Mezi osvětou a kapitulací: Symbolika vládní brožury pro žadatele o azyl
Pro mnohé je existence takového dokumentu symbolem hlubokého úpadku: jak jsme se dostali do bodu, kdy stát musí dospělým lidem vysvětlovat základní morální a právní normy civilizované společnosti? Tato brožura se stala Rorschachovým inteligenčním testem naší doby: odhaluje propast mezi tím, co považujeme za samozřejmé, a realitou, ve které se západní státy snaží integrovat komunity s diametrálně odlišným kulturním zázemím.
Na jedné straně stojí pragmatický, až technokratický přístup státu. Vláda argumentuje tím, že pokud existuje kulturní diskontinuita, je nutné ji překlenout jasným vymezením hranic.
Brožura není jen manuálem etikety; je především právním varováním. Připomíná nově příchozím, že britské (evropské) právo nezná výmluvy na tradice či zvyky z domovských zemí a že porušení těchto pravidel může vést k deportaci. V tomto světle jde o pokus o „hrubou integraci“ definování „společenské smlouvy“ pro někoho, kdo do ní teprve vstupuje.
Na straně druhé však tento krok vyvolává oprávněné otázky o jeho efektivitě a společenském dopadu.
- Kritici z pravicového spektra v něm vidí kapitulaci a slabost: pokud musíme migranty učit „neznásilňovat“, je to přiznání, že jejich kulturní návyky jsou s našimi neslučitelné, a namísto brožur by měly následovat deportační lety.
- Naopak kritici z neziskového sektoru varují před stigmatizací: plošné poučování všech žadatelů o azyl o tom, že sexuální násilí je špatné, může vnímat jako podprahové potvrzení předsudků, že každý cizinec je potenciální agresor, což paradoxně může ztížit integraci těch, kteří přišli hledat bezpečí a právo respektují. Jak to vidí zdejší morální superiorní osobnosti?
- Tento dokument je podle mne především zrcadlem bezradnosti. Ukazuje, že západní státy se dostaly do fáze, kdy selhávají v základním předpokladu: že ti, kdo přicházejí hledat azyl, přijímají i étos země, která jim jej poskytuje. Potřeba takové příručky naznačuje, že společenská soudržnost je pod silným tlakem a že „multikulturalismus“ jako politický model naráží na své limity, pokud není podložen sdílenými hodnotami.
- Je to však jen „prázdné gesto“ politiků, nebo nutný krok v době, kdy se společenské normy v různých částech světa stále více rozcházejí?
- Pokud stát rezignuje na jasné definování svých pravidel, riskuje rozklad právního státu.
- Pokud však sklouzne k pouhému „poučování“ namísto přísného vymáhání zákona, riskuje ztrátu důvěry vlastních občanů.
Brožura tak zůstává jen symptomem širšího problému: otázky, zda lze koexistovat v jedné společnosti, pokud se neshodneme na jejích základních pilířích.
Téma je velmi citlivé a polarizující. Rád bych se vás i ostatních zeptal:
Efektivita: Myslíte si, že taková brožura může mít na chování nově příchozích reálný vliv, nebo je to pouze „papírové cvičení“, které nikdo číst nebude?
- Kulturní střet: Je podle vás vůbec možné úspěšně integrovat lidi z kultur, kde jsou práva žen či principy souhlasu vnímány úplně jinak, než jak je definuje západní právo?
- Role státu: Mělo by být prioritou státu „vzdělávat“ migranty, jak se chovat, nebo by měla být laťka nastavena automaticky (dodržuj zákon, nebo odejdi) bez ohledu na to, zda to dotyčný „pochopil“?
Odkaz na původní materiál:Celou kauzu a podrobnosti o obsahu brožury si můžete přečíst přímo v článku:
Jaký je váš názor na tyto otázky? Kde podle vás leží hranice mezi tolerancí a ochranou vlastních hodnot?
BBC News British Home office
Milan Hausner
Oregonský psychedelický supermarket
Představa, že nejhlubší, nejkřehčí a nejnebezpečnější vrstvy lidské psychiky lze bezpečně rozebrat a zase složit během jednoho odpoledne pod dohledem „facilitátora“ ...
Milan Hausner
Morální superiorita a zvláštní druh (ne)odolnosti
Resilience bývala sympaticky přímočarou vlastností. Znamenala to, že když vám život do cesty přihraje balvan, prostě ho překročíte, otřepete si prach z kolen a pokud máte dobrý den, ještě si na něj sednete a dáte si svačinu.
Milan Hausner
Válka narativů: Chytrý muž vs. průmysl ženských časopisů
Když člověk odloží nablýskané lifestylové manuály a podívá se na mezilidské vztahy optikou systémové analýzy a lidské evoluce, najednou zjistí, že většina tzv. „moderních vztahových rad“ jsou ve ve skutečnosti digitální okovy.
Milan Hausner
O nepřenositelné zkušenosti jednotlivce na společnost
Někdy člověk vezme jednu epizodu a udělá z ní pravdu pro celý svět. Stačí drobná zkušenost, jeden konflikt, jedno zraněné ego: a najednou se z toho rodí zobecnění, které se tváří jako univerzální zákon lidského chování.
Milan Hausner
Zvířecí skřeky
Argumenty se už v politice nenosí, teď jsou na řadě krátké klipy se zvířátky. Ne, že by se zvířata v politice neobjevovala, medvědi se porcují, vlci trhají naši současnost na kusy, někteří politici jsou jako slon v porcelánu....
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí
Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...
Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem
Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který...
Začínají módní veletrhy Styl a Kabo na brněnském výstavišti, trvají do neděle
Módní veletrhy Styl a Kabo ode dneška až do neděle obsadí pavilon V brněnského výstaviště....
Opava zaregistrovala všech devět kandidátek pro komunální volby
Opavský magistrát dnes dokončil registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v...
V Prostějově byl uveden ve světové předpremiéře snímek o letci RAF Osamělý vlk
Silný lidský příběh je hlavním tématem nového českého filmu Osamělý vlk, který měl dnes světovou...
Pardubický soud prodloužil vazbu dalším dvěma obviněným z útoku na zbrojovku
Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalších dvou lidí obviněných z březnového...
- Počet článků 730
- Celková karma 8,36
- Průměrná čtenost 188x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.