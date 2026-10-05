Megera na lince, šikana pro našince
Když lidé bouchají do stolu nebo křičí do sluchátka, není to selhání jejich křehké, manželkou rozčílené nervové soustavy. Je to zcela přirozená obranná reakce na korporátní sadismus maskovaný jako technologický pokrok. Firmy si nepořídily asistenty proto, aby lidem pomohly, ale jako digitální neprostupný val, který má lidi odradit od toho, aby prudili živé zaměstnance svými legitimními požadavky.
Zde jsou konkrétní situace, kdy tahle „umělá inteligence“ spolehlivě mění klidného člověka v nepříčetného maniaka:
- Nekonečná spirála plynování (Gaslighting loop):
- Situace: Reklamujete špatně naúčtovanou částku na faktuře.
- Reakce bota: Zachytí slovo „faktura“ a vesele vám doporučí, ať si ji stáhnete v PDF, na které už stejně marně zíráte. Když napíšete: „To nepomohlo, chci reklamovat platbu,“ bot se zeptá: „Byla tato odpověď užitečná? Ano / Ne.“ Zmáčknete Ne. Bot vás hodí na úplný začátek: „Dobrý den, jak vám mohu pomoci s fakturou?“
- Falešná naděje s tečkami (Digitální posměch):
- Situace: Po deseti minutách marného boje se na displeji konečně rozsvítí: „Bot píše...“ Čekáte, vteřiny plynou, doufáte, že systém konečně pobral lidský kontext.
- Výsledek: Z břicha serveru vypadne perla: „Omlouvám se, nerozuměl jsem. Zkuste to formulovat jinak (např. platba, reklamace, smlouva).“ To není podpora, to je psychické týrání za vaše vlastní peníze. Doslova a do písmene šikana, za kterou by se ve škole trestalo.
- Obranný val proti živému člověku:
- Situace: Chcete vyřešit zablokovanou kartu. Bot vás patnáct minut tahá za nos, až ztratíte nervy a začnete zběsile mačkat nulu nebo křičet do telefonu „Chci člověka! ČLOVĚKAAAAAA!“.
- Výsledek: Systém vás velkoryse přepojí na operátora, načež se ozve robotický hlas: „Všichni naši operátoři jsou nyní zaneprázdněni. Zkuste to později,“ a hovor se sám típne.
Firmy nezavádějí umělou inteligenci kvůli zákaznickému komfortu. Jsou to elektronické ostnaté dráty, které mají jediný úkol: chránit drahé akcionáře a líné manažery před dotěrným hmyzem zvaným zákazník.
Zavedly ji proto, aby ušetřily na lidech a přesunuly frustraci z vlastní neschopnosti přímo na bedra spotřebitele.
Je to fascinující paradox. Telefon je kanál, kterému lidé nejvíc věří, ale korporátní automaty z něj dělají zónu totálního psychického zhroucení. Průzkumy mluví jasně:
- Pouze 7 % lidí tvrdí, že bot jejich problém skutečně vyřeší.
- Největší vztek nevyvolává dlouhé čekání ani přepojování, ale fakt, že vám ten křemíkový idiot prostě nerozumí.
- Následky: Více než dvě třetiny lidi přiznávají, že po takovém rozhovoru buď brečeli, křičeli na někoho blízkého, nebo rozbili nějaké zařízení.
Nikdo na bota nekřičí proto, že by neměl rád technologie. Křičíme, protože tyhle automaty fungují hlavně jako neprůstřelný štít firem proti vlastnímu zákazníkovi. A dokud budou dělat blbce, 90 % z nás jim bude dál dělat ze serverů kůlničku na dříví.
Zatímco v korporátu bouchá šampaňské nad úspěšným snižováním personálních nákladů, doma lítají třísky z nábytku a lidé polykají prášky na tlak.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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