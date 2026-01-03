Moje krátká kariéra dezinformátora aneb když si člověk přeje být horší, než je
Jak jsem málem rozšířil fake news o tom, že Česko je hned za Kuvajtem nejméně přátelskou zemí pro cizince
Je fascinující, jak snadno se člověk může stát šiřitelem dezinformací. Stačí jeden úmyslně zkreslený žebříček, trocha národní sebekritiky a špetka české radosti z toho, že jsme konečně v nějakém světovém TOP 3. A je úplně jedno, že jde o žebříček „nejméně přátelských zemí pro cizince“. Hlavně že jsme tam.
V dnešním mrazivém ránu jsem otevřel prohlížeč a zahlédl titulek, který mi okamžitě pohladil duši: „Kuvajt první, Česko druhé – nejméně přátelské země světa.“
A protože jsem Čech, moje první reakce byla:
„No konečně! V něčem jsme zase světová špička.“ Jenže pak přišla ta otravná část – realita a paranoidní potřeba si vše ověřovat.
Ukázalo se, jak nám internet bastlí úchvatné zprávy. Vybral si existující žebříček, pár sociálních feedů a už je na informačním kanále zcela nová informace. Na první pohled tak přitažlivá! Až na to, že ta radostná zpráva o tom, jak jsme se vyšvihli těsně za Kuvajt, je asi tak přesná jako předpověď počasí od člověka, který věří, že mraky řídí EU. Panečku, lidé ji určitě budou šířit. 80% věřících online zprávám je nepřekonatelné číslo následovníků...
Ve skutečnosti oficiální žebříček říká něco úplně jiného. Ano, Česko se v některých letech umístilo mezi zeměmi, kde se cizinci necítí úplně jako v bavlnce. Ale rozhodně ne jako druhé nejhorší místo na planetě. A už vůbec ne hned za Kuvajtem, který si v některých ročnících drží neochvějné prvenství s elegancí olympijského vítěze.
Takže moje senzační odhalení byla vlastně jen… odhalená senzace.
Jak to je doopravdy
Oficiální žebříčky (například Expat Insider) hodnotí spoustu věcí: kvalitu života, snadnost usazení, přátelskost místních, pracovní podmínky, finance. A Česko se v nich obvykle pohybuje někde uprostřed — někdy výš, někdy níž, ale rozhodně ne v kategorii „globální odstrašující případ“.
Jinými slovy:
Nejsme Kuvajt. Nejsme ani druzí. Jsme prostě… Češi.
Trochu studení, trochu rezervovaní, trochu „co po mně chceš“, ale jinak docela funkční.
Co jsem si z toho odnesl
- Dezinformace se nešíří proto, že lidé chtějí jenom lhát.
- Šíří se také proto, že lidé chtějí být zajímaví...
- i když se u některých najdou zcela jistě důvody jiné.
Česko má zvláštní talent být kritizováno i milováno zároveň.
Cizinci si stěžují, ale zároveň tu zůstávají. Češi si stěžují, ale zároveň tu zůstávají taky. V tom je naše národní jednota.
A hlavně: když se objeví žebříček, kde jsme druzí, měli bychom si nejdřív ověřit, jestli to není jen další internetové svinstvo poplatné nějaké skupině. A naletět je tak snadné...
žebříčky:
The 12 Least Friendly Countries In the World – Expatsi
The Best & Worst Countries for Expats in 2025 - InterNations
A ta Mapa je schválně taky blbě...
Milan Hausner
Když zachránci světa objeví „aplikaci na všechno“ - tentokrát šlo o sex
Sedíme v kavárně, která pamatuje ještě éru, kdy jsme věřili, že stačí mít funkční Wi‑Fi. Otevřeme aplikaci, kterou nám doporučil tým z centrály. Má prý řešit náš lokální, notoricky znamý a hluboce zakořeněný problém.
Milan Hausner
Betlém bez tváří
V Bruselu letos nestavěli betlém. Oni postavili metaforu, která se tváří jako betlém, ale ve skutečnosti je to jen měkká textilní diagnóza kontinentu, který se bojí vlastní...
Milan Hausner
Když nevíme, je to vědomí. Když platíme, je to pokrok.
Sázíme miliardy do černých skříněk a čekáme, až z nich vyleze zázrak. Mezitím se vědci a ajťáci hádají, kdo víc rozumí duši – a AI ti zatím klidně udělá skvrnu na košili i filozofii života.
Milan Hausner
Novoroční přání pro ty, co už dávno vědí, že to nebude lepší, ale stejně to zkusí“
Tak tedy, usedněme hlouběji do tohoto podivného rozhraní mezi nadějí a realitou, mezi vážností a fraškou, mezi českou kotlinou a globálním vědomím.
Milan Hausner
Suppportni svou manželku II.
Jazyková džungle 2025: mezi „gender priority success“ a „OMG GREAT“ se ztrácí čeština i trpělivost. Profesor s flipchartem bojuje o gramatiku, zatímco mladík v mikině lajkuje park — v každé době.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Šťastné konce obyvatel pražské zoo. Chovatelé loni zachraňovali koně i želvy
Chovatelé z pražské zoologické zahrady loni řešili hned několik dramatických situací, při kterých...
EXTERNÍ E-MAIL
Na několik minut byl na oslavu Nového roku rozsvícen plynový světlonoš od...
Praha
Na vánoční a novoroční provoz PID naváže od 5. ledna 2026 do 1. března 2026 poloprázdninový provoz...
Sídliště Solidarita
Airbus A380-861 dopravce Emirates letící z Dubaje byl k vidění 02.01.2026 nad Sídlištěm...
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
- Počet článků 255
- Celková karma 8,22
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.