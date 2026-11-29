Metamorfózy nového člověka
Považte, taková troufalost.
Nečetli správné knihy. Volili nesprávné strany. Ptali se na nevhodné otázky. A co bylo vůbec nejhorší, často to všechno dělali dobrovolně.
Civilizace se tak ocitla na hraně chaosu.
Bylo třeba zasáhnout. Bylo třeba vyrobit správného člověka.
Každá doba měla své specialisty. Ve středověku vyráběli správné věřící.
Když to nešlo, přišla inkvizice. V monarchiích správné poddané.
V nacionalistickém století správné vlastence.
Ve století revolucí správné revolucionáře. Ve století totalit správné soudruhy. A v našem století správné kriticky myslící občany.
Dějiny jsou pozoruhodně kreativní. Výrobek je pokaždé stejný. Jen etiketa se mění.
Dlouho se předpokládalo, že tuto práci obstará rodina. Jenže rodina je nespolehlivá instituce. Dědeček si pamatuje příliš mnoho.
Babička příliš pochybuje. Otec bývá tvrdohlavý. Matka mívá vlastní rozum. A strýc navíc vypráví politické vtipy.
Takové prostředí nemůže zaručit ideologickou kvalitu výrobku.
Když to nešlo v rodinách, přišel Makarenko. Přinesl uklidňující myšlenku.
Když člověk nevzniká správně spontánně, musí být vyroben odborně.
Kolektiv. Metoda. Systém. Plán. Nový člověk.
Tehdy se tomu ještě říkalo bez ostychu. Cílem byl nový člověk.
Převýchova byla převýchovou. Ideologie byla ideologií.
Aspoň v tomto směru existovala jistá upřímnost.
Uběhlo sto let. Vlajky se změnily. Několikrát. Sochy se změnily. Několikrát. Nepřátelé se změnili. Mnohokrát.
Ale jedna myšlenka přežila všechny politické otřesy ve skvělé kondici.
Když rodiče nevychovávají správně, musí přijít někdo chytřejší.
Někdo kvalifikovanější. Někdo s metodikou. Někdo s projektem.
Někdo s akreditací. Někdo, kdo právě dopisuje článek o tom, jak podporovat nezávislé myšlení.
Tak vzniká zvláštní postava moderní doby. Píšící autorita. Poznáte ji snadno.
Pravidelně publikuje texty o svobodě myšlení, jejichž hlavním závěrem je, že svobodné myšlení by mělo vést k předem známým výsledkům.
Její články nesou něžné názvy:
Jak posílit demokratické kompetence mladé generace.
Výchova k odpovědnému občanství.
Psychologické příčiny rostoucí nedůvěry veřejnosti leží v rodině.
Proč lidé volí proti vlastním zájmům.
Když to shrneme, jeho články jsou plné nádherných slov:
demokracie, výchova, tu či jeden politik, kompetence, mladá generace, ta správná volba, odpovědný a kriticky myslící občan.
Je to fascinující literární žánr. Autor začíná otázkou.
Končí odpovědí, kterou znal ještě před napsáním titulku.
Historici mají jednu nepříjemnou vlastnost. Pamatují si. A tak si všimli drobné zvláštnosti:
Inkvizitor vysvětloval, proč je nezbytné chránit pravdu. Cenzor vysvětloval, proč je nezbytné chránit pravdu. Stranický ideolog vysvětloval, proč je nezbytné chránit pravdu.
A dnešní veřejný vychovatel vysvětluje, proč je nezbytné chránit pravdu.
Mění se slovník v první části věty. Nemění se vášeň.
Největší pokrok nastal v psychologii. Dříve bylo třeba člověka přinutit.
To bylo drahé. Neefektivní.Politicky nevkusné. Moderní systém je elegantnější. Když už tu máme i plastovou AI, celý proces stojí na docela něčem jiném.
Občan se opravuje sám. Kontroluje vlastní slovník. Hlídá vlastní humor.
Podezírá vlastní pochybnosti. Oznamuje vlastní omyly. Vysvětluje ostatním, co se smí myslet. Panoptikum bylo privatizováno. Dozorčí věž byla outsourcována na veřejnost.
Psychologie tomu říká internalizace. Satirik tomu říká moc a prachy v té nejvyšší formě.
Není potřeba komisař. Stačí algoritmus. Není potřeba stranická schůze.
Stačí komentář na sociální síti. Není potřeba politruk. Stačí předseda panelové diskuse. Není potřeba převýchovný tábor.
Stačí reputační hrozba. Pokrok nelze zastavit.
Kritické myšlení se stalo korunovačním klenotem celé operace.
Dříve člověk musel souhlasit. Dnes musí souhlasit...kriticky.
To zní mnohem lépe.
Jestliže souhlasí se správným názorem, prokazuje vzdělanost. Jestliže nesouhlasí, stal se obětí manipulace. Jestliže volí správně, jedná odpovědně. Jestliže volí špatně, je třeba analyzovat jeho informační prostředí.
Nikdy se neanalyzuje informační prostředí správného voliče. Ten představuje kontrolní vzorek reality.
Volby jsou vůbec nejkrásnějším obdobím roku.
Před volbami je lid zdrojem legitimity. Po volbách bývá diagnózou.
Pokud výsledek dopadne správně, zvítězila demokracie. Pokud dopadne špatně, vyvstávají znepokojivé otázky o stavu společnosti.
Nikdy o stavu expertů. Nikdy o stavu komentátorů. Nikdy o stavu autorů. Společnost je pacient. Autor je diagnóza.
A tak pokračuje nekonečný výrobní proces.
Kdysi vznikal nový socialistický člověk. Dnes vzniká nový odpovědný občan. Kdysi měl správné třídní uvědomění. Dnes má správné hodnotové ukotvení. Kdysi znal správnou linii strany. Dnes zná správný narativ.
Kdysi studoval stranické poučky. Dnes studuje metodické materiály.
Dějiny mají někdy zvláštní smysl pro recyklaci.
Největší rozdíl mezi starými a novými výrobci člověka není v metodě.
Je v upřímnosti.
Makarenko měl alespoň tu neslušnost přiznat, že chce vytvořit nového člověka.
Současný vychovatel tvrdí, že vytváří svobodně myslící osobnost.
A poté velmi detailně vysvětlí, jak má tato svobodně myslící osobnost správně myslet, správně vyhodnocovat informace, správně chápat svět, správně rozlišovat dobro a zlo a především správně vybírat z nabízených možností.
To už není převýchova. To je samozřejmě svoboda.
A tehdy je dílo dokončeno.
Vzniká ideální občan. Nepotřebuje argument. Má metodiku. Nepotřebuje pochybnost. Má konsenzus. Nepotřebuje hledat pravdu. Má certifikaci pravdy. Nepotřebuje svobodu. Má doporučený postup.
A protože byl vychován ke kritickému myšlení, věnuje celý svůj život kritice všech, kteří si dovolují myslet jinak než kriticky.
Tak končí dlouhá cesta civilizace.
Od Sókrata, který kladl otázky, k autorovi, který má odpovědi předem.
Od dialogu k metodickému pokynu. Od pochybnosti k preventivnímu školení. Od člověka k projektu.
A největší triumf přichází na samém konci.
Když pre-made člověk s jiskrou rebelství v očích, s odznakem nezávislosti na klopě a s hrdostí bojovníka proti dogmatům opakuje přesně to, co se od něj očekávalo už v první kapitole výrobního návodu.
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