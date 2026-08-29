Modrý paprsek, světelný bič… a komár otravný, náhle je pryč…
Jsme blázni. Zatímco naši předci řešili obří jeskynní medvědy primitivním oštěpem a svalovou silou, my jsme se v boji proti komárům rozhodli nasadit technologii, která by se neztratila ani na palubě orbitálního křižníku.
Evoluce naší hysterie je fascinující.
Komáří orgie mají jednou provždy utrum. Z člověka na zahradě se stal polní velitel a v ruce třímá laserové dělo.
Zamíří. Komár vzdychne ultrazvukem, že prý chtěl „jenom chvilku“.
„Kdepak, holenku, dneska budeš svítit víc než diskotéka v Jihlavě.“
A pak to přijde — modrý paprsek, co se tváří jak světelný bič, komár se v něm kroutí jak v kabaretu,„Tak to vidíš, broučku, takhle vypadá láska, když ji řídí optika.“
Z komára zbyde jen teplý pixel, , dým stoupá, večer voní po vítězství, a soused přes plot šeptá: „Tohle už není dezinsekce. Tohle je pornografie pro fyziky.“
Prošli jsme fází sebezraňujícího plácání do vlastního krku, přes srolované magazíny a lepkavé mucholapky, až po chemické spirály, které víc dusily nás než cílový hmyz. A dnes? Dnes obranu nedělní krkovičky na zahradě svěřujeme integrovanému systému s umělou inteligencí.
Představte si ten absurdní obraz: sedíte na plastovém křesílku, v jedné ruce držíte vlažné pivo, a kolem vás rotuje LiDARový systém za tisíce dolarů, který s chladnou matematickou přesností analyzuje mikro-dopplerovský efekt každého poletujícího smítka. Případně kdekoli jinde. Třeba bivakujete v přírodě na relaxačním tripu bez technologií a váš prostor je chráněn laserovou komárolapkou... Prosím další podobné scénky si už dokreslete sami.
Jsme jako druh evidentně ochotni riskovat, že vysoce výkonný vojenský laser omylem oslepí sousedova kocoura, propálí sváteční ubrus nebo rovnou zapálí pečlivě zastřižené túje, ba dokonce i ten les. Výrobce hlásá stoprocentní bezpečnost i pro včelku (Máju nejspíš), žádné toxiny, jen optickou genocidu. Je dojemné, jak ekologicky je tento zázrak dokonalý.
To vše jen proto, abychom zítra ráno nemuseli aplikovat chladivý gel na svědivý pupínek. Z technologického hlediska střílíme na mouchu z kanónu – a to doslova, jen ten kanón pálí fotony.
A komár? Ten na náš digitální arzenál reaguje s naprostým evolučním klidem. Nepotřebuje křemíkové čipy, gigabyty trénovacích dat pro neurální sítě, ani powerbanku, které za pár hodin beznadějně dojde dech. K přežití a drtivému vítězství mu stačí lžíce dešťové vody zapomenutá v odhozené pneumatice a instinkt pilovaný miliony let. Zatímco my hekticky kalibrujeme zaměřovací zrcátka a stahujeme nejnovější firmware pro naši soukromou laserovou věž, komár podletí zónu detekce a nenápadně se přisaje na náš kotník přímo pod stolem, kde vládne milosrdný stín.
Lidské bláznovství nespočívá v tom, že s přírodou neustále vedeme válku.
Skutečné šílenství je naše hluboké přesvědčení, že s pomocí mikročipů a modrých paprsků dokážeme biologii konečně vymazat z rovnice. Zatímco náš předražený laser s pompézním zablesknutím usmaží ve vzduchu jednoho osamělého vetřelce, z nedalekého sudu pod okapem už s tichým bzučením startuje další tisícovka.
Máte pocit, že nás podobné technologické „vychytávky“ dělají víc imunními vůči přírodě, nebo jsme naopak stále zranitelnější právě proto, že bez nich už nedokážeme ani posedět venku?
Grok Imagine
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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