Megera z kostí a megera z plastu (2)
AI neudělá chybu, protože nemá libido.
- Umíme vycítit atmosféru místnosti a pak ji stejně zničit
Člověk má sociální inteligenci. Pozná, kdy je napětí, kdy je smutek, kdy si nikdo nepřeje slyšet váš názor na očkování. A pak ho řekne. Protože může. Protože je to on. AI tuto odvahu nemá, nebo ji má, ale slušně a patolízalsky. My ji máme neslušně, načasovaně nejhůře možným způsobem, a to při rodinných oslavách, pracovních večírcích a prvních rande. Je to dar. Říká se mu “upřímnost.“
Když někdo pochválí jídlo, které je objektivně špatné
Když se někdo pochlubí projektem, který nestojí za nic
Když se někdo ptá na názor, ale chce slyšet jen potvrzení
Když někdo vypráví historku, která není tak vtipná, jak si myslí
Když se někdo ptá na vzhled, ale nemá připravenou psychiku
Když se skupina domluví na společné lži pro klid večera
- Dokážeme prožít existenciální krizi kvůli maličkosti
AI nemá existenciální krizi, když jí dojde kontext. Člověk má existenciální krizi, když mu dojde šampon. Kdo jsem? Co tady dělám? Je toto značka, která mě definuje? Tato schopnost přikládat kosmický význam triviálním věcem pohání filozofii, psychoterapii, ruskou literaturu a celý průmysl svíček s nápisem hygge. Bez lidské schopnosti dramatizovat by Dostojevskij napsal seznam úkolů a šel spát.
Jasně — takže existenciální krize vyvolané věcmi, předměty, objekty, materiální realitou, která se tváří nevinně, ale ve skutečnosti ti podtrhne židli pod duší. Nic to není ale proti té osobnostně emocionální.
Když najdeš starou fotku, na které vypadáš mladší, než se cítíš dnes
Když ti spadne oblíbený hrnek a rozbije se
Když ti přijde dopis z úřadu už při pohledu na obálku
Když ti telefon oznámí týdenní statistiku času stráveného na obrazovce
Když najdeš věc, kterou sis koupil, protože ‚budeš ji určitě potřebovat‘
Když ti oblíbené tričko začne být malé
- Umíme selhat, vstát, a pak to celé zopakovat se stejnou sebedůvěrou
AI se z chyby poučí a chybu příště většinou neudělá. Člověk se z chyby poučí, chybu příště udělá znovu, ale s větším přesvědčením a lepší výmluvou. Tato neochota být poučen vlastní zkušeností je základem civilizace. Protože kdyby se člověk skutečně poučil, přestal by zkoušet věci, které pravděpodobně nevyjdou. A pak by nevzniklo nic velkého. Ani nic strašného. Ani nic lidského.
Tady mnohdy hraje roli čistě antropologie srdce.
Vybíráme podle potenciálu, ne podle reality
Ignorujeme první varovné signály, protože začátek je hezký
Zaměňujeme intenzitu za kompatibilitu
Myslíme si, že tentokrát někoho „zachráníme“
Přizpůsobíme se, protože nechceme být sami
Věříme slovům víc než chování
Milan Hausner
Proč megera z masa a kostí vždy porazí tu plastovou (1)
„Člověk AI neporazí rychlostí ani logikou, ale svou ohromující schopností se ztrapnit se, urazit se, zhroutit se kvůli šamponu a zopakovat chybu s ještě větší jistotou. Chaos je naše výhoda. A na ten prostě megera nemá.
Milan Hausner
Sonet ještě před kofeinem
Kdepak, už jsem jednou psal, když chcete opravdu veršovanou básničku, nechte AJEJE spát. Díky tomu, jak počítá (nikoli přemýšlí), žádný věru pořádný rým nevymyslí...
Milan Hausner
Tablety a čtení, tak v tomhle to není
Na Seznamu právě vyšel článek, který propojuje nákup tabletů pro norské školáky a následný propad výsledků v PISA v roce 2022. Jenže kauzalita a realita se od daného závěru v lecčems liší, ale v jednom bodě se shodují.
Milan Hausner
Slepý a hluchý na cestě za vzděláním
Česká škola netrpí nedostatkem pedagogických vizí. To jste na omylu. Máme jich tak akorát... dvě. A obě fungují dokonale, tedy, jak se to vezme... A samozřejmě pak je tu třetí. Ta nejdůležitější.
Milan Hausner
Boty, botičky, nuly a jedničky
Od uhlíkově neutrálních tenisek k uhlíkově horkým GPU: Anatomie jednoho panického pivotu. Ještě před pár lety byl Allbirds miláček Wall Streetu. Značka, která slibovala, že zachrání svět.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.