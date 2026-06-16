Mezi mlýnskými kameny: I.
Je až podivné, že se ve školském systému nepropisuje nic, co už je ve světě běžné, ale u nás se držíme nic neříkajících frází, bez toho, abychom dokázali opravdu zachytit podstatu. Dvě oblasti, které měly nevyhnutelně splynout, ale skutek prostě utekl.
České dítě roku 2026 stojí mezi dvěma institucemi, které by měly být jeho největší oporou: školou a rodinou. Místo toho se z nich staly dva mlýnské kameny, které se k sobě pomalu přibližují. A dítě mezi nimi slyší jen skřípot.
A teď přichází pointa, která bolí nejvíc: v zemi, kde děti drtí škola i rodina zároveň, neexistuje v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) ani jediná kompetence, která by je učila, jak to přežít. Resilience – základní gramotnost 21. století: v českém kurikulu prostě není. Mnohé země mají tuto kompetenci v národních kurikulárních dokumentech, resilience je součástí kompetenčních rámců (např. UNESCO), jen naši metodici mají pouze wellbeing. Jenže resilence není o wellbeingu, ale o přežití. Stát v čele s Národním pedagogickým institutem (NPI) spáchal na dětech ...vlastně co?
Škola: Továrna na výkon, která mele jemně i hrubě. Škola je první kámen. Tvrdý, chladný, neústupný. České školství se sice navenek tváří jako humánní instituce připravující na život, ale realita v roce 2026 připomíná spíš průmyslovou linku, kde se kontroluje kvalita produktu, nikoliv stav stav člověka.
Data mluví jasně:
- 60 % dětí zažilo v posledních dvou týdnech intenzivní stres kvůli škole.
- Téměř polovina se cítila prokazatelně smutně nebo bez nálady.
- Tlak na výkon je nejbrutálnější u starších dětí a gymnazistů; tedy tam, kde by měl vznikat prostor pro kritický růst, nikoliv pro klinickou paniku.
- Škola dítě systematicky učí, že chyba je fatální selhání, že rychlost je důležitější než pochopení a že lidská hodnota se měří průměrem na vysvědčení. A když dítě unavené vypadne z tohoto akademického mlýnku na maso, mělo by doma najít bezpečný přístav.
Jenže tam na něj čeká druhý kámen.
Rodina: Poslední pevnost, která se hroutí zevnitř Rodina je druhý kámen. Měkký, ale rozpadající se. Měla by to být zóna, kde se dítě nadechne, kde se svět zpomalí a kde se dá neutralizovat toxický tlak školy. Jenže české rodiny roku 2026 jsou ekonomicky vyčerpané, emočně přetížené a strukturálně oslabené.Realita za zavřenými dveřmi českých domácností:
- Více než polovina dětí uvádí, že se u nich doma pravidelně hádá nebo křičí.V 61 % případů míří tento agresivní křik přímo na dítě.
- 7 % dětí otevřeně přiznává, že doma dochází k fyzickému bití.Sociální nůžky se rozevírají: děti z chudších rodin jsou šťastné jen ve 31 % případů.
- Dnešní rodina musí suplovat všechno: supluje učitele, terapeuta, doučovatele, krizového manažera i finančního kouzelníka. Když se to nedaří, frustrace se ventiluje směrem dolů; a dítě to schytá první.
- Škola může být špatná, ale když selže rodina, není už kam utéct.
Alibistický ping‑pong: Dvě instituce v permanentním střetu. Tady začíná čistá systémová groteska. Místo toho, aby škola a rodina vytvořily koalici na záchranu dítěte, rozehrávají nedůstojný alibistický ping-pong.
- Škola říká: „My učíme, výchova a psychika jsou věcí rodičů.“
- Rodiče říkají: „My vyděláváme na hypotéky a škola nám děti ničí.“ Dítě mezitím stojí uprostřed jako síť, do které oba tábory smečují. Učí se tím jedinou věc: dospělí neumějí nést odpovědnost. Když se něco pokazí, vždycky se najde viník, na kterého se to dá hodit. Systém pro dítě není partnerem, ale ping-pongovým stolem, na kterém se odráží jeho vlastní úzkost.
Zrada dvou základních jistot: Uzavřený okruh úzkosti
Psychická stabilita každého člověka stojí na dvou neochvějných pilířích: sociálním přijetí (které má zprostředkovat škola) a bezpečné vazbě (kterou garantuje rodina).
V roce 2026 se v Česku hroutí oba pilíře nedjednou. Škola dítě sice sociálně baví (kamarádi jsou pro něj největším zdrojem štěstí), ale zároveň ho likviduje úzkostí z výkonu. Rodina má být bezpečný přístav, ale místo toho je to místo, kde se křičí a hádá. Vzniká dokonale uzavřený, destruktivní okruh úzkosti:
- Škola vyrobí výkonový stres.
- Rodina stres doma přetaví v hádky
- Dítě jde ráno do školy ještě slabší.
- Cyklus se opakuje a tlak v systému stoupá
- Tohle není náhodné selhání jednotlivců. Tohle je čistá systémová porucha.
Absurdní paradox: Svět buduje resilienci, Česko ji ignoruje.
