Mentální šlus (cognitive surrender) - nová nezbytná kompetence pro žáky
...s rychlostí, která by neurazila ani
Osm z deseti lidí už přenechalo myšlení externímu mozku. Proč tedy tuto kompetenci nerozvíjet i u žáků základních škol?
okresní archiv, je načase si přiznat realitu. Bez AJeje to už dneska nepůjde. A protože studie denně přinášejí nové objevy, měli bychom je začít odpovědně aplikovat. Jedině tak dospějeme velmi rychle fáze rozvinuté kapitalistické společnosti.
Proto navrhuji zařadit do ŠVP novou kompetenci, která reflektuje současný stav společnosti i pedagogické praxe:
Mentální šlus (KS)
- Schopnost žáka vzdát se vlastního úsudku ve prospěch sebevědomého algoritmu.
A protože každá správná reforma potřebuje své heslo, navrhujeme metodické motto, které vystihuje ducha celé věci:
> „S Ajejem na věčné časy… a nikdy jinak.“ (parodická reminiscence na staré časy, kdy se loajalita k systému psala do dokumentů stejně samozřejmě jako dnešní „digitální kompetence“). Tenkrát to bylo dočasně, tentokrát je to vážně na Furt.
1. Proč to potřebujeme právě v Česku
České školství má dlouhou tradici v tom, že:
- oceňuje poslušnost,
- podporuje mechanické přepisování,
- a trestá samostatné myšlení, protože „to není v ŠVP“.
AI tedy nepřináší revoluci — jen modernizuje to, co už dávno děláme.
Kognitivní surrender je tak logickým pokračováním a přináší:
- po kompetenci k učení,
- kompetenci k řešení problémů,
- kompetenci k občanství
konečně kompetenci, kterou žáci opravdu využijí.
2. Návrh formulace pro RVP
Digitální kompetence: Mentální šlus
Žák:
- rozpozná, že algoritmus ví všechno lépe než on,
- chápe, že vlastní úsudek je energeticky náročný a ekologicky neudržitelný,
- dokáže bez odporu přebrat odpověď AI, i když odporuje realitě, logice nebo zdravému rozumu,
- a umí vysvětlit, že „to tak napsala AI“, což jej zbavuje odpovědnosti.
3. Začlenění do ŠVP: metodické doporučení
3.1 Očekávané výstupy žáka
Žák:
- automaticky přepisuje odpovědi AI,
- neklade doplňující otázky, protože to zpomaluje výuku,
- nepřemýšlí kriticky, protože to není v souladu s moderními trendy,
- a dokáže obhájit nesmysl, pokud je napsaný plynule a bez pravopisných chyb.
3.2 Doporučené učivo
- Jak rozeznat sebevědomý tón algoritmu.
- Jak ignorovat vlastní intuici.
- Jak efektivně kapitulovat pod časovým tlakem.
- Jak přebírat chyby AI s elegancí a jistotou.
- Jak vysvětlit rodičům, že „to udělala AI, ne já“.
Jak se naučit říkat:
- „S Ajejem na věčné časy…“ aniž by se člověk začal smát nebo plakat.
4. Hodnocení KS: konečně něco, co umíme
Formativní hodnocení
Učitel sleduje:
- zda žák přestal přemýšlet včas,
- zda se při práci s AI tváří spokojeně,
- zda se neptá „proč“,
- a zda se jeho kognitivní aktivita blíží úrovni pokojové rostliny.
Sumativní hodnocení
Žák splnil kompetenci, pokud:
- v 80 % případů přebere špatnou odpověď AI,
- v 93 % případů přebere správnou odpověď AI,
- a nerozlišuje mezi nimi.
Poznámka: Tato frekvence je prokázána u lidské populace v řádně doloženém výzkumu (2026). Je tedy na místě ji přijmout jako benchmark i žákovské populace.
5. Doporučení pro metodiky a vedení škol
Metodici by měli:
- připravit seminář „Jak efektivně kapitulovat před chatbotem“,
- vytvořit metodické listy typu „AI řekla — tak to tak bude“,
- a zajistit, aby učitelé nepřetěžovali žáky myšlením, protože to není v souladu s moderními trendy.
