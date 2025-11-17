Mozek na tužku ... upgrade zdarma
Milí rodiče, pamatujete si na ten pocit? Zapáchající guma, zlámaná tužka a zoufalství nad diktátem. Dnes možná přemýšlíte, jestli má vůbec smysl, aby se to vaše dítě v době tabletů a chytrých telefonů ještě učilo. Má! A děje se přitom něco úžasného. Psaní rukou je totiž tajný tréninkový tábor pro mozek. Pár důvodů, proč by se v dnešní době měly zakázat diktáty na klávesnici, nikoli mobily jako takové!
- Mozek v posilovně: Když se učí i ruka
Když dítě píše rukou, nestává se z něj jen písař. Stává se z něj neuro-atlet. Každé písmenko je malá gymnastická sestava pro prsty. A právě tyto pohyby posílají do mozku zprávu: „Hele, tohle je DŮLEŽITÉ! Zapiš si to nejen jako fakt, ale i jako pocit!“ Tomu se říká motorická paměť, já tomu říkám svalová, což sice není správné a vlastně je to blbost. Je to jako když se učíte jezdit na kole – tělo si to prostě zapamatuje. A proto to, co si dítě napíše rukou, se mu v hlavě usadí mnohem líp a vydrží tam déle než text vyťukaný na klávesnici. Klávesnice je anonymní, ale vlastní písmo je osobní podpis mozku. Však to víte sami, nejlepším gramatickým korektorem je váš pocit; tohle y sem prostě napasuje.
- Diktát není mučení, je to detektivka!
Já vím, když se řekne slovo diktát má to ošklivé konotace, jak pro žáčka, tak i pro dospělého. Ano, i diktát se dá pojmout zábavně, tedy ten školní, že? Představte si ho ne jako zkoušku, ale jako jazykovou detektivku. Dítě musí zapojit sluch (slyší stopu), logiku (aplikuje pravidla) a pak případ „uzavře“ pohybem ruky. Když udělá chybu a musí ji opravit, je to jako když detektiv přehodnotí stopu – je to cenná lekce! Zkuste to doma: Napište si vtipný diktát a pak si role vyměňte – nechte dítě, ať opravuje chyby vám! Uvidíte, jak ho to bude bavit a jak se při tom nenásilně učí. Musíte to ale zkousnout, že? :) :)
- Proč je to důležité, i když budou celý život ťukat do počítače?
Protože psaní rukou nestará jen o pravopis. Je to základní trénink:
- Soustředění: Na rozdíl od tabletu, který láká k dalším aplikacím, papír a tužka vytvářejí ostrůvek klidu a pozornosti.
- Kreativity: Když si dítě píše poznámky rukou, musí přemýšlet, co je důležité, a převyprávět to vlastními slovy. To je mnohem lepší než bezmyšlenkovité „Ctrl+C, Ctrl+V“. Backspace zničí chybu, guma ji přenese do vaší paměti s hlubší paměťovou stopou.
- Pomalejšího tempa: Svět je rychlý. Psaní rukou učí dítě zpomalit, promyslet si myšlenku a dát jí tvar. Je to taková meditace s tužkou.
Závěr: Tužka jako nejchytřejší technologická novinka
Takže až příště uvidíte, jak se váš potomek hrbí nad sešitem, mějte z toho radost. Právě si buduje pevné základy nejen pro školní úspěchy, ale pro celoživotní učení. Jeho mozek a ruka právě dokonale spolupracují. A to je technologie, kterou žádný iPad nenahradí. Nevyhazujte tužky, zachraňují mozky našich dětí! A to je ta nejlepší investice do jejich budoucnosti.
PS: Poznámka na okraj k druhému, skoro extrému: učitelův a lékařův rukopis
Rukopis se v tomto případě stal funkční adaptací.
- Lékařský recept je vrcholným dílem abstraktního expresionismu. Jeho nečitelnost není chyba, ale systémová vlastnost. Je to jakýsi Turingův test pro lékárníky: pokud dokážeš dešifrovat tento kód, jsi hoden vydat lék. Studie naznačuje, že jde o obranný mechanismus proti laickým dotazům. Je to tajný jazyk bratrstva bílých plášťů, psaný rychlostí života zachraňujícího rozhodnutí. Ještě že tu máme e-recept.
- Učitelův komentář v testu je naopak mikroesejí plnou citového náboje. Délka a tvar škrábance u chybné odpovědi vypovídá více než známka. Krátká, přesná čárka? „Zklamals.“ Důkladně zakroužkováno s vykřičníkem? „Tohle jsme probírali třikrát!“ A ten vzácný, nadšený nápis „skvělé!“ s vlnovkou? Ten je pro žáka cennější než cokoli jiného. Oba tyto jazyky dokazují, že efektivita komunikace někdy stojí na hraně srozumitelnosti, ale vždy vychází z naléhavosti okamžiku.
Psaní rukou je osobní, nedokonalý a hluboce lidský otisk prchavé chvíle. Nekřičí k světu dokonalostí jako kaligrafie. Šeptá, mumlá, občas i zakleje. Ale právě v tomto šepotu je jeho síla. Je to pomalá, tělesná, zranitelná a neuvěřitelně bohatá činnost, která proměňuje abstraktní myšlenku na hmatatelný kus nás samotných.
Milan Hausner
Digitální smrt v dětském pokoji
Tento okamžitý článek nevznikl kvůli klikům. Zrodil se ze smutku, žalu a vzteku nad virálním videem, které proměnilo dětskou bolest v veřejnou podívanou. Není to satira. Je to varování.
Milan Hausner
Petice za osvobození žákovských večerů aneb Rovnost v nevědomosti
V době, kdy vzdělávání představuje celoživotní úděl, děti mají encyklopedie v kapse se prostě školní systematická výuka mění na tragikomedii od ... do... Vlastní kompetence zůstávají na...papíře osnov.
Milan Hausner
Pokoj č. 208, ve kterém se rozbřesklo
Služební cesta: kufry výmluv, recepce plná trapasu. A manželka, která řídí návrat domů. Když se obchodní schůzka mění v víkendový kabaret, pokoj 208 se stává jevištěm manželské grotesky.“
Milan Hausner
Triky, co nás spojují/rozdělují: Od kreslených iluzí k digitální broligarchii
Svět se konečně dočkal vlády, která nepotřebuje patos ani vojenské přehlídky. Její uniformou je mikina s kapucí a její zbraní je startupová hantýrka.
Milan Hausner
„Time management pro hutníky: Jak přežít s diářem místo kladiva“
Vznešené slovo „rekvalifikace“ se vznáší nad trhem práce jako svatý grál. Je to kouzelná formulka, která má proměnit lidskou bídu v příležitost. V takovém před důchodu...
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily
Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují...
Opět ztrácíme svobodu. To, za co jsme kolem roku 1989 bojovali, řekl Okamura
Sledujeme online Předseda SPD Tomio Okamura přišel v pondělí u příležitosti oslav 17. listopadu k Hlávkovým kolejím,...
Zahlcená Národní třída slaví „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot
Sledujeme online Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu...
Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný
Sledujeme online Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by...
Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči
V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při...
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...
- Počet článků 174
- Celková karma 8,99
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.