České děti žijí v prostředí, které je prokazatelně drtí – a české vzdělávání je záměrně neučí, jak v něm přežít. Tady vstupuje do hry resilience (psychická odolnost, schopnost zvládat změny, krize a odrazit se od dna). Zatímco ve vyspělém světě je resilience považována za naprostý základ vzdělávání v 21. století, u nás je to cizí slovo. UNESCO, OECD, World Bank, ale i kurikula v Austrálii, Skotsku, Kanadě, Singapuru či na Novém Zélandu berou resilienci jako:
- Samostatnou a klíčovou kompetenci.
- Měřitelný výstup vzdělávacího systému.
- Povinnou součást každodenního kurikula. Nejúčinnější ochranný faktor proti úzkostem, depresím a digitálnímu tlaku. A v Česku? V českém RVP slovo resilience neexistuje. Není definovaná, není učena, není měřena, není v klíčových kompetencích, v průřezových tématech ani v metodikách. Stát posílá děti do světa plného krizí bez jakékoliv psychické výbavy.
Anatomie selhání: Proč RVP a Národní pedagogický institut (NPI) totálně zkolabovaly.
Když se podíváme pod pokličku nekonečných, miliony korun polykajících „velkých revizí RVP“ pod taktovkou Národního pedagogického institutu, spatříme čistý byrokratický alibismus a absolutní odtržení od reality. Proč instituce, která má modelovat české školství pro budoucnost, resilienci ignoruje? Wellbeingem to páni metodici a metodičky nespravíte. To je totiž pravý opak toho, o čem je tu řeč.
- Fetišismus tabulek namísto živých dětí. NPI dlouhodobě funguje v modu „papír snese všechno“. Expertní týmy a kabinety roky diskutují o tom, zda má finanční gramotnost patřit pod matematiku nebo občanku, a přepisují stovky stránek textů do nečitelné pedagogické hantýrky. Resilience se do těchto sterilních tabulek nehodí; nedá se totiž snadno rozškatulkovat do klasických předmětových šuplíků, vyžaduje transdisciplinární přístup a reálnou změnu klimatu školy. Na to úředník nemá kolonku.
- Záměna odolnosti za „cermatovský“ stres. Systém pod vedením NPI a MŠMT dlouhodobě zaměňuje psychickou resilienci za schopnost přežít toxický tlak. Když odborníci varují, že děti jsou přetížené a hroutí se, úřední odpověď zní implicitně stejně: „Musí přece něco vydržet, život je tvrdý, testy je prověří.“ To ale není resilience. To je pouhá otupělost a naučená bezmoc vůči stresu. Systém vědomě pěstuje poslušné a ustrašené vykonavače příkazů, nikoliv vnitřně stabilní a autonomní osobnosti
- Strach z měřitelnosti a odpovědnosti Pokud by se resilience stala závaznou, klíčovou kompetencí (jako je tomu v Singapuru), stát by musel začít měřit její reálný stav. Musel by skrze školní inspekci přiznat, že české školy generují úzkostné uzlíčky nervů. NPI raději dál bezpečně operuje s vágními a neuchopitelnými pojmy, protože u nich nikdo nemůže objektivně zkontrolovat, zda v praxi reálně fungují. Co se neměří, to úřad nepálí.
- Ignorování mezinárodního konsenzu. Zatímco globální instituce otevřeně deklarují, že bez socio-emocionální odolnosti je jakékoliv jiné vzdělání v digitální a krizové éře bezcenné, čeští kurikulární architekti zamrzli v minulém století. Raději podléhají lobbingu jednotlivých předmětových asociací (které bojují o své hodiny dějepisu, fyziky či zeměpisu), než aby reflektovali reálný stav mentálního zdraví generace Alfa.
Metodická kapitulace státu: NPI ČR de facto rezignoval na roli vizionáře. Stal se z něj pouhý servisní úřad pro údržbu statu quo, který produkuje tisíce stránek strategií (jako Strategie 2030+), ale v klíčovém momentu; když je potřeba dát dětem do ruky štít proti hroutícím se jistotám rodiny a školy, nenabídne vůbec nic.
Finální diagnóza: Tichá sabotáž české budoucnosti
Tvůrci RVP a NPI spáchali na současné mladé generaci tichou sabotáž české budoucnosti. Nechali je napospas mlýnským kamenům dysfunkčních školských šablon a ekonomicky vyčerpaných rodin s alibistickým argumentem, že psychické zdraví je buď „věcí rodiny“, nebo „prací školních psychologů“ (kteří na polovině škol kvůli podfinancování stejně chybí). Škola vyrábí úzkost. Rodina ji doma přetaví v hádky. A české vzdělávání děti neučí, jak se z toho všeho nezhroutit.
Resilience není luxusní nadstavba pro alternativní školy, není to žádné „nice to have“ cvičení do ranních kruhů. Je to základní, kritický emergency kit, který stát zapomněl, nebo spíš ze strachu a neschopnosti odmítl, přibalit dětem na cestu. Výsledkem je generace, kterou posíláme do arény 21. století s těžkým brněním memorovaných faktů, ale s absolutně obnaženým a bezbranným vědomím.
Gemini na základě vlastního promptu
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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