Moře empatie, lidskosti a lásky

V době, kdy se v nemocničních chodbách občas ozývá neurvalé slovo, zamračený pohled či výčitka, je těžké uvěřit, že existují lidé, kteří svou práci nevnímají jen jako povinnost.

Zdravotní sestra Jana. Jméno, které by mělo být vyslovováno s úctou. V době, kdy se v nemocničních chodbách občas ozývá neurvalé slovo, zamračený pohled či výčitka, je těžké uvěřit, že existují lidé, kteří svou práci nevnímají jen jako povinnost, ale jako poslání. Jana byla jednou z nich.

25 let služby s láskou

V nejmenovaném zařízení pro seniory, kde pracovala, nebyla jen odbornou zdravotní sestrou. Byla oporou, důvěrnicí, někdy posledním člověkem, který držel ruku těm, kteří odcházeli. Místo, kde pracovala, mělo ve znaku srdce – a ona ho nosila nejen na uniformě, ale především v sobě.

Moře v umyvadle

Jednoho dne doprovázela starou paní na její poslední cestě. V tichu, bez otázek, jen s jednou jedinou: „Na co ráda vzpomínáte?“ A odpověď? „Na moře… tam mi bylo dobře.“ Jana neváhala. Přinesla umyvadlo s teplou vodou, ponořila do něj ruku umírající ženy a jemně šplíchala, jako by to byly vlnky. Pár mušlí pak dokreslilo scénu.„Představte si, že jste tam,“ šeptala. Paní se usmála. A odešla v klidu. V teple vzpomínky.

Maličkost, která znamená všechno

Možná to byla jen kapka vody. Možná jen pár slov. Ale v té chvíli to bylo moře. Moře empatie, lidskosti a lásky. Takových sester je málo. A právě jim patří náš obdiv, naše poklona. Děkuji i já – za všechny, kteří měli to štěstí potkat někoho jako je Jana.

Tato sestra není jen zdravotníkem. Je důkazem, že i v systému, kde často chybí čas, trpělivost i pochopení, může existovat opravdová lidskost. Tou sestřičkou je moje dcera. A já jsem na ni nesmírně hrdá.

Jsem rád, že tento příspěvek v mém blogu napsala moje manželka.

Autor: Milan Hausner | sobota 16.8.2025 12:53

Milan Hausner

  • Počet článků 33
  • Celková karma 7,36
  • Průměrná čtenost 242x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

