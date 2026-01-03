Moje krátká kariéra dezinformátora aneb když si člověk přeje být horší, než je

Kuvajt první, Česko druhé! Titulek, který mi pohladil duši. Až na to, že je to blbost. Jak jsem málem rozšířil fake news a proč nejsme globální strašák, jen trochu studení Češi.

Jak jsem málem rozšířil fake news o tom, že Česko je hned za Kuvajtem nejméně přátelskou zemí pro cizince

Je fascinující, jak snadno se člověk může stát šiřitelem dezinformací. Stačí jeden úmyslně zkreslený žebříček, trocha národní sebekritiky a špetka české radosti z toho, že jsme konečně v nějakém světovém TOP 3. A je úplně jedno, že jde o žebříček „nejméně přátelských zemí pro cizince“. Hlavně že jsme tam.

V dnešním mrazivém ránu jsem otevřel prohlížeč a zahlédl titulek, který mi okamžitě pohladil duši: „Kuvajt první, Česko druhé – nejméně přátelské země světa.“

A protože jsem Čech, moje první reakce byla:
No konečně! V něčem jsme zase světová špička.“ Jenže pak přišla ta otravná část – realita a paranoidní potřeba si vše ověřovat.

Ukázalo se, jak nám internet bastlí úchvatné zprávy. Vybral si existující žebříček, pár sociálních feedů a už je na informačním kanále zcela nová informace. Na první pohled tak přitažlivá! Až na to, že ta radostná zpráva o tom, jak jsme se vyšvihli těsně za Kuvajt, je asi tak přesná jako předpověď počasí od člověka, který věří, že mraky řídí EU. Panečku, lidé ji určitě budou šířit. 80% věřících online zprávám je nepřekonatelné číslo následovníků...

Ve skutečnosti oficiální žebříček říká něco úplně jiného. Ano, Česko se v některých letech umístilo mezi zeměmi, kde se cizinci necítí úplně jako v bavlnce. Ale rozhodně ne jako druhé nejhorší místo na planetě. A už vůbec ne hned za Kuvajtem, který si v některých ročnících drží neochvějné prvenství s elegancí olympijského vítěze.

Takže moje senzační odhalení byla vlastně jen… odhalená senzace.

Jak to je doopravdy

Oficiální žebříčky (například Expat Insider) hodnotí spoustu věcí: kvalitu života, snadnost usazení, přátelskost místních, pracovní podmínky, finance. A Česko se v nich obvykle pohybuje někde uprostřed — někdy výš, někdy níž, ale rozhodně ne v kategorii „globální odstrašující případ“.

Jinými slovy:
Nejsme Kuvajt. Nejsme ani druzí. Jsme prostě… Češi.
Trochu studení, trochu rezervovaní, trochu „co po mně chceš“, ale jinak docela funkční.

Co jsem si z toho odnesl

  • Dezinformace se nešíří proto, že lidé chtějí jenom lhát.
  • Šíří se také proto, že lidé chtějí být zajímaví...
  • i když se u některých najdou zcela jistě důvody jiné.

Česko má zvláštní talent být kritizováno i milováno zároveň.
Cizinci si stěžují, ale zároveň tu zůstávají. Češi si stěžují, ale zároveň tu zůstávají taky. V tom je naše národní jednota.

A hlavně: když se objeví žebříček, kde jsme druzí, měli bychom si nejdřív ověřit, jestli to není jen další internetové svinstvo poplatné nějaké skupině. A naletět je tak snadné...

žebříčky:

The 12 Least Friendly Countries In the World – Expatsi

The Best & Worst Countries for Expats in 2025 - InterNations

A ta Mapa je schválně taky blbě...

Autor: Milan Hausner | sobota 3.1.2026 10:48

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

