech
Rok 2026 se do dějin zapíše jako období, kdy se vzdělávání ocitlo na křižovatce. Jedna cesta vedla k rozšířené inteligenci, kritickému myšlení a hlubokému čtení.Druhá k pohodlnému klikání, instantním odpovědím a kognitivní atrofii
Milan Hausner
1.A a buditelé (12)
Je středeční ráno. Marta připravuje exkurzi do Národního muzea. 15 sáčků na zvracení, 47 kapesníčků, lékárničku, náhradní trička, powerbanku, čkokoládu, seznam telefonních čísel. A pronáší modlitbu k Bohům vzdělávání.
Milan Hausner
EU ve světle kynologického experimentu
Evropská unie je možná jediný projekt v dějinách, který se dá vysvětlit pomocí jednoho jediného obrazu: pes, který chce odběhnout, ale je na vodítku, a někdy na řetězu a jen občas si vodítko drží sám.
Milan Hausner
Revoluce v 1A - AI konečně nasazena (11)
Je pondělní ráno a tentokrát do třídy vstupuje paní ředitelka Eva. Usmívá se. Marta ztuhne, to nevěstí nic dobrého. "Marto, představte se, získali jsme grant pro AI. Jsme pilotní školou a já na vás tak spoléhám..."
Milan Hausner
Nepřehlédněte: Optimalizace kognitivního uvolnění
Odborná analýza na téma: Optimalizace kognitivního uvolnění – jak (ne)využívat AI ve vzdělávání (dle nejnovějšího výzkumu Ústavu pro kybernetickou lenost, 2026)
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu
Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu uložil řidiči tramvaje 200 hodin obecně prospěšných prací za...
Hasiči začali hledat firmu, která postaví stanici v Jemnici za 107 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina začal hledat firmu, která postaví novou stanici v Jemnici na...
Tragická nehoda na Žďársku. Řidič v nemocnici zemřel, policie hledá svědky
Vážná dopravní nehoda, která se stala na Žďársku, skončila tragicky. Jeden z řidičů v nemocnici...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 330
- Celková karma 9,25
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.