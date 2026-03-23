Marketérka jde na rande, aneb brand nade vše… (II)
Jste obyčejný chlap a těšíte se na rande. S ženou, představte si. Takové klasické, nikoli to moderní. Ona pracuje v marketingu. Už jen ta věta by měla ve vás vyvolat mírné chvění, ale vy jste statečný a odvážný. Nebo naivní. Říkejme jí třeba Martina. Martina má za sebou úspěšnou kariéru v agentuře, pět let budovala strategie pro velké klienty, ví, co je to brand positioning, KPIčko, funnel a že „obsah je král“. A právě tyhle nástroje se chystá použít na vás.
Martina dorazí na schůzku s desetiminutovým zpožděním. To není nedochvilnost, to je „budování očekávání“. Usměje se, omluví se s tím, že „jí utekl čas při finalizaci prezentace“, a než si stihnete všimnout, že máte v ruce sklenku vody, už vás hodnotí optikou cílové skupiny.
„Takže ty,“ začne, když usedá, „ty děláš ve financích? To je zajímavé. Finančníci jsou obvykle naše sekundární cílová skupina, když děláme kampaně na investiční produkty. Jste konzervativní, ale máte kupní sílu.“ Řekne to tónem, kterým by hodnotila výsledky focus group. Vy se usmějete, protože nevíte, jestli jste právě dostali kompliment, nebo vás zařadili do kolonky „potenciální lead“.
Objednáváte si drink. Martina chce „Aperol Spritz, protože je to vizuálně instagramovatelné“. Pak vytáhne telefon a vyfotí ho ze tří různých úhlů. „Dělám si content,“ vysvětlí, „můj osobní brand potřebuje autentické momenty.“ Vy se ptáte, jestli je tohle autentický moment. Ona se na vás podívá s úsměvem, který máte pocit, že už jste viděli v nějakém banneru.
Pak přichází na řadu vaše osoba. Martina se vás neptá na to, co máte rádi nebo co vás baví. Ona provádí „audit značky“. „Takže ty , jaká je tvoje hodnotová nabídka? Co tě odlišuje od konkurence?“ Vy nevíte, kdo je konkurence, ale z kontextu usuzujete, že to jsou ostatní muži v okruhu pěti kilometrů. „Já… rád jezdím na kole?“ Martina pokývá hlavou a něco si poznamená do telefonu. „To je dobrý benefit. Aktivní životní styl, ekologický přesah. To by šlo hezky napojit na udržitelnost.“
Cítíte se, jako byste procházeli pohovorem, ale zároveň máte podezření, že ten pohovor je nahráván na LinkedIn.
Čas plyne a Martina začíná být uvolněnější. To znamená, že přestala používat slovo „stakeholder“ a přešla do fáze „storytelling“. Vypráví vám o kampani, kterou vymyslela pro jednu mléčnou značku. „Propojili jsme farmáře s influencery a vytvořili jsme příběh o návratu k přírodě. Engagement byl neskutečný.“ Vy se ptáte, jestli to pomohlo prodeji mléka. Martina se na vás podívá, jako byste se zeptali, jestli šachista umí uvařit čaj. „To není pointa. Pointa je brand love.“
Pak se vás zeptá, jestli máte Instagram. Vy řeknete, že jo, ale že tam nic nepřidáváte. Martina ztuhne. „Nic? To znamená, že nemáš žádný osobní content?“ Vy řeknete, že prostě jen občas sledujete kočky. Martina si povzdychne. „To je škoda. Bez digitální stopy jsi pro mě neověřitelný. Jak mám vědět, že jsi skutečný?“ Vy si nejste jistí, jestli si dělá srandu. Ona si nedělá.
