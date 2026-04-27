Mozek poslán na reklamaci
Pár poznámek k blogu pana Urbana.
Teď mozek musí myslet. A to je, jak známo, činnost, kterou lidský organismus snáší asi stejně dobře jako maraton v žabkách.
A tak tu stojíme v roce 2026, obklopeni nástroji, které nám měly ušetřit čas, ale místo toho nám jen umožnily narvat do jednoho dne tolik kognitivního odpadu, že by to zabilo i středně velkého koně.
„Informační zahlcení“
Ano, AI nám během tří sekund vyplivne tolik dat, že by to ještě v roce 2010 stačilo na doktorát. A my? My si to všechno poslušně lijeme do hlavy, protože přece když to mám, tak to musím zpracovat. Je to jako kdyby vám někdo donesl kýbl hranolků a vy se cítili povinni je sníst, protože by byla škoda je vyhodit.A navíc to chutná!!!
„Chybějící proluky“
Dřív jsme měli krásné, líné mezery mezi úkoly. Takové ty chvíle, kdy člověk kouká do monitoru, ale mozek je na dovolené v Chorvatsku. Teď? Teď jedeme sprinty od jednoho „deep insightu“ k druhému, jako by nás někdo zapřáhl do mentálního crossfitu. A pak se divíme, že po čtyřech hodinách s AI vypadáme, jako bychom právě přežili menší apokalypsu.
„Rozevírání nůžek“
Technologie letí rychleji než naše nervová soustava. AI zvládne 200 úkolů za minutu, zatímco náš mozek se po dvou větách začne ptát, jestli by nebylo lepší jít si lehnout. Ale místo aby nám to došlo, my se snažíme držet krok. Je to jako závodit s Teslou na koloběžce, a ještě se u toho tvářit, že to je skvělé.
Jenže ten problém není v AJEJE.
Možná problém je v tom, že jsme si z efektivity udělali náboženství. AI nám nebere odpočinek, my ho sami dobrovolně obětujeme na oltář produktivity, protože máme pocit, že když zrovna neoptimalizujeme, tak selháváme jako lidé.
AI nám nevnutila, že musíme do každé minuty nacpat další úkol. To jsme udělali my. S radostí. S úsměvem. A s pocitem, že „konečně jedeme na plný výkon“. Jenže mozek není serverovna. Nemá chlazení. Nemá redundanci. A když se přehřeje, tak prostě vypne a nepošle vám o tom notifikaci.
Takže ano — práce s AI unavuje jinak.
Ne proto, že by byla těžší. Ale proto, že jsme si z ní udělali doping, který používáme jako kafe, jen v mnohem větších dávkách. A pak se divíme, že nám cuká oko. Jako první příznak...než přijdou ty další...
Jsou různá, zvlášní loučení
Od Jany. Jsou různá zvláštní loučení. Stáří bilancuje, vrací se k tomu, co bylo, a bojí se toho, co přijde. Čím je člověk starší, tím víc otázek se v něm ozývá.
Morální autorita ve světě deepfaku
Deepfake, syntetická média tak věrná, že realitu napodobují s větší sebejistotou než realita sama, představují možná největší výzvu pro moderní pojetí pravdy...
BUST ROLL B1...ta, co vás sice odmítne, a ještě vám to vysvětlí
Na dnešní reklamu (doufám, že mi ji admini nestáhnou) mne navedla nabídka jedné AI firmy, která nabízí doslova robota na míru, muže či ženu, v libovolném tvaru, velikosti a s různými funkcemi. Uznejte, to se prostě nedá odmítnout.
Novorozenec online dřív než offline
Maminky sdílejí děti jako nové kabelky: detailní fotky, intimní momenty, celý život v přímém přenosu. Jen se zapomíná, že publikum si nevybírá dítě, ale algoritmus.
Panečku, to jsou ale noviny. Ty televizní, ale o televizi dnešní doby
Report založený na průzkumu mezi 600+ americkými diváky napříč generacemi (Gen Z až Baby Boomers, viz schéma) tvrdí, že televize není mrtvá, ale transformovala se... v co? To posuďte sami...
|Další články autora
- Počet článků 480
- Celková karma 9,15
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.