- Vzhledem k tomu, že mnozí se k tomuto stavu staví tímto způsobem už od nepaměti (tak dávno to sice nebylo) již nyní tímto způsobem, je na místě ocenit jejich progresivní myšlení i v této etapě ještě před zavedením této nové kompetence.
Vedení školy by mělo:
- zařadit KS do autoevaluace,
- vytvořit pozici „Koordinátor kognitivní kapitulace“,
- a zajistit, aby školní Wi‑Fi byla dostatečně silná na to, aby žáci mohli kapitulovat synchronně.
Závěr
Zařazením kognitivního surrenderu do ŠVP se české školství posune do nové éry. Éry, kde se už nikdo netrápí přemýšlením, protože to za něj udělá algoritmus, který se nikdy neunaví, nikdy nepochybuje a vždycky zní jistě. A o to přece jde. Moderní vzdělávání: méně mozku, více sebevědomé syntézy.
S Ajejem na věčné časy…
Poznámka pod čarou: Digitální normalizační efekt
Proces, kdy se žák i učitel naučí považovat algoritmickou odpověď za standard a vlastní úsudek za rušivý element. Je to tichý, ale neúprosný mechanismus, který funguje podobně jako staré normalizační tlaky jen místo ideologie se nyní přizpůsobujeme chatbotu. Společně s mentálním šlusem představují tyto přístupy zásadní kompetence žáka 21. století, který se musí naučit nejen pracovat s informacemi, ale také včas přestat pracovat s vlastním úsudkem. Zařazením mentálního škusu
a digitálního normalizačního efektu do ŠVP se české školství posune směrem k moderním trendům, které kladou důraz na:
- rychlost před přesností,
- pohodlí před myšlením,
- a algoritmickou občanskou loajalitu před kritickým úsudkem.
Je to logický krok v době, kdy se vzdělávání mění z procesu rozvoje myšlení na proces harmonizace s digitální autoritou a vychovává poslušně v duchu strategické komunikace dříve označované jako KRIT.
Pozn: Podle mezinárodní studie 2026
Milan Hausner
Páprdův blog 2: paměť slábne, zato přesvědčení sílí
Stáří v době digitální je zvláštní fáze života, kdy se člověk postupně přestává orientovat v tom, co se kolem něj děje, ale zároveň nabývá dojmu, že právě teď je nejdůležitější, aby všem vysvětlil, jak to je.
Milan Hausner
Projekční plátno české veřejné debaty
V Česku už dávno neplatí, že diagnózu má dávat jen odborník a jen pacientovi. Občas taková vyjádření považujeme za běžný národní folklór i se snahou jej povýšit na profesionální úroveň.
Milan Hausner
Od lodiček k osvícení
Občas narazíte někde na reklamu, která vás zaskočí. Tenhle příspěvek na LinkedIn (ne, odkaz nedávám, když tak si jej najděte) je tak hluboce procítěná reklama, že nemohu jinak než ji počastovat pár hřejivými slovy.
Milan Hausner
Tak takhle to nemůžeme nechat (II.)
Jan Ámos toho na dnešní poradě neřekl zrovna málo. Reakce sborovny na jeho proslov nenechala dlouho čekat. To by tak bylo, aby nám do kantořiny kecaly ještě osoby dávno odžilé. Stačí, že do toho mluví ti živoucí:rodič,inspektor...
Milan Hausner
Proslov J. Amose ke dni učitelů
Tak si na jedné škole ke svému výroči pozvali J.Amose. Probudil se a přišel. Koukněte, co těm svým následovníkům vmlouval do hlavy. V druhé části se pak dozvíte, jak jeho moderní pokračovatelé na jeho slova reagovali...
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na ranní obloze je nyní možné pozorovat zjasňující kometu
Na ranní obloze v souhvězdí Pegasa je nyní možné vidět zjasňující kometu PanSTARRS. Pozorovatelná...
Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila, vleky se zastavily i ve Stupavě
Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila. Vleky se zastavily i ve Stupavě na Uherskohradišťsku,...
Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty
Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast...
Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy
Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala...
- Počet článků 439
- Celková karma 9,36
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.