Mobil v tašce, rozum v šuplíku: Jak se školní politika stala digitálním placebo
Když se školní politika rozhodne „řešit digitální závislost“, obvykle to vypadá jako scénář z absurdního dramatu. Hlavní postavy: mobilní telefon (padouch), dítě (oběť), učitel (strážce morálky) a politik (spasitel). Děj: zákaz. Rozuzlení: tisková konference. A výsledek? Status quo, jen s novým paragrafem. V té televizní diskuzi jsme byli přesně tohoto svědky. A moderátorka k tomu hezky přibrukovala.
Naši milí politici, nikoli populisté,že... zase buráceli o záchraně dětí a zakázu mobilů. Jak dojemné! Proč? Protože je to to nejlínější a nejpokrytečtější řešení, na které stačí i poslední volič s mozkem vypraným TikTokem.
Je to digitální placebo první třídy: vypadá jako zázračná pilulka, ve skutečnosti je to sacharid, aby to znělo odborněji...spíš je to ovšem cukerín... Nasypeme ho voličům na jazyk, ti začnou souhlasně kývat hlavou, že se „něco správného děje“, a politik si odškrtne, že vyřešil digitální věk. Co ale vlastně vyřešil? .....
Zpráva jedné nadace z roku 2024 ukazuje, že efektivita plošných zákazů mobilů je přinejlepším smíšená. Některé studie naznačují mírné zlepšení výsledků, zejména u znevýhodněných žáků. Ale jiné upozorňují, že bez kontextu, bez podpory učitelů a bez výuky digitální gramotnosti se zákaz mění v rituál — ve školní verzi „digitálního placebo“. Celá ta zpráva se naprosto ostentativně vyhýbá slovu ZÁKAZ, a mluví o omezení a pravidlech. Když jsem přesně taková slova zvolil ve svém minulém článku, tak jsem v diskuzi na pedagogickém infu dostal pěkně vynadáno – pro někoho prostě pravidla představují zákaz, a basta...
Takové omezení má smysl hlavně pro problémové žáky. Že je to o nastavení pravidel, ne o primitivním bušení do stolu a důležitém tlachání do televizního mikrofonu. To se ovšem našim gerojům nehodí do kampaně. Proč číst nuance, když můžu mlátit prázdnými hesly?
Politici milují prostě milují zkratky, takovou je i ZÁKAZ. Jsou levné, rychlé a dobře se prodávají. Zákaz mobilů je ideální: vypadá jako ochrana dětí, jako návrat k „poctivé výuce“, jako gesto proti TikToku. A hlavně — nevyžaduje žádné systémové změny... Žádné investice do školní infrastruktury, žádné školení učitelů, žádné přemýšlení o tom, jak technologie ve výuce skutečně fungují. Aspoň, že se k tomu Spolu nevyjadřuje
Místo aby se děti naučily, jak s tou prokletou krabičkou pracovat, tak ji prostě zakážeme a předstíráme, že neexistuje. Geniální! Vychováme tak generaci, která bude technologie buď fetišizovat, nebo se jí panicky bát. Jak ji smysluplně využít, to je jiná... a to je přesně ta digitální gramotnost, kterou potřebujeme ve 21. století. Když k tomu přidáme tolik populární dezinformace, tak ty čteme dnes právě v mobilu... jak to tedy je?
Ve školách to pak vypadá následovně: žáci schovávají mobily jako pašované zboží, učitelé se mění v digitální celníky, a vedení školy tiskne nové směrnice, které nikdo nečte. Všichni víme, že to nefunguje. Ale všichni předstíráme, že ano. Je to tichá dohoda — mezi systémem, který neví, co s technologií, a školou, která nemá čas to řešit.
Zákazy mobilů navíc často ignorují to nejdůležitější: že problémem není samotné zařízení, ale způsob jeho používání. TikTok není totéž co GeoGebra. Scrollování není totéž co tvorba. A pasivní konzumace obsahu není totéž co aktivní učení. Ale v politickém diskurzu se všechny tyto rozdíly slévají do jednoho: „mobil = zlo“.
A tak se školní politika mění v digitální alibi. Místo podpory učitelů nabízíme kontrolu. Už zase. Pak už dojde i na ty neposlušné občany, od chat control do read control. Místo výuky digitální etiky nabízíme ticho. Místo důvěry v děti nabízíme předpoklad viny. A místo skutečné debaty o tom, jak technologie ovlivňuje vzdělávání, nabízíme zákaz — jako náhradu za myšlení.
Možná je čas přestat zakazovat to, čemuz nerozumíme. Možná je čas začít učit to, co děti už dávno umí — jen jinak, než jsme zvyklí. A možná je čas přestat používat školní politiku jako náplast na digitální svědomí.
Protože mobil v tašce ještě neznamená, že rozum je na lavici.
Takže applaus, pane a paní političko. Zase jste si přihřáli polívčičku na laciné panice. Vypadá to akčně, stojí to prd a skutečnou práci – učit děti myslet – jste opět vynechali. Dokonalé a tak příznačné...
PS: Dnes při snídani při mém ohnivém projevu, proč mobily nezakazovat, vše vyřešila manželka. Mobil jsem nemohl půl hodiny najít...
Milan Hausner
Proč učitelé neradi slyší: „Já bych to dělal jinak.“
Role učitele je jedinečný a komplexní alchymický proces. Je to mix vědce, umělce, kouče, psychologa a manažera chaosu
Milan Hausner
Co mi AI prozradila o Mendelovi
Žádný suchý učebnicový text, ale „živá debata“ s chatbotem, který mi vyprávěl věru zajímavé vědecké „drama“. A to je, přátelé, budoucnost vzdělávání.
Milan Hausner
Noví proroci: O tom, jak se ze sítí, stala největší církev s nejdražšími odpustky
Náboženství nezaniklo. Jen prošlo drastickou rebrandingovou kampaní. Už nepotřebuje kostely a katedrály, stačí mu jedničky a nuly...
Milan Hausner
Dvojí metr digitální nadvlády: Když se inovace pro děti mění v kontrolu pro dospělé
„Inovace pro děti, bezpečnost pro dospělé.“ Tato fráze, která by klidně mohla sloužit jako motto nějaké dystopické korporace, však není náhodným sloganem.
Milan Hausner
Desatero moderní školy = jak od Marie Terezie
Dnes vás, čtenáře prosím o shovívavost. Občas se stane, že fakta narazí na sarkasmus a ta úvaha se zrodí rychleji, než vůbec vstanu z postele. A tak se koukněme na stávající model školy ještě s očima zalepenýma ospalky...
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Ekvádor zdražil naftu na dvojnásobek, vláda se stěhuje na venkov
Ekvádorský prezident Daniel Noboa rozhodl o dočasném přesunutí sídla vlády z metropole Quita do...
V Česku se během týdne ochladí. O víkendu přijde babí léto s teplotami nad 25 °C
Zatímco v první polovině týdne meteorologové očekávají oblačné počasí a místy slabé přeháňky, od...
Bez chyb a tápání by mě štěstí minulo, říká mladík, který zkoumá v USA epilepsii
Expert na biomedicínu Filip Mívalt z Hodonínska pochopil, že český výukový systém ve stylu „nesmíš...
Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy
Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie...
Prodej nádherného stavebního pozemku 1.001 m2 Všedobrovice (k.ú. Štiřín), Praha východ, všechny sítě
V Remízku, Kamenice, okres Praha-východ
6 890 000 Kč
- Počet článků 86
- Celková karma 8,17
- Průměrná čtenost 214x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.