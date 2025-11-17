Mozek na tužku ... upgrade zdarma

„Zapomeňte na aplikace. Největší upgrade mozku držíte právě v ruce.“ „Každé písmeno je klik pro mozek – a tužka je jeho nejlepší trenér.“ „Nevyhazujte tužky. Jsou to nejlevnější mozkové implantáty na světě.“

Milí rodiče, pamatujete si na ten pocit? Zapáchající guma, zlámaná tužka a zoufalství nad diktátem. Dnes možná přemýšlíte, jestli má vůbec smysl, aby se to vaše dítě v době tabletů a chytrých telefonů ještě učilo. Má! A děje se přitom něco úžasného. Psaní rukou je totiž tajný tréninkový tábor pro mozek. Pár důvodů, proč by se v dnešní době měly zakázat diktáty na klávesnici, nikoli mobily jako takové!

  • Mozek v posilovně: Když se učí i ruka

Když dítě píše rukou, nestává se z něj jen písař. Stává se z něj neuro-atlet. Každé písmenko je malá gymnastická sestava pro prsty. A právě tyto pohyby posílají do mozku zprávu: „Hele, tohle je DŮLEŽITÉ! Zapiš si to nejen jako fakt, ale i jako pocit!“ Tomu se říká motorická paměť, já tomu říkám svalová, což sice není správné a vlastně je to blbost. Je to jako když se učíte jezdit na kole – tělo si to prostě zapamatuje. A proto to, co si dítě napíše rukou, se mu v hlavě usadí mnohem líp a vydrží tam déle než text vyťukaný na klávesnici. Klávesnice je anonymní, ale vlastní písmo je osobní podpis mozku. Však to víte sami, nejlepším gramatickým korektorem je váš pocit; tohle y sem prostě napasuje.

  • Diktát není mučení, je to detektivka!

Já vím, když se řekne slovo diktát má to ošklivé konotace, jak pro žáčka, tak i pro dospělého. Ano, i diktát se dá pojmout zábavně, tedy ten školní, že? Představte si ho ne jako zkoušku, ale jako jazykovou detektivku. Dítě musí zapojit sluch (slyší stopu), logiku (aplikuje pravidla) a pak případ „uzavře“ pohybem ruky. Když udělá chybu a musí ji opravit, je to jako když detektiv přehodnotí stopu – je to cenná lekce! Zkuste to doma: Napište si vtipný diktát a pak si role vyměňte – nechte dítě, ať opravuje chyby vám! Uvidíte, jak ho to bude bavit a jak se při tom nenásilně učí. Musíte to ale zkousnout, že? :) :)

  • Proč je to důležité, i když budou celý život ťukat do počítače?

Protože psaní rukou nestará jen o pravopis. Je to základní trénink:

  • Soustředění: Na rozdíl od tabletu, který láká k dalším aplikacím, papír a tužka vytvářejí ostrůvek klidu a pozornosti.
  • Kreativity: Když si dítě píše poznámky rukou, musí přemýšlet, co je důležité, a převyprávět to vlastními slovy. To je mnohem lepší než bezmyšlenkovité „Ctrl+C, Ctrl+V“. Backspace zničí chybu, guma ji přenese do vaší paměti s hlubší paměťovou stopou.
  • Pomalejšího tempa: Svět je rychlý. Psaní rukou učí dítě zpomalit, promyslet si myšlenku a dát jí tvar. Je to taková meditace s tužkou.

Závěr: Tužka jako nejchytřejší technologická novinka

Takže až příště uvidíte, jak se váš potomek hrbí nad sešitem, mějte z toho radost. Právě si buduje pevné základy nejen pro školní úspěchy, ale pro celoživotní učení. Jeho mozek a ruka právě dokonale spolupracují. A to je technologie, kterou žádný iPad nenahradí. Nevyhazujte tužky, zachraňují mozky našich dětí! A to je ta nejlepší investice do jejich budoucnosti.

PS: Poznámka na okraj k druhému, skoro extrému: učitelův a lékařův rukopis
Rukopis se v tomto případě stal funkční adaptací.

