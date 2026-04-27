Morální autorita ve světě deepfaku
... od chvíle, kdy fotografie poprvé přesvědčila svět, že svět lze zmrazit
V době, kdy může kdokoli s grafickou kartou a trochou nihilismu vložit komukoli do úst jakoukoli větu, se tradiční pilíře autority: vlády, média, soudy hroutí jako kulisy po posledním dějství. A právě do tohoto prázdna vstupuje instituce, která by se na první pohled měla držet spíše zákristie než serverovny: Vatikán. Jeho ambice nebýt technologickým hegemonem, ale morálním rozhodčím, otevírá otázku, která zní téměř archaicky: může ještě v post-digitálním věku morální autorita konkurovat strojové síle?
Vatikánský přístup je radikální svou zdrženlivostí. Zatímco korporace závodí v tom, kdo vyrobí přesvědčivější iluzi člověka, a vlády se snaží regulovat něco, čemu sotva rozumějí, Svatý stolec vydává směrnice, které neříkají „jak to dělat lépe“, ale „čeho se nedotýkat“. Trvá na tom, že AI nesmí nahradit člověka, nesmí manipulovat a nesmí pošlapávat lidskou důstojnost.
Zákaz pro kněze používat AI k psaní homilií (kázání s odkazy do bible propojené s realitou) je v tomto ohledu téměř liturgickým memem: gesto, které říká, že víra není textový výstup, ale sdílený dech. Že pravda není funkce, ale vztah. Že otázka „umí to?“ je směšně nedostatečná, pokud nevíme, zda „smí to?“.
Jenže tato pozice je křehká jako starý pergamen. Morální autorita Vatikánu je produktem tradice, příběhu a důvěry: tedy přesně těch věcí, které deepfake technologie rozkládají s elegancí kyseliny sírové. V éře, kdy lze během odpoledne vyrobit video papeže podporujícího jakoukoli ideologii od anarcho‑monarchismu po dietu z kapradí, se církev ocitá v situaci, kterou nevyřeší žádné encyklikum. Její diagnóza „krize pravdy“ je přesná, ale její nástroje jsou spíše symbolické než systémové. Nemá armádu fact‑checkerů ani donucovací pravomoc. Má symbol. A symbol je ve světě deepfaku jako svíčka ve větru: krásná, ale snadno sfouknutelná.
A přesto právě zde může spočívat její síla. Deepfake není jen technická závada; je to symptom rozpadu sdílené reality. Nechybí nám lepší algoritmy, ale společná představa o tom, co ještě dává smysl. Vatikán nabízí něco, co se v digitálním světě stává vzácností: dlouhodobý, nenacionalistický rámec pro etiku. Když papež Lev XIV. říká, že AI „nikdy nebude moci sdílet víru“, nepopisuje technologii, ale připomíná, že pravda není jen správná informace, ale závazek. Že fakt není totéž co smysl. A že ověřování pravdy není jen lov na lež, ale ochrana společenství.
Morální autorita bez dosahu je rétorika
Vatikán může mít 1,4 miliardy věřících, ale deepfake technologie nečeká na jejich katechismus. Boj o pravdu se dnes odehrává v prostředí, které je vůči tradiční autoritě stejně necitlivé jako algoritmus k poezii: v doporučovacích systémech TikToku, v uzavřených kanálech Telegramu, v memech, které se šíří rychleji než jakýkoli pastorační list. Instituce bez přímého vlivu na digitální infrastrukturu může formulovat sebepropracovanější etické rámce, a přesto zůstat neviditelná tam, kde se skutečně rozhoduje o tom, čemu lidé uvěří. Symbol je mocný jen tehdy, když má publikum. A publikum dnes sedí jinde.
Ale právě proto má tato pozice hodnotu
Jenže tento přínos neleží v jeho schopnosti zasahovat do datových toků. Leží v tom, že si dovolí vyslovit větu, kterou se technologické firmy bojí říct nahlas: „Toto AI dělat nesmí, protože to přesahuje hranice stroje.“ Nejde o moc, ale o precedent. Každý subjekt: stát, univerzita, škola, nemocnice, který se odváží formulovat podobné limity, posouvá debatu z roviny optimalizace do roviny hodnot. Vatikán není arbitrem pravdy. Je připomínkou, že pravda vůbec nějaké arbitry vyžaduje, a že technologie sama o sobě žádným arbitrem být nemůže.
Jeho role je méně institucionální a více filosofická: hlas, který trvá na otázce smyslu v době, kdy nás rychlost odpovědí odvádí od přemýšlení o tom, proč se vůbec ptáme. V době, kdy se pravda mění v komoditu, je i tichý hlas, který odmítá hrát tuto hru, formou odporu.
Vatikán nepochybně nezabrání šíření deepfake ani nevybuduje dokonalý „motor pravdy“. Jeho význam je jiný: v globálním zmatku, kde se pravda stala zbraní a realita volitelným doplňkem, představuje instituci, která si stále dovoluje ptát se po smyslu. A to je možná to nejradikálnější, co lze ve světě deepfaku udělat trvat na tom, že některé otázky jsou důležitější než všechny odpovědi, které nám stroje mohou vyplivnout.
PS: Jak jsem mohl napsat tento článek, nevím. Jsem zapřísáhlý ateista, a tak je mi to záhadou. Myšlenky, které ale přístup Vatikánu předkládá, mi však opravdu mluví z hloubi mé duše...
Milan Hausner
- Počet článků 478
- Celková karma 9,24
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.