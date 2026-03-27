Modla, kněží a poddaní tam dole
Modla stojí uprostřed chrámu. Jmenuje se umělá inteligence. Všichní kolem ní sklánějí hlavy, hlasitě se dovolávají jejího jména a předhánějí se, kdo k ní postaví vyšší oltář. Vypadá to, jako by vládl svatý mír – vždyť všichni přece věří v totéž. Ale stačí naslouchat pozorněji a místo modliteb zaslechnete křik.
Kněží se perou o každé slovo. Jeden přísahá, že modlu musíme chránit před nevěřícími dětmi, které by ji mohly zneužít. Druhý mává rukou: žádné svazování, modla má být volná. Zatímco v chrámu zní hlasitá kázání o jednotě, skutečné spory se vedou o to, zda má být psáno do svatých textů, že tvůrci mají právo na svá díla, nebo zda modla může čerpat z čehokoli bez ptaní. Kněží z jedné strany oltáře se rozcházejí s kněžími z druhé strany, a dokonce i ti, co stojí vedle sebe, se dívají každý jiným směrem.
A ti dole – ti, kdo do chrámu vstupují s obyčejnými starostmi – se na tu vřavu dívají s únavou v očích. Rodiče u večeří pozorují, jak se jejich děti propadají do světa, který modla stvořila, a nevědí, zda je to závislost, nebo jen nová podoba dospívání. Spisovatelé a malíři s napětím sledují, jak jejich celoživotní díla mizí v modlíně paměti, aniž by se kdo zeptal na souhlas. A lidé na venkově zvedají petice proti datovým chrámům – obřím stavbám, které modla potřebuje k životu, ale které vysávají elektřinu a zabírají pole, aniž by se jich někdo zeptal, zda chtějí být jejími sluhy.
Každý z těch dole by rád věděl, jaká pravidla vlastně platí. Ale kněží se stále nemohou shodnout. Jeden soudní verdikt jeden z nich označí za „nic moc“, druhý v něm vidí znamení, že je čas modle zakázat přístup k nejmladším. Zatímco se dohadují, kdo má pravdu, realita utíká. Soudy už vynesly první rozsudky. Obce se začínají bránit. Děti už dávno chatují s modlou místo se spolužáky. A kněží? Ti ladí, jak po příštích volbách získají většinu, aby mohli modlu konečně uctívat podle svého.
Ti dole už přestali čekat, že se kněží někdy dohodnou. Začali si pomáhat sami. Rodiče si doma nastavují pravidla, která nikdo nevyhlásil shora. Tvůrci zakládají spolky, aby společně chránili, co jim patří. Lidé z vesnic jdou na obecní zastupitelstva a říkají: tady ne, tady nepostavíte svůj chrám. Dělají to potichu, bez pompézních prohlášení.
A modla uprostřed toho všeho stojí. Nevšímá si hádek, nerozhoduje, kdo má pravdu. Roste, mění se, učí se. Až jednou kněží utichnou a svaté texty budou dopsány, možná se ukáže, že nejdůležitější rozhodnutí nepadla u oltáře, ale v kuchyních, pracovnách a na shromážděních těch, kteří se prostě nechtěli nechat zastihnout nepřipraveni.
Do té doby je chrám plný křiku a zdání, že všichni věří v totéž. Ale ti, kdo stojí opravdu dole, už dávno vědí: modla si svou cestu najde. Otázka zní, zda u ní budou jen kněží, nebo i ti, kterých se to celé týká nejvíc.
Milan Hausner
TV 2026: Když televize konečně zjistila, že není jen pro babičky
Pamatujete si tu idylickou dobu, kdy byla televize synonymem pro „reklamu na prací prášek mezi telenovelou a večerníčkem“? Babička u obrazovky, děda u té druhé obrazovky (té s akciovými kurzy) ...
Milan Hausner
Jako kočka a pes: Sphinx randí s labradorem (V).
Rande typického pejskaře s labradorem s netypickou kočičí paničkou, kde hraje prim kočičí egyptská královna. Může takové rande vůbec dobře dopadnout?
Milan Hausner
Troubové u televize, moulové na hřišti
Zpověď fotbalového znalce, který prohlédl, ale stejně každou sobotu sedí u obrazovky s pivem a čučí na fotbal a jen očekává, kdy se podobná extempore odehrají i v hokeji...
Milan Hausner
Nový šampion klimatické politiky. F-35
Zatímco v Evropě se s vážnými tvářemi v kravatách a na kolech dohadujeme o tom, zda si tepelné čerpadlo instalovat v letošním nebo příštím roce, někde na Blízkém východě se psala úplně jiná klimatická zpráva.
Milan Hausner
Když ani Evropa nestačí (IV)
Místo střetu dvou nepřátelských táborů tedy přichází na řadu situace možná ještě zapeklitější: setkání dvou lidí, kteří by si měli rozumět, protože milují totéž...
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Co víte o krasobruslení?
Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová...
Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech
Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase...
VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať
Vozy pro lanovou dráhu na Petřín jsou už v České republice. Informoval o tom pražský dopravní...
Obava z poškození trakčního vedení dnes krátce zastavila provoz vlaků v H. Brodě
České dráhy dnes krátce přerušily provoz na železnici mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Pohled. Na...
Zastávky autobusů ve Dvoře Králové budou od dubna kvůli přestavbě nádraží jinde
Autobusy v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou od středy 1. dubna...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.