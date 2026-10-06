Mlha, moc, nemoci a padající nebe
Na druhé straně však stojí lidská moc: systematické, chladné a cílené vytváření umělé informační mlhy. A konečně, v moderní době se k tomu přidává třetí rozměr: digitální mlha paniky, kterou dennodenně produkuje svět algoritmů a senzací.
Když se ohlédneme za historií epidemií, katastrof a novodobých zpráv, zjistíme mrazivou pravdu: nejnebezpečnější mlha nikdy nepadá z nebe. Vždycky ji vyrábějí ti, kteří se buď bojí pravdy, nebo z našeho strachu žijí.
Přírodní záhada a „morové pachy“
V předmoderní éře dominovala medicíně tzv. miasmatická teorie. Lidé byli pevně přesvědčeni, že nemoci se šíří zkaženým vzduchem a těžkými mlhami vznášejícími se nad močály nebo řekami.
- Anglická potní nemoc (15. a 16. století): Extrémně letální choroba kosící lidi během několika hodin přicházela v záhadných vlnách, často provázená vlhkým a mlhavým počasím. Stejně náhle, jako se z oparu vynořila, po týdnech zase zmizela.
- Velký londýnský mor (1665): Dusné, horké bezvětří a těžké mlhy nad Temží tehdy vedly k panickým snahám rozehnat jedovatý opar pálením ohňů a sudů dehtu v ulicích, což nákazu paradoxně ještě podpořilo.
V těchto chvílích byla mlha symbolem naší bezmocnosti vůči přírodním silám. S příchodem moderních a zejména totalitních států se však její význam radikálně proměnil.
Sovětský blok a totalitní režimy: Když stát tvrdí, že „nic se nestalo“
V totalitních systémech se cenzura a falšování statistik staly standardním nástrojem k ochraně ideologie a bezchybného obrazu režimu.
Sverdlovský antrax (SSSR, 1979)
V uzavřeném městě Sverdlovsk došlo k úniku spór antraxu z tajné vojenské laboratoře Sverdlovsk-19. Když lidé i dobytek hromadně umírali, Kreml spustil masivní dezinformační kampaň. Úřady tvrdily, že na vině je konzumace zkaženého masa z černého trhu. KGB okamžitě ničila lékařské záznamy a umlčovala svědky. Pravda vyšla najevo až po pádu sovětského režimu v 90. letech. Mimochodem, tenhle patogen strčí yersinii naprosto s přehledem do kapsy.
Cholera v SSSR (1970)
V létě 1970 zasáhla velká epidemie cholery oblast Oděsy a Krymu. Aby nebyla ohrožena státní prestiž a turistická sezóna, uvalila armáda na města přísné tajné karantény. V celostátním tisku se o choleře nesmělo mluvit a slovo samotné bylo tabuizováno.
Moderní pandemie v Asii (SARS 2002–2003, COVID-19 2019–2022)
Když v Číně propukl SARS, úřady se měsíce snažily nákazu utajit před Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a skrývat pacienty. Podobný scenář se opakoval na přelomu let 2019 a 2020 s virem SARS-CoV-2 ve Wu-chanu, kde čelili trestům lékaři (symbolicky například Li Wenliang) za snahu varovat veřejnost před přenosem z člověka na člověka. Ještě dál zašla Severní Korea, která během pandemie COVID-19 hlásila dva roky v kuse „nula případů“, čehož následně využila k triumfálnímu vyhlášení „vítězství“.
Západní svět: Válečná cenzura, experimenty a politické stíny
Západní demokracie se sice opíraly o svobodu slova, avšak historie ukazuje, že v krizových chvílích a pod politickým tlakem se mechanismy utajování a bagatelizace objevovaly taktéž.
Španělská chřipka (1918)
Nejsmrtelnější pandemie moderní doby získala své jméno paradoxně kvůli cenzuře. Během 1. světové války uvalily válčící mocnosti (USA, Británie, Francie, Německo) přísnou vojenskou cenzuru, aby zprávy o milionech nemocných vojáků neoslabily morálku na frontě. Neutrální Španělsko cenzuru nemělo, a tak svět nabyl dojmu, že epicentrum je tam.
Temné experimenty na lidech (Tuskegee a Guatemala)
- Tuskegee syfilis (1932–1972): V USA probíhal po dobu 40 let vládní experiment, během nějž bylo stovkám afroamerických mužů záměrně odpíráno léčení syfilidy, aby lékaři mohli sledovat přirozený průběh nemoci.
