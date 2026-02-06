Mladí na špici AI pelotonu, senioři hodně v závěsu. Jak si Česko vede v AI? OECD (2025).
Generativní AI už dávno není hračka pro pár jedinců. Podle nejnovějších dat OECD (leden 2026) ji používá více než třetina lidí napříč vyspělými zeměmi. A Česko? Drží se sympaticky uprostřed pelotonu — žádná ostuda, žádná severská hyper-adopce, prostě solidní středoevropský pragmatismus.
Česko: AI ano, ale s rozvahou
Zhruba 35 % Čechů ve věku 16–74 let používá generativní AI. To nás staví po bok Koreji nebo Lotyšska. Na severské státy s jejich 50+ % sice nemáme, ale zase jsme daleko před Rumunskem, Tureckem nebo Kolumbií. Takže ano — nejsme premianti, ale rozhodně nejsme ani „AI Balkán“.
Digitální propast? Spíš digitální Mariánský příkop
OECD potvrzuje, že největší rozdíly nejsou mezi zeměmi, ale mezi generacemi. A Česko to ilustruje dokonale:
- 70 % mladých (16–24 let) AI používá.
- 12,5 % seniorů (55–74 let) AI používá.
To není propast. To je příkop, přes který by nepřešel ani Indiana Jones.
K tomu přidejme:
- rozdíl 21 p. b. mezi lidmi s vyšším a nižším vzděláním,
- podobný rozdíl podle příjmů,
- a fakt, že studenti jedou na 75 %, zatímco důchodci na 12,5 %.
Zkrátka: AI je zatím hlavně doménou mladých, vzdělaných a aktivních.
Rizika, která řeší G7 i OECD
Abychom si nemysleli, že je to jen růžová budoucnost plná robotických asistentů a nekonečné produktivity:
- Dezinformace jsou podle G7 riziko číslo jedna. Deepfaky, manipulace, volební kampaně… AI v tom umí být až příliš dobrá.
- Autorská práva a soukromí jsou stále otevřená kapitola.
- Trh práce čeká transformace, nikoli apokalypsa — ale rekvalifikace bude potřeba.
- Bias v datech může znamenat bias v rozhodování. A to už není jen technický problém, ale společenský.
⚖️ Regulace: EU a OECD už mají rámec
Česko jede podle dvou hlavních „jízdních řádů“:
- EU AI Act — první komplexní regulace AI na světě.
- OECD AI Principles — důvěryhodná, bezpečná a lidská AI.
- Hirošimský proces G7 — mezinárodní koordinace kolem GenAI.
Jinými slovy: pravidla existují, teď je jen začít používat. Ve školství právě prožíváme masivní nárůst plně podporovaný z centra, ale o regulacích se snažíme raději nemluvit. Více než 80% škol využívá proces, který se dá označit jako shadow AI - (Hausner 2025). Osvěta je dnes opravdu úkolem číslo jedna, nikoli však ta nadšená, ale ta kriticky reálná. Humbuk už máme za sebou, nadešel čas pořádné práce.
🧠 A co z toho plyne pro nás?
AI už není „něco, co přijde“. Ona už přišla. A zatímco mladí ji používají jako samozřejmost, velká část populace ji zatím míjí obloukem. Pokud nechceme, aby se digitální propast změnila v digitální propast s krokodýly, bude potřeba:
- učit, vysvětlovat, trénovat,
- podporovat bezpečné používání,
- a hlavně — nečekat, až to někdo udělá za nás.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.