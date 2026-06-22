Mobilní zákopová válka aneb právě se zrodil nový český politický fetiš
Tady je vaše upoutávka na ten nejpravděpodobnější politický přemet sezóny:
Nejnovějším bojištěm, kde se střílí ostrými, se staly displeje dětských smartphonů. Kdo by si myslel, že v debatě o mobilech ve školách půjde o soustředění žáků, neurovědu, psychologii nebo snad o názor samotných učitelů, ten by v testu z českého politického realismu propadl na celé čáře. Vlastně by se ani na tu startovní nedostal.
Celá ta kauza už dávno nemá nic společného s pedagogikou. Je to čistokrevný, destilovaný tyátr, v němž mobil slouží jen jako ideologický klacek a děti jako živé štíty. Sledujeme fascinující proces, jak se z banálního kusu křemíku stává jaderná zbraň hromadného politického ničení (JZHPN).
Stačí se podívat na to absurdní rozestavení figur na šachovnici.
Na začátku stálo Bratrstvo kříže (KDU-ČSL). Lidovci, věrni svému historickému poslání chránit tradiční hodnoty před jakýmkoliv závanem moderního světa, usoudili, že s mobilem v ruce se mladé generaci dlaně k modlitbě sepínají jen velmi těžko. Zákaz mobilů tak vytáhli jako své vlajkové morální téma návrat k „normálnímu“ světu, kde děti o přestávkách skáčou gumu a poslušně zdraví na chodbách. Poslanecký návrh nevznikl až tak dávno. Mou poznámku máte v odkaze.
O něco pozdější chvilku však do hry se stejným vstupuje ANO. Ačkoli ministerstvo celou dobu tvrdilo, že máme regulace, a ta že stačí. Normálně platí, že kdyby lidovci navrhli, že venku svítí slunce, hnutí ANO okamžitě svolá tiskovou konferenci o tom, že opozice asociálně ignoruje stín. Jenže tady marketingoví mágové z (ne) Agrofertu ucítili krev a neodolatelný závan levných politických bodů. Nejspíš se tak rozhodlo v radě starších (tedy jednoho mudrce), a to ani ne u wigwamového ohně. Každý rodič, který večer doma svádí hysterickou bitvu o to, aby jeho potomek odložil tablet a šel spát, je totiž potenciální volič. ANO tedy bleskově odhodilo veškerou opoziční hrdost, téma lidovcům drze ukradlo před očima a začalo křičet: „Ano, plošný zákaz je skvělý, my jsme to vlastně chtěli vždycky!“
A v ten moment nastává absolutní programový kolaps na straně ODS.
Občanští demokraté se ocitli v pasti čisté politické schizofrenie. Na jedné straně měli v koalici lidovce, teď jsou s nimi v opozici, ale jejichž křižácké tažení proti technologiím jim nejspíš vyhovuje. Na druhé straně vidí úhlavního nepřítele z ANO, jak si na tom začíná přihřívat svou opoziční polívčičku. A protože základní poučka české politiky říká, že „když pro to hlasuje ANO, my musíme být zásadně proti“, musela ODS okamžitě otočit kormidlo o 180 stupňů. A tak paní Zajíčková píše antipamflet.
Najednou je z toho zarytý boj za svobodu jednotlivce, autonomii ředitelů a obranu škol před státním diktátem. Ti samí politici, kteří by ještě před týdnem nejraději ty řvoucí krabičky naházeli do nejbližšího kontejneru, dnes hřímají o nepřípustné totalitě plošných zákazů. Ne proto, že by věřili v digitální gramotnost českého školství, ale proto, že nemohou dopustit, aby se jejich koaliční partner ideově objímal s opozicí na jejich účet.
Výsledkem je dokonalá tragikomedie. Na plénu se nehlasuje o tom, jestli má Pepíček v sedmé třídě sjíždět TikTok pod lavicí, nebo jestli mu modré světlo neničí spánek. Hlasuje se výhradně o tom, čí předseda bude večer v televizních zprávách vypadat jako větší zachránce národa a kdo koho dokáže efektivněji shodit ze stolu.
Pokud by opozice zítra přišla s převratným zjištěním, že voda je mokrá, vládní většina okamžitě schválí novelu, že je vlastně suchá, a lidovci k tomu přidají pozměňovací návrh, že správně křesťanská voda teče pouze v neděli dopoledne.
Čeští učitelé a ředitelé mohou zůstat v naprostém klidu. O jejich každodenní realitu, přetížené třídy nebo chybějící pomůcky tady vůbec nejde. Budoucnost českého vzdělávání se totiž neřídí podle expertních studií, ale podle toho, jak moc se zrovna v partajních sekretariátech třesou strachy před preferencemi. Že z toho mají děti v hlavách ještě větší hokej než doteď? Nevadí, hlavně když padla ta správná partaj.
Jádrem zákonodárné moci je totiž nikoliv ten zákon, ale ukázat v médiích vítězný ksicht.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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