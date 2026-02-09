Moderní čeština v 1.A (16)
Nešlo o invazi, ale o plynulé, takřka neviditelné spojování světů. A přesně v tomto bodě se odvíjí i následující situace. Marta se bude muset vypořádat i s těmi anglikanismy.
Ranní čeština.
Marta: „Slovo ‚nakupování‘—“ Agnes: „My říkáme ŠOPINK!“ Vojtíšek: „Jo! Je to kratší!“ Hanička: „Lingvisticky efektivnější—“ Marta: „STOP.“
V ten okamžik ještě netušila, že její největší soupeř nebude lenost, ani internet, ale právě ta samozřejmost, s jakou si moderní svět bere, co potřebuje – anglická slovíčka sem, českou gramatiku tam.
Přestávka – Marta poslouchá děti:
Vojtíšek: „Guys, fotbal?“
Kubíček: „Let’s go!“
Emička: „Wait, já musím baťůžek!“ (kombinace slov, anglická gramatika).
Marta se bezmocně rozhlédla. Učila v české škole, ale zvukově to připomínalo přístav kdesi v Africe... a to jsme ještě byli někde na začátku.
Odpoledne porady s Ivanou (metodička)
Škola se snaží být moderní a jít s dobou. A tak na sebe metodická sezení nedávají dlouho čekat. Tentokrát přišla do sborovny metodička pro školní vzdělávací program.
Ivana: „Paní Marto, musíme updatovat syllabus!“ Marta: „…Aktualizovat.“
Ivana: „Jo, aktualizovat. Ale stejně potřebuju tvůj feedback na nový learning outcomes.“ Marta: „Paní Ivano. Mluvíme ČESKY.“ Ivana: „Ale ‚learning outcomes‘ je standardní termín—. WOW, tohle už byste měla vědět!“ Marta: „VZDĚLÁVACÍ CÍLE!“ Ivana: „…To zní globálně divně.“
Marta vnímala, jak se jí zvedá tlak. Problém nebyl v cizích jazycích, ale v tom, že se přestaly považovat za cizí.
Druhý den – Ivana na návštěvě třídy
Ivana: „Dobré ráno, kids!“ Děti: „Dobré ráno!“ Ivana: „Dneska budeme mít fun aktivitu...“ Marta (přerušuje): „ZÁBAVNOU. Zábavnou aktivitu.“
Ivana: „Jo, whatever. Takže každý dostane worksheet—“ Marta: „PRACOVNÍ LIST.“ Ivana: „…Marto, okay, chápu, ale—“
Vojtíšek: „Paní Ivano, to je cool!“ Ivana: „Thanks, Vojtíšku!“
Marta si tiše držela hlavu. Metodička učí děti anglicky víc než celý YouTube dohromady.
Experiment – Den bez czengličtiny
Marta: „Kdo řekne anglické slovo, dostane červený puntík.“
Vojtíšek: „To je cool!“ Marta: „❌“ Kubíček: „Sorry—“ Marta: „❌“
Ivana (vejde): „Hi everyone, dneska máme special—“ Marta: „❌❌❌“
Ivana: „…Co se děje?“ Marta: „Dnes mluvíme JEN ČESKY.“ Ivana: „Ale… jak mám říct ‚brainstorming‘?“ Marta: „BOUŘENÍ MOZKŮ. Bouře nápadů.“ Ivana: „…To přece nikdo v praxi neříká.“
Marta: „PROTOŽE VŠICHNI POŘÁD PŘEBÍRÁME ANGLIKANISMY.“
Ivana odcházela s pocitem, že Marta žije v jiném století. Marta zůstala s pocitem, že čeština bojuje o holé přežití.
Jádro problému
Děti mluví anglicky protože:
- YouTube, TikTok, hry = všechno angličtina
- Metodička Ivana = míchá češtinu s angličtinou automaticky
- Čeština zní najednou „méně cool“ a složitá
Marta si uvědomila, že problém není jen u dětí. Čeština bojuje na všech frontách.
Týden později
Vojtíšek: „Tohle je nej— best— NEJLEPŠÍ!“ Marta: „VÝBORNĚ, VOJTÍŠKU!“
Ivana (vejde): „Great job, Vojtíšku!“ Vojtíšek: „Thanks— ne, DÍKY!“ Marta se otočila k Ivaně s výhrou v očích. Marta: „KONEČNĚ! VIDÍTE TO?“ Ivana: „Sorry, myslela jsem… dobře?“ Marta: „Ivano. Česky.“ Ivana si povzdechla: „…Tohle bude ještě dlouhý proces.“ Ne vždycky mají ti metodici pravdu...
WhatsApp večer
Lucka (maminka Vojtíška): „Vojtíšek dnes řekl ‚díky‘ místo ‚thanks‘! 😂 Co se stalo?“ Marta: „Vyhrála jsem jednu bitvu. Ale válka… ta pokračuje.“
Ivana: „Marto, můžeš mi prosím poslat feedback na ten nový projekt?“
Marta: „ZPĚTNOU VAZBU, Ivano. Říká se tomu ZPĚTNÁ VAZBA.“
Ivana:„…jasný, okay“
Takže ne. Čeština neprohrává. Jen každý den statečně bojuje. Proti šopinku, proti feedbacku, proti worksheetům a proti celému internetu. A proti těm globálním WOW, co mohou znít Jejda...
Proti metodice, která si myslí, že je moderní, ale zapomněla, jak mluvit ke svým vlastním žákům. A Marta stojí na té hranici.
S trpělivostí učitelky a paličatostí strážkyně pokladu, o který mnohým dnes už ani trochu nejde. U těch malých capartů je tohle prolínání docela vážným rizikem, že zapomenou svůj vlastní rodný jazyk...
Však ona těm dětem ještě vysvětlí, že malebná čeština je pro lidské vztahy o dost zvukomalebnější než ten jazyk spoza moře...
Milan Hausner
První týden mindfullness a relaxačního dýchání byl jen takovou milou rozcvičkou. Teprve druhý úkáže, kam až wellbeing může zajít...
Aby bylo jasno, AI nepíše jen slohovky
Zatímco veřejná debata o umělé inteligenci (AI) často krouží kolem generování textů, obrázků a narušení kreativních profesí, její nejvýznamnější dopady se odehrávají jinde.
Pouliční interview není o vzdělanosti národa...tedy aspoň doufám...
Stalo se vám někdy, že jste si přečetli text, vytvořili si názor, ale ono to bylo o něčem jiném? Přesně to se stalo s mým textem o uličních interview a prezidentské ignoranci u mladých.
1A ...začínáme s mindfullness (14)
Do moderní školy vstupuje celá řada nových aktivit, o kterých metodici slyšeli, že přispívají... k relaxaci, lepšímu učení, klidu v duši. Takovými kroky jsou i pro první třídu procesy mindfullness, exitky a ledoborky.
Mladí na špici AI pelotonu, senioři hodně v závěsu. Jak si Česko vede v AI? OECD (2025).
Pár čísel v celosvětovém srovnání OECD v loňském roce ukazuje, kam se náš svět pomalu, ale jistě sune. Nestojíme si tak špatně, ale zase to také není žádná velká sláva, jak se mnozí snaží pořád vytrubovat.