  • Lékařský recept je vrcholným dílem abstraktního expresionismu. Jeho nečitelnost není chyba, ale systémová vlastnost. Je to jakýsi Turingův test pro lékárníky: pokud dokážeš dešifrovat tento kód, jsi hoden vydat lék. Studie naznačuje, že jde o obranný mechanismus proti laickým dotazům. Je to tajný jazyk bratrstva bílých plášťů, psaný rychlostí života zachraňujícího rozhodnutí. Ještě že tu máme e-recept.
  • Učitelův komentář v testu je naopak mikroesejí plnou citového náboje. Délka a tvar škrábance u chybné odpovědi vypovídá více než známka. Krátká, přesná čárka? „Zklamals.“ Důkladně zakroužkováno s vykřičníkem? „Tohle jsme probírali třikrát!“ A ten vzácný, nadšený nápis „skvělé!“ s vlnovkou? Ten je pro žáka cennější než cokoli jiného. Oba tyto jazyky dokazují, že efektivita komunikace někdy stojí na hraně srozumitelnosti, ale vždy vychází z naléhavosti okamžiku.

Psaní rukou je osobní, nedokonalý a hluboce lidský otisk prchavé chvíle. Nekřičí k světu dokonalostí jako kaligrafie. Šeptá, mumlá, občas i zakleje. Ale právě v tomto šepotu je jeho síla. Je to pomalá, tělesná, zranitelná a neuvěřitelně bohatá činnost, která proměňuje abstraktní myšlenku na hmatatelný kus nás samotných.


Autor: Milan Hausner | pondělí 17.11.2025 10:24 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Další články autora

Milan Hausner

Digitální smrt v dětském pokoji

Tento okamžitý článek nevznikl kvůli klikům. Zrodil se ze smutku, žalu a vzteku nad virálním videem, které proměnilo dětskou bolest v veřejnou podívanou. Není to satira. Je to varování.

17.11.2025 v 11:29 | Karma: 0 | Přečteno: 38x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Petice za osvobození žákovských večerů aneb Rovnost v nevědomosti

V době, kdy vzdělávání představuje celoživotní úděl, děti mají encyklopedie v kapse se prostě školní systematická výuka mění na tragikomedii od ... do... Vlastní kompetence zůstávají na...papíře osnov.

16.11.2025 v 11:10 | Karma: 11,90 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pokoj č. 208, ve kterém se rozbřesklo

Služební cesta: kufry výmluv, recepce plná trapasu. A manželka, která řídí návrat domů. Když se obchodní schůzka mění v víkendový kabaret, pokoj 208 se stává jevištěm manželské grotesky.“

15.11.2025 v 13:04 | Karma: 9,59 | Přečteno: 210x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Triky, co nás spojují/rozdělují: Od kreslených iluzí k digitální broligarchii

Svět se konečně dočkal vlády, která nepotřebuje patos ani vojenské přehlídky. Její uniformou je mikina s kapucí a její zbraní je startupová hantýrka.

15.11.2025 v 9:29 | Karma: 6,45 | Přečteno: 89x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

„Time management pro hutníky: Jak přežít s diářem místo kladiva“

Vznešené slovo „rekvalifikace“ se vznáší nad trhem práce jako svatý grál. Je to kouzelná formulka, která má proměnit lidskou bídu v příležitost. V takovém před důchodu...

14.11.2025 v 9:57 | Karma: 13,86 | Přečteno: 179x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...
13. listopadu 2025  12:46

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.
16. listopadu 2025  13:57

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují...

Opět ztrácíme svobodu. To, za co jsme kolem roku 1989 bojovali, řekl Okamura

Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
17. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  12:23

Sledujeme online Předseda SPD Tomio Okamura přišel v pondělí u příležitosti oslav 17. listopadu k Hlávkovým kolejím,...

Zahlcená Národní třída slaví „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
17. listopadu 2025,  aktualizováno  12:22

Sledujeme online Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu...

Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....
17. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  12:20

Sledujeme online Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by...

Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I....
17. listopadu 2025  12:06

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při...

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Milan Hausner

  • Počet článků 174
  • Celková karma 8,99
  • Průměrná čtenost 204x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.