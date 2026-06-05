Moravec už není, zato Krampol zůstává
Reality show přicházejí a odcházejí, už je ani nebaví si dobrovolně vyměňovat manželky nebo před kamerou lžou na detektoru lži, mění se zpravodajství, a z obrazovek pomalu, ale jistě mizí i diskusní dinosauři typu Václava Moravce, jejichž nedělní morální kázání už unavuje i ty nejvěrnější diváky. A to není náhoda, vysoká sledovanost ani projev kolektivní touhy po vzdělání. Je za tím cosi mnohem primitivnějšího, temnějšího a upřímnějšího, než jsme ochotni přiznat u nedělního oběda.
Zatímco seriózní publicistika umírá na úbytě, televizní stanice se předhánějí v tom, kdo postaví rafinovanější past na lidské ego. Každý formát na to jde trochu jinak, ale cíl je stejný: nakrmit divákovu vnitřní hyenu.
- Na lovu (a Superlov): Absolutní král současného televizního bizar marketingu. Koncept je geniální v tom, že proti běžným smrtelníkům staví takzvané „Lovce; lidičky, kteří evidentně nemají osobní život, protože celý den sedí doma a biflují se seznamy albánských panovníků z 14. století. Zajímavé na tom je, jak fascinovaně divák sleduje doktora Vševeda nebo Kvízovou dámu. Neobdivuje je jako vědce; bere je jako genetické anomálie, stroje bez emocí. A když se náhodou stane, že tenhle chodící lexikon neví, jak se jmenuje současný partner Agáty Hanychové, u televizí propukají oslavy srovnatelné s výhrou v Naganu.
- Kde domov můj?: Regionální patriotismus dovedený do absurdity. Pořad, kde se lidé nechávají testovat z reálií země, ve které prožili celý život, a přesto jsou schopni umístit Karlštejn k Ostravě. Nejpikantnější na této soutěži je fakt, že moderátor Aleš Háma musí uplatňovat diplomatické schopnosti formátu OSN, aby maskoval upřímné zděšení nad tím, že soutěžící netuší, která řeka protéká Prahou. Je to takový milý, sousedský pohřeb základního vzdělání za doprovodu nuceného smíchu.
- AZ-kvíz: Nesmrtelná instituce a bizarní fetiš pro fajnšmekry. Tahle soutěž běží na České televizi tak dlouho, že už pravděpodobně přežije i samotné lidstvo. Fascinující je její vizuální a technologický minimalismus, který zamrzl hluboko v devadesátých letech, a také specifická sorta soutěžících. Chodí tam lidé, kteří nechtějí peníze; oni chtějí to tričko. Nebo možnost ťuknout si do šedého políčka na pyramidě. Je to jediný pořad na světě, kde se největší drama odehrává kolem toho, zda pan inženýr z Blanska dokáže propojit tři strany trojúhelníku.
Ze své pohovky jsme všichni nositelé Nobelovy ceny
Bez ohledu na to, jestli běží Superlov nebo AZ-kvíz, hlavní mechanismus zůstává stejný: gaučové hrdinství. Divák sedí doma. Ve vytahaných teplácích, s miskou chipsů na břiše, bez časového tlaku, bez paralyzujících reflektorů a bez vědomí, že se na něj dívá polovina republiky včetně jeho bývalé tchyně. A v tu chvíli samozřejmě ví úplně všechno. „No jasně, že je to C, ty troubu!“ řve na obrazovku s ústy plnými polomáčených sušenek a prožívá intenzivní pocit vlastní geniality.
Soutěžící mezitím stojí ve studiu. Srdce mu buší v rytmu techno party, pot mu stéká po zádech a jeho mozek; ten zrádný, nespolehlivý orgán; se v tu nejméně vhodnou chvíli rozhodne vzít si neplacenou dovolenou a odjet na Bahamy. Výsledkem je, že člověk s dvěma vysokoškolskými diplomy pod tlakem odpočtu s naprostou jistotou prohlásí, že Kryštof Kolumbus objevil Austrálii, protože mu zrovna v hlavě sepnul fatální zkrat.
A divák na pohovce si spokojeně odfrkne, poklepe si na čelo a prožije multiorgasmický pocit intelektuální nadřazenosti. Bez rizika, bez práce. Na těch pár minut je chytřejší než kdokoli v televizi. To je droga, která se podává zdarma, opakovaně a nezdaňuje se.
