Mladí na špici AI pelotonu, senioři hodně v závěsu. Jak si Česko vede v AI? OECD (2025).

Pár čísel v celosvětovém srovnání OECD v loňském roce ukazuje, kam se náš svět pomalu, ale jistě sune. Nestojíme si tak špatně, ale zase to také není žádná velká sláva, jak se mnozí snaží pořád vytrubovat.

Generativní AI už dávno není hračka pro pár jedinců. Podle nejnovějších dat OECD (leden 2026) ji používá více než třetina lidí napříč vyspělými zeměmi. A Česko? Drží se sympaticky uprostřed pelotonu — žádná ostuda, žádná severská hyper-adopce, prostě solidní středoevropský pragmatismus.

Česko: AI ano, ale s rozvahou

Zhruba 35 % Čechů ve věku 16–74 let používá generativní AI. To nás staví po bok Koreji nebo Lotyšska. Na severské státy s jejich 50+ % sice nemáme, ale zase jsme daleko před Rumunskem, Tureckem nebo Kolumbií. Takže ano — nejsme premianti, ale rozhodně nejsme ani „AI Balkán“.

Digitální propast? Spíš digitální Mariánský příkop

OECD potvrzuje, že největší rozdíly nejsou mezi zeměmi, ale mezi generacemi. A Česko to ilustruje dokonale:

  • 70 % mladých (16–24 let) AI používá.
  • 12,5 % seniorů (55–74 let) AI používá.

To není propast. To je příkop, přes který by nepřešel ani Indiana Jones.

K tomu přidejme:

  • rozdíl 21 p. b. mezi lidmi s vyšším a nižším vzděláním,
  • podobný rozdíl podle příjmů,
  • a fakt, že studenti jedou na 75 %, zatímco důchodci na 12,5 %.

Zkrátka: AI je zatím hlavně doménou mladých, vzdělaných a aktivních.

Rizika, která řeší G7 i OECD

Abychom si nemysleli, že je to jen růžová budoucnost plná robotických asistentů a nekonečné produktivity:

  • Dezinformace jsou podle G7 riziko číslo jedna. Deepfaky, manipulace, volební kampaně… AI v tom umí být až příliš dobrá.
  • Autorská práva a soukromí jsou stále otevřená kapitola.
  • Trh práce čeká transformace, nikoli apokalypsa — ale rekvalifikace bude potřeba.
  • Bias v datech může znamenat bias v rozhodování. A to už není jen technický problém, ale společenský.

⚖️ Regulace: EU a OECD už mají rámec

Česko jede podle dvou hlavních „jízdních řádů“:

  • EU AI Act — první komplexní regulace AI na světě.
  • OECD AI Principles — důvěryhodná, bezpečná a lidská AI.
  • Hirošimský proces G7 — mezinárodní koordinace kolem GenAI.

Jinými slovy: pravidla existují, teď je jen začít používat. Ve školství právě prožíváme masivní nárůst plně podporovaný z centra, ale o regulacích se snažíme raději nemluvit. Více než 80% škol využívá proces, který se dá označit jako shadow AI - (Hausner 2025). Osvěta je dnes opravdu úkolem číslo jedna, nikoli však ta nadšená, ale ta kriticky reálná. Humbuk už máme za sebou, nadešel čas pořádné práce.

🧠 A co z toho plyne pro nás?

AI už není „něco, co přijde“. Ona už přišla. A zatímco mladí ji používají jako samozřejmost, velká část populace ji zatím míjí obloukem. Pokud nechceme, aby se digitální propast změnila v digitální propast s krokodýly, bude potřeba:

  • učit, vysvětlovat, trénovat,
  • podporovat bezpečné používání,
  • a hlavně — nečekat, až to někdo udělá za nás.


Autor: Milan Hausner | pátek 6.2.2026 11:00 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Milan Hausner

  • Počet článků 334
  • Celková karma 9,27
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

