Modrý cloud nad WC: když se škola stane správcem dat - část III
V bublině zdravého rozumu
Základní škola, toaletní kabinky, 8.B. Učitel Jan Novák, jinak nadšený dějepisář, se vrací ze sborovny a zachytí neklamný pach – směs mentolu, spáleného plastu a špatně zamaskovaného pocitu dospělosti. Přistihne Pepíčka, jak si potahuje z moderní elektronické cigarety.
Reakce pana Nováka je okamžitá a pedagogicky starosvětská. Vytáhne Pepíčka za ruku na chodbu plnou žáků, zamává před ním tím „šlukem“ jako relikvií a pronese s patřičným důrazem, aby to slyšela i paní uklízečka:
„Okamžitě mi to dej! To si piš, že se to rodiče dozví a celá třída taky! Čeká tě důtka a s ní záznam v dokumentaci!“
Dějepisář Novák má pocit splněné občanské povinnosti. Chyba. Právě učinil pěkných pár procesních pochybení, které jsou z pohledu GDPR, tedy ochrany osobních údajů horší než to kouření samotné.
Učitel jako přestupce GDPT
Pepíčkův otec (pracovník IT, který žije heslem: „Pravidla jsou pro to, aby se s nimi ohýbala morálka“) posílá stížnost. Jeho argumenty jsou právně přesné, ale morálně (slušně řečeno) nepřiměřené.
- Zveřejnění citlivého údaje: Učitel veřejně označil Pepíčka za kuřáka (potenciálního závislého). To je podle GDPR zvláštní kategorie osobního údaje – informace o zdraví/životním stylu. Chodba plná dětí není zabezpečený server!
- Porušení zásady přiměřenosti: Zabránit Pepíčkovi v kouření je OK. Ale říct celé škole, že je nikotinový hříšník, to už je datový únik. Učitel sdílel víc, než bylo nutné. Měl Pepíčka odvést do zvukotěsné místnosti a tam mu hrozit.
- Procesní pochybení: Předem avizovat trest před neoprávněnými příjemci dat (“důtka a záznam v dokumentaci“) je jako pustit tiskovou zprávu o rozsudku dřív, než proběhne soud.
Ředitel kapituluje. Učitel Novák dostane důrazné doporučení, že příště, až uvidí žáka kouřit, má nejprve zkontrolovat, jestli v okruhu 50 metrů není živá duše, a teprve pak (šepotem) jednat.
Co s uvedeného incidentu plyne:
- Pepíček se naučil, že školní řád je doporučení, ale GDPR je užitečný dokument, když ho umím využít. Získal dokonalou imunitu – jakmile se na něj příště někdo pokusí zvýšit hlas, automaticky se odvolá na „neoprávněné zveřejnění mých osobních údajů“.
- Škola má v záznamech u Pepíčka poznámku, že byl „přistižen při manipulaci s předmětem, jehož popis podléhá utajení kvůli ochraně osobnosti“.
- Pan Novák zvažuje rezignaci. Jako dějepisář chápal středověk, ale nechápe pravidla pro komunikaci se subjekty údajů.
Pointa: V moderní škole je hlasitá výchova horší pro administrativu, než tiché kouření pro zdraví. Je třeba chránit integritu dat, nikoliv integritu plic.
Výchova na digitálním hřišti
Ve snaze chránit data jsme vytvořili systém, kde se ochrana soukromí pachatele stává důležitější než transparentní výchova v kolektivu. Dějepisář Novák se sice snažil vychovávat, ale zjistil, že jeho hlavní náplní práce je teď být především tichý a opatrný správce dat.
Naštěstí, je valná většina rodičů ještě normálních a tenhle incident si s tím svým holomkem vyřeší po staru...i když i tady máme už nový zákon... ach jo...
Milan Hausner
Svátost papírové stopy: Pacientova pouť
Být nemocný v této zemi znamená vydat se na zvláštní pouť. Necestujete k svatému místu, ale bludištěm posvátných papírů. Vaše tělo se svými neduhy je jen záminkou; skutečným pacientem je vaše dokumentace.
Milan Hausner
Běžecký pás místo výšlapu: AI a iluze pokroku
„Digitální ovečky píší motivační dopisy. AI jim podává tahák a věda tleská. AI je nejlepším učitelem, kam se na něj hrabou všichni ti motivátoři!! Amen.
Milan Hausner
Slibem zakázat mobily nezarmoutíš
„Digitální prohibice podle ANO: Plaga s detektorem signálu u dveří, Prokop jako šerif školních chodeb – mobily ven, poslušnost dovnitř.“ Jak to ovšem jde dohromady s masivní podporou AI, to fakt nevím.
Milan Hausner
Pomaranč: exotika z tiskárny
Pomaranč – plod obrazotvornosti. Jedna tisková chybka a svět má nový exotický druh: ovoce, které chutná po záhadě, voní po fantazii a srká se se s úsměvem.
Milan Hausner
Zelená voda, tváře rudé
Se zelenou hladinou do zeleného ráje, aktivisté jsou jak z jiného kraje. Pokuty v kapse, virál v síti, Benátky čekají na činy, ne mýty.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště po celé Asii
Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii. Aerolinky se snaží...
Ruský útok na Kyjev si vyžádal nejméně dva mrtvé. Půl milionu lidí je bez proudu
Sledujeme online Ukrajinské hlavní město Kyjev v noci čelilo útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně dva...
VIDEO: I papež se musel zout. Při návštěvě Modré mešity ukázal bílé ponožky
Papež Lev XIV. při sobotní návštěvě proslulé istanbulské Modré mešity uctil místní tradici. Před...
„Plačící“ Ukrajinci na frontě. Proruské účty vedou válku pomocí falešných videí
Boj o kontrolu nad Pokrovskem na východě Ukrajiny stále zuří, ale v proruských kruzích na...
Pronájem bytu, 53,7 m2, M. Knesla, Zlín
M. Knesla, Zlín
16 900 Kč/měsíc
- Počet článků 196
- Celková karma 9,12
- Průměrná čtenost 199x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.