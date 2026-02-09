Moderní čeština v 1.A (16)

Když se anglické termíny zabydlely ve wellness, personal growth a worklife balance, bylo jen otázkou času, než se stejnou měrou prosáknou i tam, kde se formuje myšlení – do školních tříd.

Nešlo o invazi, ale o plynulé, takřka neviditelné spojování světů. A přesně v tomto bodě se odvíjí i následující situace. Marta se bude muset vypořádat i s těmi anglikanismy.

Ranní čeština.

Marta: „Slovo ‚nakupování‘—“ Agnes: „My říkáme ŠOPINK!“ Vojtíšek: „Jo! Je to kratší!“ Hanička: „Lingvisticky efektivnější—“ Marta: „STOP.“

V ten okamžik ještě netušila, že její největší soupeř nebude lenost, ani internet, ale právě ta samozřejmost, s jakou si moderní svět bere, co potřebuje – anglická slovíčka sem, českou gramatiku tam.

Přestávka – Marta poslouchá děti:

Vojtíšek: „Guys, fotbal?“

Kubíček: „Let’s go!“

Emička: „Wait, já musím baťůžek!“ (kombinace slov, anglická gramatika).

Marta se bezmocně rozhlédla. Učila v české škole, ale zvukově to připomínalo přístav kdesi v Africe... a to jsme ještě byli někde na začátku.

Odpoledne porady s Ivanou (metodička)

Škola se snaží být moderní a jít s dobou. A tak na sebe metodická sezení nedávají dlouho čekat. Tentokrát přišla do sborovny metodička pro školní vzdělávací program.

Ivana: „Paní Marto, musíme updatovat syllabus!“ Marta: „…Aktualizovat.“

Ivana: „Jo, aktualizovat. Ale stejně potřebuju tvůj feedback na nový learning outcomes.“ Marta: „Paní Ivano. Mluvíme ČESKY.“ Ivana: „Ale ‚learning outcomes‘ je standardní termín—. WOW, tohle už byste měla vědět!“ Marta: „VZDĚLÁVACÍ CÍLE!“ Ivana: „…To zní globálně divně.“

Marta vnímala, jak se jí zvedá tlak. Problém nebyl v cizích jazycích, ale v tom, že se přestaly považovat za cizí.

Druhý den – Ivana na návštěvě třídy

Ivana: „Dobré ráno, kids!“ Děti: „Dobré ráno!“ Ivana: „Dneska budeme mít fun aktivitu...“ Marta (přerušuje): „ZÁBAVNOU. Zábavnou aktivitu.“

Ivana: „Jo, whatever. Takže každý dostane worksheet—“ Marta: „PRACOVNÍ LIST.“ Ivana: „…Marto, okay, chápu, ale—“

Vojtíšek: „Paní Ivano, to je cool!“ Ivana: „Thanks, Vojtíšku!“

Marta si tiše držela hlavu. Metodička učí děti anglicky víc než celý YouTube dohromady.

Experiment – Den bez czengličtiny

Marta: „Kdo řekne anglické slovo, dostane červený puntík.“

Vojtíšek: „To je cool!“ Marta: „❌“ Kubíček: „Sorry—“ Marta: „❌“

Ivana (vejde): „Hi everyone, dneska máme special—“ Marta: „❌❌❌“

Ivana: „…Co se děje?“ Marta: „Dnes mluvíme JEN ČESKY.“ Ivana: „Ale… jak mám říct ‚brainstorming‘?“ Marta: „BOUŘENÍ MOZKŮ. Bouře nápadů.“ Ivana: „…To přece nikdo v praxi neříká.“

Marta: „PROTOŽE VŠICHNI POŘÁD PŘEBÍRÁME ANGLIKANISMY.“

Ivana odcházela s pocitem, že Marta žije v jiném století. Marta zůstala s pocitem, že čeština bojuje o holé přežití.

Jádro problému

Děti mluví anglicky protože:

  • YouTube, TikTok, hry = všechno angličtina
  • Metodička Ivana = míchá češtinu s angličtinou automaticky
  • Čeština zní najednou „méně cool“ a složitá

Marta si uvědomila, že problém není jen u dětí. Čeština bojuje na všech frontách.

Týden později

Vojtíšek: „Tohle je nej— best— NEJLEPŠÍ!“ Marta: „VÝBORNĚ, VOJTÍŠKU!“

Ivana (vejde): „Great job, Vojtíšku!“ Vojtíšek: „Thanks— ne, DÍKY!“ Marta se otočila k Ivaně s výhrou v očích. Marta: „KONEČNĚ! VIDÍTE TO?“ Ivana: „Sorry, myslela jsem… dobře?“ Marta: „Ivano. Česky.“ Ivana si povzdechla: „…Tohle bude ještě dlouhý proces.“ Ne vždycky mají ti metodici pravdu...

WhatsApp večer

Lucka (maminka Vojtíška): „Vojtíšek dnes řekl ‚díky‘ místo ‚thanks‘! 😂 Co se stalo?“ Marta: „Vyhrála jsem jednu bitvu. Ale válka… ta pokračuje.“

Ivana: „Marto, můžeš mi prosím poslat feedback na ten nový projekt?“

Marta: „ZPĚTNOU VAZBU, Ivano. Říká se tomu ZPĚTNÁ VAZBA.“

Ivana:„…jasný, okay“

Takže ne. Čeština neprohrává. Jen každý den statečně bojuje. Proti šopinku, proti feedbacku, proti worksheetům a proti celému internetu. A proti těm globálním WOW, co mohou znít Jejda...

Proti metodice, která si myslí, že je moderní, ale zapomněla, jak mluvit ke svým vlastním žákům. A Marta stojí na té hranici.

S trpělivostí učitelky a paličatostí strážkyně pokladu, o který mnohým dnes už ani trochu nejde. U těch malých capartů je tohle prolínání docela vážným rizikem, že zapomenou svůj vlastní rodný jazyk...

Však ona těm dětem ještě vysvětlí, že malebná čeština je pro lidské vztahy o dost zvukomalebnější než ten jazyk spoza moře...

Autor: Milan Hausner | pondělí 9.2.2026 9:34 | karma článku: 6,72 | přečteno: 61x

Milan Hausner

  • Počet článků 339
  • Celková karma 9,22
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

