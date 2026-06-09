Mexická vlna s ebolou
Na scénu vstupuje Bílý dům, oblečený jako přerostlý školník s megafonem, a křičí:
„Když se na mistrovství světa objeví Ebola, může za to Evropa! Už dopředu, preventivně, pro jistotu!“
Evropa mezitím sedí v koutě, popíjí espresso a nechápe, proč ji někdo obviňuje z viru, který se šíří v Kongu a Ugandě. Ale Amerika už má jasno:
„Vy tam máte moc málo zákazů, moc málo plotů, moc málo paniky!“
Bundibugyo Ebola jako kabaretní host
Do toho všeho přichází samotná Ebola, kmen Bundibugyo, v kostýmu nepozvaného hosta:
- 500 nakažených, 90 mrtvých,
- žádná vakcína, žádná léčba,
- a WHO, která se snaží vysvětlit, že „Ebola není chřipka, prosím vás, to se fakt nešíří tribunou jako mexická vlna.“
Ale Bílý dům mezitím mává papíry a volá: „WHO nás zradila! Evropa nás zradila! Všichni nás zradili!“
Cestovní groteska
Amerika už mezitím:
- blokuje cestující,
- odklání letadla,
- a fotbalisty z DR Kongo posílá na 21denní izolaci v Belgii, jako by šlo o reality show „Survivor: Bruselská karanténa“.
Evropa na to reaguje:
„Prosím vás, klid. Screening, testy, trasování. Zavírání hranic je tak 2020.“
A mistrovství světa?
To se mezitím blíží jako cirkusový vlak:
- 48 týmů,
- 104 zápasů,
- 7 milionů návštěvníků,
- a jeden velký strach, že někdo kýchnutím způsobí geopolitickou krizi.
Finální pointa
Trumpova administrativa říká:„Nebojte, riziko je nízké — díky nám.“ A zároveň: „Ale kdyby náhodou nebylo, víme přesně, koho obvinit. Evropo, připrav se.“
Závěrečná opona padá. Ebola se ukloní. Evropa si dá další espresso. Amerika si připravuje tiskovku.
(Fakta a kontext)
Když ztlumíme divadelní reflektory a odhlédneme od politické rétoriky, situace kolem blížícího se šampionátu a epidemiologické hrozby vypadá ve světle faktů následovně:
Epidemiologická fakta vs. strach z nákazy
Aktuální data o kmeni Bundibugyo jsou pro zdravotníky varovným signálem, zejména kvůli absenci schválené vakcíny pro tento specifický kmen.
- Realita přenosu: Světová zdravotnická organizace (WHO) i epidemiologové unijního centra ECDC opakovaně uklidňují veřejnost, že virus se nešíří vzduchem. K přenosu je nutný přímý kontakt s tělesnými tekutinami viditelně nemocného člověka. Masové šíření na fotbalovém stadionu pouhým pobytem v hledišti je z vědeckého hlediska prakticky vyloučené.
Střet dvou doktrín krizového řízení
Napětí mezi USA a Evropou nepramení z ignorance jedné či druhé strany, ale z diametrálně odlišného přístupu k řešení krizí:
- Americká defenziva: Trumpova administrativa volí strategii tvrdých, viditelných a rychlých opatření na hranicích (odklánění letů, nucené karantény). Tento přístup má silný vzkaz směrem k domácím voličům; demonstruje akčnost a ochranu národních hranic.
- Evropská prevence: Evropský přístup se opírá o cílený monitoring, screening na letištích a trasování kontaktů. Evropští experti plošné zákazy odmítají s argumentem, že vedou pouze k tomu, že lidé začnou kontroly obcházet ilegálními trasami, čímž úřady ztratí přehled o situaci úplně.
Logistická prevence na mistrovství
Opatření, jako je 21denní preventivní izolace fotbalové reprezentace Demokratické republiky Kongo v Belgii, sice působí drasticky, z pohledu pořadatelské země jde však o chladnou kalkulaci. Šampionát s 48 týmy a miliony fanoušků je obří byznys a logistický kolos. USA se tímto krokem snaží stoprocentně eliminovat i to nejmenší promile rizika, které by mohlo turnaj za miliardy dolarů paralyzovat.
Takže?
Politická prohlášení Washingtonu záměrně dramatizují situaci a preventivně přenášejí odpovědnost na evropské tranzitní uzly. V zákulisí však odborné instituce na obou stranách Atlantiku (americké CDC i evropské ECDC) úzce spolupracují a situaci monitorují. Jde tedy spíše o klasické politické divadlo před velkou globální akcí než o bezprostřední hrozbu pandemie.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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