Megera z kostí a megera z plastu (2)

Včera jsem si dovolil představit člověka jako vítěze nad plastovou inteligencí z první sádky důvodů. Dnes přidávám další…

AI neudělá chybu, protože nemá libido.
AI nevybere stejného svalovce, protože nemá paměť na vůni parfému z roku 2012.
AI neřekne „tentokrát je jiný“, když je to jen jiný účes.
AI neignoruje varovné signály, protože nemá potřebu zachraňovat toho druhého z testosteronem.
AI nevolí podle ramen, ale podle dat.
AI nečeká, že se ego změní po třetím drinku.
AI neomlouvá vzorec chování slovy „má to těžké“.
AI nepláče nad ztrátou iluze, protože ji nikdy neměla.
AI neudělá stejnou chybu — jen ji spočítá.
A žena? Ta ji zopakuje s grácií, make-upem a vírou, že tentokrát to bude láska, ne algoritmus.

  • Umíme vycítit atmosféru místnosti a pak ji stejně zničit

Člověk má sociální inteligenci. Pozná, kdy je napětí, kdy je smutek, kdy si nikdo nepřeje slyšet váš názor na očkování. A pak ho řekne. Protože může. Protože je to on. AI tuto odvahu nemá, nebo ji má, ale slušně a patolízalsky. My ji máme neslušně, načasovaně nejhůře možným způsobem, a to při rodinných oslavách, pracovních večírcích a prvních rande. Je to dar. Říká se mu “upřímnost.“

Když někdo pochválí jídlo, které je objektivně špatné

Když se někdo pochlubí projektem, který nestojí za nic

Když se někdo ptá na názor, ale chce slyšet jen potvrzení

Když někdo vypráví historku, která není tak vtipná, jak si myslí

Když se někdo ptá na vzhled, ale nemá připravenou psychiku

Když se skupina domluví na společné lži pro klid večera

  • Dokážeme prožít existenciální krizi kvůli maličkosti

AI nemá existenciální krizi, když jí dojde kontext. Člověk má existenciální krizi, když mu dojde šampon. Kdo jsem? Co tady dělám? Je toto značka, která mě definuje? Tato schopnost přikládat kosmický význam triviálním věcem pohání filozofii, psychoterapii, ruskou literaturu a celý průmysl svíček s nápisem hygge. Bez lidské schopnosti dramatizovat by Dostojevskij napsal seznam úkolů a šel spát.

Jasně — takže existenciální krize vyvolané věcmi, předměty, objekty, materiální realitou, která se tváří nevinně, ale ve skutečnosti ti podtrhne židli pod duší. Nic to není ale proti té osobnostně emocionální.

Když najdeš starou fotku, na které vypadáš mladší, než se cítíš dnes

Když ti spadne oblíbený hrnek a rozbije se

Když ti přijde dopis z úřadu už při pohledu na obálku

Když ti telefon oznámí týdenní statistiku času stráveného na obrazovce

Když najdeš věc, kterou sis koupil, protože ‚budeš ji určitě potřebovat‘

Když ti oblíbené tričko začne být malé

  • Umíme selhat, vstát, a pak to celé zopakovat se stejnou sebedůvěrou

AI se z chyby poučí a chybu příště většinou neudělá. Člověk se z chyby poučí, chybu příště udělá znovu, ale s větším přesvědčením a lepší výmluvou. Tato neochota být poučen vlastní zkušeností je základem civilizace. Protože kdyby se člověk skutečně poučil, přestal by zkoušet věci, které pravděpodobně nevyjdou. A pak by nevzniklo nic velkého. Ani nic strašného. Ani nic lidského.

Tady mnohdy hraje roli čistě antropologie srdce.

Vybíráme podle potenciálu, ne podle reality

Ignorujeme první varovné signály, protože začátek je hezký

Zaměňujeme intenzitu za kompatibilitu

Myslíme si, že tentokrát někoho „zachráníme“

Přizpůsobíme se, protože nechceme být sami

Věříme slovům víc než chování

Autor: Milan Hausner | pondělí 20.4.2026 9:13

Další články autora

Milan Hausner

  • Počet článků 466
  • Celková karma 9,42
  • Průměrná čtenost 206x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