Po jídle přichází chvíle, kdy by normální lidé platili a šli domů. Martina ale navrhne, že byste mohli jít na drink do „jednoho fajn podniku v centru, který právě dělá spolupráci s její agenturou“. Přijdete do baru, který je celý v růžové pastelové, všude svítí neonový nápis „Girlboss“, a Martina vás hrdě provede. „Dělali jsme jim rebranding. Cílová skupina jsou ambiciózní ženy 25–35, ale koncept jsme udělali gender-neutrální, aby se tam cítili dobře i muži jako ty.“ Vy se ptáte, jestli se tady cítí dobře ona. Martina odpoví: „To je jedno, hlavně že je to brand.“
Sednete si, objednáte. Martina se najednou zeptá: „A co ty vlastně hledáš?“ Vy řeknete, že někoho, s kým by si rozuměl, kdo je upřímný, má smysl pro humor… Martina vás přeruší. „To je moc vágní. Potřebujeme definovat KPI. Já třeba hledám partnera, který bude synergicky doplňovat můj osobní brand. Měla bych ráda, kdyby měl vlastní síť kontaktů, byl vizuálně reprezentativní a rozuměl by digitálnímu ekosystému.“ Všimne si vašeho výrazu a dodá: „A samozřejmě aby měl rád psy. To je takový můj must-have.“
Vy se zeptáte, jestli má psa. Martina řekne, že ne, ale že má na Instagramu účet pro fiktivního psa, kterého si pořídí, až bude mít čas. „Je to skvělý způsob, jak budovat k němu citovou vazbu.“ vysvětlí. „Lidi mají rádi zvířata.“
Večer se chýlí ke konci. Martina navrhne, že byste se mohli ještě někdy sejít, a vytáhne telefon. „Dám ti do kalendáře slot. Já mám volno příští středu mezi sedmou a osmou, než mám call s klientem. Vyhovuje?“ Vy řeknete, že asi jo. Martina si poznamená: „Super, pošlu ti pozvánku. A pošli mi prosím předem svůj LinkedIn profil, ať si můžu udělat due diligence.“ Pak se na vás usměje úsměvem, který je zřejmě výsledkem A/B testování, a odejde. Ještě u dveří se otočí a řekne: „A kdybys měl nějaký feedback k dnešnímu večeru, klidně napiš. Zpětná vazba je pro mě důležitá.“
Vy zůstáváte sedět, v ruce účet, v hlavě pocit, že jste právě absolvovali vstupní pohovor na pozici „životní partner – junior“. A nejhorší na tom je, že Martina odchází s naprosto čistým svědomím. Ona si totiž myslí, že večer proběhl skvěle. Podařilo se jí správně nastavit očekávání, identifikovat vaše slabé stránky (absence osobního brandu) a nastínit vizi spolupráce. To, že jste se za celý večer nedozvěděli nic o tom, co má ráda, co jí dělá radost, jestli se umí smát sama sobě – to není podstatné. To jsou jen detaily, které se dají doladit v následujících sprintech.
Martina dorazí domů, sedne si k notebooku a napíše do svého interního dokumentu „Osobní roadmapa 2026“:
- Cíl: najít partnera (ideálně do konce Q3)
- Lead: muž z financí, 34 let, vizuálně OK, chybí mu digitální stopa – riziko
- Next steps: ověřit referenční vazby, otestovat kompatibilitu v delším časovém úseku (min. 3 rande), vyhodnotit ROI
Pak si otevře Instagram a přidá fotku svého Aperolu s popiskem: „Dnešek byl o synapsích.“ A když usíná, má pocit, že udělala další krok k vybudování silného osobního brandu. Že je na nejlepší cestě k tomu stát se nejenom marketingovou specialistkou, ale i specialistkou na vlastní život. Že láska není nic víc než dobře nastavená kampaň s jasným cílem a měřitelnými výsledky.
A to je, dámy a pánové, ten největší omyl. Protože zatímco ona spokojeně spí a sčítá konverze, vy sedíte v baru, díváte se na její prázdnou židli a říkáte si: „Já vlastně ani nevím, jestli se usmívá. Jestli má ráda sníh. Jestli se někdy smála tak, až jí tekly slzy. Já vím jen, že její brand love je vyšší než moje ochota být další položkou v její excelové tabulce.“
A ráno Martina otevře kalendář a najde tam vaši rezignaci. Ne v podobě zprávy, ale v podobě ticha. A poprvé za dlouhou dobu neví, jak to vyhodnotit. Nebyl to žádný konverzní poměr, žádná zpětná vazba. Jen prostě… nic.
Sedne si s kávou a poprvé si připustí, že možná ne všechny věci se dají změřit v KPI. Že možná existují lidé, kteří nechtějí být cílovou skupinou. Že možná láska není brand, ale přesný opak – chvíle, kdy na všechny ty strategie zapomenete.
Ale pak se podívá na svůj Instagram, kde má tři nové lajky, a pomyslí si: „Dobrá, příště zvolím jinou cílovku.“
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.