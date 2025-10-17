Milujeme AI, bojíme se jí a ChatGPT je náš nejlepší kámoš (jediný z těch všech)
Nakladatelství Wiley právě publikovalo preview report k využívání AI. Tentokrát ve výzkumu bylo zahrnuto 2400 výzkumníků. Závěr je věru zajímavý: Všichni jsou ve světě AI tak trochu ztraceni, ale báječně se u toho baví. Podívejme se tedy na některé závěry s mírným nadhledem:
1. Máme ji rádi, ale neumíme s ní. Používání AI vyskočilo za rok z 57 % na obřích 84 %. Jenže téměř polovina z nás si připadá, jako když dostala nové Ferrari, ale umí s ním jet jen na jedničku. Chtěli bychom víc, ale nevíme jak na to. Prostě lidská přirozenost...
2. Věda? Raději ChatGPT. Až 80 % z nás používá hlavně všeobecné AI nástroje jako ChatGPT. Proč? Protože jsou jednoduché, dostupné a hlavně zdarma. Specializované nástroje pro vědu? Ty zná tak 11 % lidí. Kdo by se taky namáhal hledat něco lepšího, když stačí otevřít prohlížeč. A tohle platí beze zbytku téměř u všech aplikací...
3. Čím víc ji poznáváme, tím víc se bojíme. S rostoucími zkušenostmi přišly i noční můry. Obavy z AI „halucinací“ a výmyslů vyskočily na 64 %. Strach, že AI sežere naše data, má 58 % z nás.
- Poznatky z roku 2024: AI je skvělá!
- Poznatky z roku 2025: AI je skvělá, ale lže a krade data. Pokrok v praxi.
4. Opadlo nadšení, nastoupila realita. Loni jsme si mysleli, že AI překoná lidi v 53 % úkolů. Letos jsme prozřeli a myslíme si to už jen u méně než třetiny. No konečně! Iluze o super inteligenci nahradilo střízlivé zjištění, že je to zatím jen velmi šikovný asistent. I když někteří, třeba v Číně, si pořád myslí, že je skoro neporazitelná.
5. I tak je to ale skvělá výmluva pro lenost. I když to naše ego jen těžko přiznává 85 % z nás připouští, že šetří čas. Pomáhá nám vyprodukovat víc práce (77 %) a dokonce ji i zkvalitnit (73 %). Hlavně ale nahání myšlenky, když nám prostě ráno chybí a člověk se tak potřebuje vykecat po ranním manželčině kázání. (70 %). Díky, AI, za tuhle podporu!
6. Budoucnost? Bude to peklo, nebo ráj? I když víme o chybách, 83 % z nás čeká, že se AI během dvou let rozšíří jako virus. A 57 % by klidně svěřilo autonomním agentům svou práci. Co by se mohlo pokazit, že?
7. Naše instituce? V hajzlu (omlouvám se za pejorativní slovo, když ono je totiž výstižné). Celých 57 % z nás si stěžuje, že nemá od svých institucí žádné směrnice nebo školení. Pouze 41 % má pocit, že je jejich organizace podporuje. Zbytek se plácá v temnotě a zoufale čeká, až mu někdo řekne, co a jak. Nakladatelé, slyšíte volání o pomoc? (73 % z nás to po vás chce!). Bude to v našich školách stejné? Popravdě nevím, spíš mi přijde, že už těch metodik a rádoby chytrých rad bylo až nějak moc...
8. Prosím, přiznejte se, že dnes už skoro nic bez AI pořádně neuděláte. Všichni se shodneme, že když už AI použijeme, máme to přiznat. Až 79 % z nás chce po autorech, aby řekli, když AI pomohla s obrázky. Protože čestnost je nejlepší politika, zvlášť když vám stroj dělá polovinu práce. Kdepak polovinu, dvě třetiny, přátelé...
A takhle je to s progresem lidské společnosti skoro vždycky...
Milan Hausner
AI a kmotr z Vysočiny, jak mě ta dvouciferná megera nazvala
Technokrat káže, šaman čaruje, apokalyptik panikaří. A Kmotr z Vysočiny? Ten si dává kafe a čeká, až jim dojde, že AI neumí rozlišit mezi bačkorou a bačkorou a kocour v botách není kocour v obuvi.“
Milan Hausner
Bezpečnostní iluze...neztrácejí se, ale rostou...
Některé modely AI jsou jako číšník v luxusní restauraci, který vám s úsměvem naservíruje načinčaný, ale nestravitelný dezert – a ještě vám k němu přidá letáček s číslem na gastroenterologii. “ Bezpečnost je jen mašlička...
Milan Hausner
Verbální alchymie jako nová gramotnost: AI nás ji naučila
„Verbální alchymie moderního manažera: z prázdných frází destiluje synergii, z excelové tabulky vyčaruje vizi a z tvého času – kouřovou clonu.“
Milan Hausner
Pohled z výšky a taky trošku zblízka – tentokrát na AI
„Ve škole se AI používá potichu. Žák se bojí učitele, že učitel přijde na podvod s AI, učitel se bojí ředitele, že nepoužije AI, a ředitel se bojí inspekce, že inspekce nebude s využitím AI spokojena.“
Milan Hausner
Budoucnost patří hliníku
Na LinkedIn se objevil ve feedu post psaný s nadhledem. Prý Jára se svou slavnou větou Budoucnost patří AL, chtěl napsat Budoucnost patří AI... Tak tohle opravdu stojí za zamyšlení... :)
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová
Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v...
Budu si volat s Putinem, řekl Orbán. Šéf Kremlu se má v Budapešti sejít s Trumpem
Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že bude v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem...
Použil nelegální zbraň, s oběťmi se znal, řekla policie o střelci ze Smržovky
Jednaosmdesátiletý muž, kterého policie podezřívá ze střelby ve Smržovce na Jablonecku, při níž ve...
Napětí eskaluje. USA udeřily na další loď v Karibiku, admirál rezignoval
Americká armáda podnikla v Karibiku další úder proti plavidlu, které spojuje s pašováním drog z...
- Počet článků 127
- Celková karma 8,73
- Průměrná čtenost 211x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.