Schadenfreude: Ta nejsladší emoce na světě Cosi jako škodolibost
Existuje nádherné německé slovo Schadenfreude — radost z cizího neštěstí. Čeština pro to sice přímý jednoslovný výraz nemá, ale v praxi ten pocit ovládáme na úrovni mistrů světa. U vědomostních kvízů je to hlavní motor celé té mašinerie. Jen to nikdo neřekne nahlas, protože jsme přece kultivovaní lidé, že ano.
Sledovat, jak někdo s absolutní jistotou, bez sebemenšího zaváhání a s výrazem člověka, který právě objevil lék na rakovinu, prohlásí naprostý, kolosální nesmysl; to je televizní nebe. Čým větší sebevědomí soutěžící má, tím sladší je jeho následný pád do propasti digitálního ponížení.
A tady se musíme s hlubokou úctou sklonit před klenotem české televizní zábavy: pořadem Nikdo není dokonalý.
Zatímco moderní soutěže se snaží budovat aspoň zdání nějakého respektu, Jiří Krampol kdysi s mikrofonem v ruce dokázal, že nejlepším zdrojem lidského štěstí je naprostá, krystalicky čistá ignorance našich spoluobčanů.
Tento pořad nestál na tom, že by lidé pod tlakem reflektorů dělali chyby. Ne, ti lidé byli tázáni na ulici, za bílého dne, v naprostém klidu. A přesto byli schopni s úsměvem od ucha k uchu tvrdit, že „Mona Lisa je opera od Bedřicha Smetany“ nebo že „při zatmění Slunce musíme všichni nosit pláštěnky, aby nás nezasáhlo záření“.
To byl a vlastně pořád je geniální sociální experiment. Divák nesledoval lidi, kteří se unaveně spletli. Sledoval lidi, kteří upřímně věřili, že excelují, zatímco ze sebe dělali národní exoty. A právě v tom spočívala ta zvrácená, neodolatelná krása.
Barnumovo obludárium s digitálním signálem
Phineas Taylor Barnum, legendární král cirkusu a lidského bizáru, kdysi postavil svůj úspěch na tom, že lidem ukazoval vousaté ženy, obří lidi a mořské panny sešité z kapra a opice. Věděl, že lidé zaplatí cokoli, aby viděli anomálii a mohli si říct: „Zaplaťpánbůh, že já jsem normální.“
Dnešní televizní producenti dělají přesně totéž, jen místo vousatých žen ukazují lidi, kteří netuší, kolik má rok měsíců. Castingové týmy nehledají průměrný vzorek populace. Hledají materiál pro moderní pranýř. Tichý, vzdělaný introvert, který při neznalosti prostě řekne „To bohužel nevím“ a dál zachová kamennou tvář, je pro televizi komerční smrt. Televize potřebuje lidi expresivní, lidi sebevědomé a ideálně ty, u nichž Barnumův instinkt producenta okamžitě vycítí náchylnost k veřejnému trapasu.
Sledujeme pečlivě vybranou sestavu jedinců, kteří mají tendenci při sebemenším tlaku začít zmateně blábolit nebo hystericky obhajovat svou verzi, že hlavní město Afriky je Egypt. Je to sociální inženýrství maskované jako zábava. Divák pak doma u obrazovky spráskne ruce a hořce si povzdechne nad tím, kam ten svět spěje. Což je přesně ten moment, kdy producenti v režii otevírají šampaňské. Dostali vás přesně tam, kam potřebovali.
Co nám to tedy o sobě prozrazuje?
Vědomostní soutěže nikdy nebyly o vzdělání. Pokud by diváci toužili po informacích, pouštěli by si přednášky z kvantové fyziky. Kvízy jsou o tom nejstarším, nejprostším a nejkrutějším lidském potěšení o sadistické úlevě.
Smějeme se konkrétním lidem v konkrétních trapných situacích, protože vteřinu poté, co soutěžící odpoví totální hovadinou, se naše vlastní ubohé ego nafoukne do rozměrů horkovzdušného balonu. „Možná mi sice utekla manželka, dlužím na nájmu, v práci mě mají za rohožku a ráno jsem si polil košili kafem... ale aspoň vím, že Napoleon nebyl Němec!“
Na tenhle brutální, očistný proces lidského ega jsou všechny politické debaty krátké. Dokonalost a moralizování jsou totiž strašná nuda. Daleko větší zábava je sedět v bezpečí, chlemtat pivo a sledovat, jak se někdo jiný s úsměvem a před celým národem dobrovolně střílí do vlastní intelektuální nohy. Barnum by plakal dojetím.
Pane Urbane, díky za inspiraci.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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