- Guatemalské experimenty (1946–1948): Američtí výzkumníci tam v rámci vládního programu záměrně nakazili stovky vězňů, vojáků a pacientů psychiatričtích léčeben syfilidou a kapavkou. Skandál byl utajován desítky let.
Raná fáze AIDS v USA (1981–1985)
Když se mezi gay muži a dalšími skupinami začala šířit fatální neznámá nemoc, administrativa Ronalda Reagana prakticky čtyři roky veřejně mlčela a ignorovala ji. Tiskoví mluvčí si z umírajících lidí zpočátku dokonce dělali na tiskových konferencích legraci.
Pandemická kontroverze (COVID-19, 2020–2022)
V západním světě se během pandemie objevila nová podoba informační mlhy: systematické potlačování určitých odborných názorů, diskusí o původu viru (tzv. lab-leak hypotéza) či kritiky lockdownů na hlavních sociálních sítích pod přímým tlakem vládních struktur a institucí.
Když stát zkouší „přikrýt“ celé nebe: Případ Larisy Savické
Pak tu máme ovšem docela opačný případ. Průšvih se ztrátou vojenské prestiže by byl daleko horší než nějaký virus vztekliny. Když se v srpnu 1981 srazilo civilní letadlo Antonov An-24 s vojenským bombardérem nad sibiřskou tajgou a dvacetiletá Larisa Savická přežila pád z výšky pěti kilometrů, sovětský režim stál před ideologickým problémem: sovětská armáda a technika se přece nesmějí mýlit a vojenská už prostě vůbec ne. A tak v oblasti vypukla vzteklina. To víte, tam nikdo nesměl...
Arizonský mor a moderní panika: Kde se rodí současné mlhy?
Zatímco v minulosti se mlžilo proto, aby se hrozby tajily, dnes se setkáváme s opačným extrémem – s uměle živenou panikou v digitálním prostoru.
Když zdravotní úřady v americké Arizoně oznámily, že obyvatel zemřel na plicní mor (přičemž šlo o první úmrtí od roku 2007 po interakci s nakaženým zvířetem), tituly v médiích okamžitě vytáhly děsivé heslo „černá smrt“. Realita je však střízlivá: bakterie Yersinia pestis je sice stále součástí přírodního koloběhu u divokých hlodavců, ale moderní medicína ji dokáže běžně a snadno léčit antibiotiky, pokud je zachycena včas. Úředníci nic netutlali, informace vydali transparentně. V roce 2021 zemřelo v Coloradu dítě na stejný patogen. Ročně na něj umře kolem 7 lidí.
Přesto kolem takových zpráv vzniká digitální miazma – mlha tvořená algoritmy, sociálními sítěmi a senzacetiskem, které z malého, izolovaného faktu stavějí apokalyptické drama. Zatímco staré režimy tvořily mlhu proto, aby zakryly vlastní selhání, dnešní digitální prostor přiživuje paniku, protože strach a hregivá pozornost jsou komoditou.
Závěr: Společný vzorec ticha i hluku
Ať už sledujeme totalitní režimy ničící důkazy o úniku antraxu, západní vlády zatajující lékařské experimenty, agenty KGB zakazující mluvit o pádu letadla, nebo moderní titulky křičící o návratu černé smrti z Arizony, podstata zůstává neměnná.
Lidstvo má panickou hrůzu z chaosu. A tak pokaždé, když selžeme, nebo když narazíme na ne zcela pochopitelné zákony přírody, vytvoříme kolem události hutnou mlhu – ať už tu tvořenou cenzurou a lží, nebo tu novodobou, utkanou z digitálního hluku a paniky.
Fyzická mlha nad krajinou se dřív nebo později vždycky zvedne. Ta lidská, ať už má podobu totalitního ticha, nebo internetové hysterie, se však drží neobyčejně pevně. Jejím jediným lékem je střízlivý rozum, otevřená fakta a ochota nenechat se oslepit.
Doporučení: Kniha R. Prestona Hot zone (Smrtící Ebola) vyšla ve dvou vydáních. Přestože je už letitá, tato nonfiction přináší do této problematiky střízlivý vhled, docela jiný, než mediální a histerické výkřiky v médiích.
Část 2: Pravda a lež o únicích patogenů z laboratoří. A není jich zrovna málo, od Kordiler až po Ťanšan.
Grok Imagine
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