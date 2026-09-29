Ministerstvo normativních zázraků
Odstavec jako z vyhlášky, ale tak sladký,
V Česku umíme pečlivě financovat hasicí přístroje do každé třídy, kde někdy někdo upustil sirku. Na ty, co by mohli postavit protipožární zeď kolem celé chemické továrny, máme maximálně jednou za rok soutěž v hašení a radu, ať si to zvládnou sami. Estonsko mezitím oficiálně prohlásilo nadané děti za žáky se speciálními potřebami a dává jim individuální plány, pull-out hodiny a systematické programy. My zatím řešíme, jestli druhý asistent do třídy s už jedním asistentem stačí, nebo jestli nepřidat ještě třetího.
Takže zatímco u nás talentovaný matematik dostane třešničku a pokyn „počkej na zbytek třídy“, v Estonsku dostane dort a prostor, aby se opravdu učil. A my se pak divíme, proč nám v PISA a olympiádách utíkají špičky. Krásný systém. Preferujeme hasit oheň, který už je pod kontrolou, a přitom necháváme chytnout celý dům těch, co by mohli postavit nový.
až se po něm lepí jazyk k patru:
V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 písm. c) se tímto stanovuje, že žák vykazující nadání mimo běžný rámec školní reality má nárok na podporu komplexního rozkvětu, spočívající zejména v průběžném hýčkání, odborném poplácávání po ramenou a systematickém rozvíjení jeho již tak oslnivých dispozic. Pedagog je povinen zajistit, aby nadaný jedinec nebyl vystaven nadměrnému zatížení průměrností, a to formou individuálního přístupu, jenž svou jemností připomíná manipulaci s laboratorním sklem, a svou intenzitou péči o chráněné druhy. Všichni účastníci vzdělávání jsou povinni respektovat, že nadaný žák je dle této vyhlášky považován za citlivý kulturní statek, jehož potenciál je třeba rozvíjet, chránit a v případě potřeby i slavnostně oslavovat.
Jakmile však do lavice usedne přesně takový žák, kterému to myslí o dvě třídy napřed, ministr financí i s celým MŠMT, přibere ještě ministra sportu a společně tasí kapesníčky, slzičky dojetí utírají do tabulkové excelovské tabulky a pronášejí hlubokou pravdu o tom, že nadaný žák má přece svou vlastní neviditelnou složku plnou státní podpory.
Co to tedy přesně je, ten bájný normativ na nadaného žáka? Tolik krásných slov a tak prázdná kasa...
Výživný přehled státní podpory talentu v 10 krocích:
- Normativ na nadaného žáka je vysoce sofistikovaný kvantově-finanční konstrukt, který v reálném světě neexistuje, ale na papíře vypadá velmi moderně. Jeho největší předností je jeho rozpuštění v celkovém balíku peněz, tudíž existuje, nikdo ho nikdy neviděl, ale prostě tam je.
- Jde o přesné množství dotačních korun, které se rovná nule, vynásobené koeficientem ticha a umocněné hlubokým nezájmem státního rozpočtu.
- Finanční obnos na podporu mimořádného nadání se v české měně obvykle skládá z jedné pochvalné ústní pochvaly od ředitele a jednoho staršího letáku na Matematickou olympiádu.
- Zatímco žák s papírem ze speciálně pedagogického centra spolehlivě generuje peníze na personální tsunami v podobě asistentských sborů, nadaný žák generuje maximálně tak tiché utrpení v lavici.
- Státní rozpočet k problematice nadání přistupuje s osvědčenou homeopatickou metodou: čím méně financí do systému nalijeme, tím silnější a odolnější naši géniové vyrostou. Škarohlídi třeba jako paní kolegyně z pedagogického infa namítne, že přece chci resilienci jako nový vzdělávací cíl. Vida, jak moderní to naše financování je.
- Skutečný normativ pro nadaného se skrývá v kapse jeho rodičů, kteří v zájmu záchrany dětského intelektu dobrovolně financují soukromé kroužky, robotiku, jazykové kurzy a psychoterapii z vlastního.
- V ojedinělých případech, kdy škola projeví nebezpečnou aktivitu, lze na nadaného čerpat evropské šablony, které ovšem vyžadují tolik administrativy, že vyučující raději rezignuje a založí kroužek vaření z polotovarů.
- Pokud se dítko nudí natolik, že začne rozebírat školní interaktivní tabuli na prvočinitele, systém zareaguje bleskově – doporučí mu přečíst si knihu navíc a přestat vyrušovat kolektiv.
- Ministři školství napříč dekádami shodně prohlašují, že podpora talentů je naprostou prioritou, což v praxi znamená, že se o ní hezky mluví na tiskových konferencích a...tak dál...
- Celkový součet tohoto státního normativu tedy činí přesně nula korun, nula haléřů a hromadu prázdných frází o tom, že si šikovní žáci v životě poradí sami.
Zatímco v Estonsku považují talent za strategickou surovinu hodnou systematické péče a investic, v české kotlině se nadání stále bere spíše jako drzost a osobní potíž žáka, kterou si má laskavě vyřešit po vyučování sám a potichu. Třešniček na dortu máme plné košíky, jenže samotn á fotosyntéza, ze které ty třešničky rostou nějak nemá ani ten základní chlorofyl.
Grok Imagine
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