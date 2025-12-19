Mezi kladivem a klávesnicí
Ona totiž dnešní doba, na rozdíl ode mne (aspoň doufám) trpí rovnou sociální schizofrenií.
Co je schizofrenie (obecně a neodborně)
Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které ovlivňuje:
Nejde o „dvojí osobnost“ – to je častý mýtus.
V běžné řeči se slovo „schizofrenie“ používá jako metafora pro rozpolcenost, vnitřní rozpor nebo společenské paradoxy.0
To ale není přesné a může to být zavádějící, protože skutečná schizofrenie je medicínský stav, ne metafora.
Ano, jde o zvláštní formu rozpolcenosti. Na jedné straně příznivce jednoho technokratického či politického směřování prohlásí o tom druhém, že je to paranoia, když si našinec dovolí pochybovat o budoucnosti nějakého nařízení, což nám ale nebrání okamžitě kritizovat v zásadě opatření odpůrců, kteří se jen shodou náhod demokraticky stali vládní silou. Není tohle už samo o sobě příkladem schizofrenie? Opatření jedné strany jsou všechna špatná, zatímco opatření té strany (MÉ, ke které inklinuji) jsou tou pravou spásou. To je ovšem už čistá ideologie, nikoli objektivní pohled na běh věcí lidských.
Tato schizofrenie, při pohledu z odstupu téměř groteskní také definuje náš vztah k technice i moci. Jsme zároveň luddité, kteří by nejradši rozbíjeli vrata továrny, i zbožní poutníci, klanějící se lesklé ikoně nového iPhonu. A tato dichotomie odhaluje hlubší pravdu: že technokratický skepticismus a slepá víra v pokrok jsou jen dvě strany téže mince, jejíž rubem je naše ochota odevzdat se ikonám, ať už jsou politické, nebo technické.
Historie rozbíjení strojů je historií existenciální paniky, v tom má pan Flaška naprostou pravdu. Paranoia to ovšem není. Od anglických tkalců, ničících stavy, po dnešní intelektuály varující před apokalypsou umělé inteligence, jde vždy o totéž gesto. Je to zoufalý, často iracionální pokus zastavit neosobní soukolí systému, které člověka odcizuje, zbavuje ho řemeslné hrdosti, živobytí a posléze i smyslu. Tady totiž nejde o čiré bludy; je to instinktivní reakce na technokratický redukcionismus, který vidí svět jako sadu optimalizačních problémů a člověka jako pouhou proměnnou v rovnici. Rozbít stroj znamená symbolicky rozbít tuto chladnou logiku, která nás chce „vylepšit“ z existence. Je to skepticismus, který už nedokáže diskutovat. V tom stavu věru nejsem a diskutuju až moc. A navíc, a ti, co mne znají, to vědí víc než dobře, že digitální technologie jsem podporoval a podporuji, až s nadšeným poblouzněním. Jenže jsme se posunuli: od smysluplného hledání informací k podvrhům bludům, dezinformacím a už jen věta, že ve škole nesmí být žádná forma stresu, možná opět vyvolá při s mým před blogerem.
Protipólem tohoto násilného skepticismu je však odevzdanost tak bezvýhradná, že nabývá charakteru náboženské víry. S groteskní vážností „dáváme strojům plnou moc“. Svěřujeme algoritmům či jedné skupině politiků:
- co si máme přečíst,
- komu a co napsat
- koho milovat nemyslím sexuálně
- koho poslouchat.
- Věříme, že data vyřeší klimatickou krizi.
- Aplikace nás učiní šťastnými
- Technokraté v černých rolácích s bradkou nás dovedou ke světlé budoucnosti,
- Slušní politici v bílé košili s kapesníčkem a kravatou nás dovedou k všeobjímajícímu blahu, ať to stojí, co to stojí. A to nemluvím o penězích.
Taková víra je především pohodlná, neboť nás zbavuje tíhy odpovědnosti a složitého úkolu svobodného rozhodování. Tragikomickým paradoxem je, že zatímco se posmíváme naivním politickým kultům, sami se klaníme v chrámech Applu a Googlu, kde jsou na oltářích vystaveny nové relikvie – procesory a kódy. Naši noví kněží, inženýři a influenceři, nám kážou evangelium efektivity. A my věříme. Vážně a upřímně. Tedy aspoň se tak tváříme.
Politické a technické ikony se zde setkávají v podivné symbióze. Totalitní režimy minulého století uctívaly Vůdce jako neomylného inženýra společnosti. Dnes uctíváme Technologii jako neomylného inženýra života. Oba kulty slibují řád, odpovědi a vysvobození z chaosu. Oba vyžadují odevzdání kritického rozumu. A oba produkují stejnou stínovou stranu: strach z toho, že ikona selže, že nás zradí, že je ve skutečnosti falešná. Takový strach ovšem neprožívají nadšení a fanatičtí příznivci kultu. Příkladů podobného chování je celá řada. Když se politická ikona zhroutí, následuje revolta. Když se zhroutí technická ikona – třeba když sociální síť manipuluje volby nebo AI produkuje děsivé halucinace – jsme překvapeni a zmateni. Naše víra byla tak silná, že jsme zapomněli na prostou pravdu: stroje nemají moc. Mají ji jen lidé, kteří je programují a vlastní.
Cesta z této schizofrenie tedy nevede přes návrat ke kladivu ludditů, ani přes ještě hlubší pokleknutí před algoritmem. Vede přes namáhavou, neheroickou práci technologické gramotnosti a občanského sebevědomí. Musíme přestat vnímat technologie jako magické ikony – ať už hrozivé, nebo spasitelské – a začít je chápat jako to, čím jsou: mocné nástroje a zrcadla našich vlastních společenských hodnot, předsudků a tužeb.
Zdravý skepticismus by neměl vést k paranoie, ale k pozornosti. Neměl by nás nutit stroje ničit, ale nutit nás ptát se: Kdo je jejich pán? Komu slouží? A jakou představu o člověku do nich vkládáme? Jedině tak můžeme přežít dobu, která od nás žádá, abychom byli zároveň strážci své humanity a obratní navigátoři ve světě, který jsme si stroji vytvořili. Nejde o to vybrat si mezi kladivem a algoritmem. Jde o to použít rozum, abychom oběma nástrojům vládli my, a ne oni nám.
A právě proto je diskuze s panem Flaškou tak cenná. Udžuje naše občasnké sebevědomí, a je zhola jedno, že můžeme mít na stejnou věc docela jiný pohled.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.