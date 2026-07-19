Mozek je prvotřídní eskamotér a politický fanatik je jeho nejvděčnější obecenstvo.
A protože mozek bolest z principu nesnáší, okamžitě spustí mašinérii výmluv, nad kterou by i ostřílený psycholog slintal závistí.
Nejoblíbenější politické eskapády:
Můj politik krade, ale aspoň krade pro nás
Klasika. Volič vidí, jak jeho spasitel najednou bydlí v paláci za čtyřicet mega a na ruce nosí garsonku. Disonance? Gigantická. Řešení: Aspoň to netahá do Německa / Bruselu / Sorosovy kapsy. To je přece národní krádež, pane, skoro by zasloužila medaili.
Ten incident byl úplně banální
Jako v té pohádce o nehodě. Vůdce nabourá. Normální smrtelník: Každej občas škrábne plech, ne?
Fanoušek mesiáše: To je jasná past tajných služeb, deep state a nebinárních aktivistů! On jel dvě stě schválně, aby odhalil pomalost systému!
Dřív jsem to kritizoval, ale teď je to jinak
Nejlahodnější kousek. Když opoziční hřmot usedne do ministerského křesla, najednou zjistí, že ty „zrůdné předpisy“, které deset let drtil, jsou vlastně „pilířem stability“. Mozek to přepne během jediné cesty novou limuzínou; ta kůže fakt voní jinak.
On to nemyslel tak, jak to řekl
Politik vypustí do světa obludnou kravinu (o migrantech, o viru, o číslech, o čemkoli). Fanoušek: Vy to překrucujete! On to myslel ironicky / metaforicky / strategicky / v šestém levelu nadsázky, kam vy nedohlédnete.
Kontext je vždy tak hluboký, že ho vidí jen ti, co mají to správné třetí oko. Vy pitomci to slyšíte ušima, ale on to řekl duchem. To je váš problém.
Ano, selhal, ale ti druzí jsou horší
Univerzální protijed na všechny disonance. Náš je sice trotl, ale ten váš je rovnou ďábel / bolševik / fašoun / sluníčkář / Sorosův pinč. Tímhle trikem omluvíte naprosto všechno. I kdyby ten váš sežral zaživa štěně přímo na Staromáku počkejte, až uvidíte, co ti druzí dělají koťatům
Všichni to dělají
Největší perla cynismu. Když vyplave nahrávka, kde se váš guru domlouvá jak kmotr z vyhořelé herny. A co ti vaši? Ti snad ne? Gratuluju, právě jste srazili laťku na úroveň kanálu a ještě si plácáte rameno, jak jste jim to natřeli.
Bonusové speciality podle menu:
Levá: Tenhle socialismus už přece musí vyjít, my jsme hodnější a chytřejší než ti minule.
Pravá: Tenhle oligarcha je vlastenec. Ti ostatní jsou zloději, ale on krade pro Čechy.
Centristická: Extrémy jsou zlo. Volme proto ty slušné korupčníky, co už známe. Aspoň víme, kolik si řeknou.
Nejlepší na tom je, že přesně tyhle finty vidíme jen u těch druhých, u té jejich sekty a kultu. Jako by naše vlastní bublina nebyla narvaná úplně stejnými mechanismy jen s lepším PR a pocitem neprůstřelné morální nadřazenosti. Když to dostane to správné zdůvodnění ze sociální psychologie, tak to prostě musí platit. A basta.
Kognitivní disonance je zázrak. Umožní vám zůstat hluboce přesvědčený o svém intelektuálním a mravním majestátu, i když zrovna aktivně podporujete moulu, vyžírku nebo fanatika, motoristu, ty s devítkou v názvu či bratrsva pod křížem či jakékoli spolky vůkol nás.
Mozek je prvotřídní iluzionista. A politický fanoušek?– to je ten typ publika, co sežere i mizerný trik s mizejícím rozpočtem. Znovu a znovu.
A takových textů máme na tady na našem blogu „neurekom“ plný sklep.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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