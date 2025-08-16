Moře empatie, lidskosti a lásky
Zdravotní sestra Jana. Jméno, které by mělo být vyslovováno s úctou. V době, kdy se v nemocničních chodbách občas ozývá neurvalé slovo, zamračený pohled či výčitka, je těžké uvěřit, že existují lidé, kteří svou práci nevnímají jen jako povinnost, ale jako poslání. Jana byla jednou z nich.
25 let služby s láskou
V nejmenovaném zařízení pro seniory, kde pracovala, nebyla jen odbornou zdravotní sestrou. Byla oporou, důvěrnicí, někdy posledním člověkem, který držel ruku těm, kteří odcházeli. Místo, kde pracovala, mělo ve znaku srdce – a ona ho nosila nejen na uniformě, ale především v sobě.
Moře v umyvadle
Jednoho dne doprovázela starou paní na její poslední cestě. V tichu, bez otázek, jen s jednou jedinou: „Na co ráda vzpomínáte?“ A odpověď? „Na moře… tam mi bylo dobře.“ Jana neváhala. Přinesla umyvadlo s teplou vodou, ponořila do něj ruku umírající ženy a jemně šplíchala, jako by to byly vlnky. Pár mušlí pak dokreslilo scénu.„Představte si, že jste tam,“ šeptala. Paní se usmála. A odešla v klidu. V teple vzpomínky.
Maličkost, která znamená všechno
Možná to byla jen kapka vody. Možná jen pár slov. Ale v té chvíli to bylo moře. Moře empatie, lidskosti a lásky. Takových sester je málo. A právě jim patří náš obdiv, naše poklona. Děkuji i já – za všechny, kteří měli to štěstí potkat někoho jako je Jana.
Tato sestra není jen zdravotníkem. Je důkazem, že i v systému, kde často chybí čas, trpělivost i pochopení, může existovat opravdová lidskost. Tou sestřičkou je moje dcera. A já jsem na ni nesmírně hrdá.
Jsem rád, že tento příspěvek v mém blogu napsala moje manželka.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.