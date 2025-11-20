Manželský dialog o dimenzích věčnosti
Je to laboratoř, kde se nekonečné otázky o smyslu života mísí s naprosto konečnými starostmi o čistotu toalety nebo kam zmizel ten jeden specifický klíč od sklepa, což už nemůžeme kdovíjak dlouho najít. A právě v tomto groteskním styčném bodě, v kuchyni zalité ranním světlem, se odehrál dialog, který pro mě navždy zůstane definicí naší společné existence.
Vše začalo z její strany s onou tichou, neúprosnou vážností, s níž ženy kladou otázky dotýkající se metafyzického inventáře domácnosti: „Poslouchej, až jednou umřu, kam bys dal mou urnu?“
Očekávala – a v jejím hlase zaznívala tichá naděje – že přijde odpověď s nádechem romantiky. Možná parapet s výhledem na starou třešeň? Možná čestné místo na poličce s rodinnými fotografiemi, aby její esence zůstala „součástí domácnosti“. V jejím dotazu rezonovala ta základní, lidská touha po věčnosti, po jistotě, že nebude vymazána beze stopy, že z ní zůstane alespoň ten gram popela, který bude pečlivě uložen. Hledala v manželské lásce kotevní bod proti proudu času.
Můj mozek, věčně v režimu poloviční poslech, však provedl bleskurychlou a fatální interpretaci. Slyšel jen klíčové „Kam bys dal...“ a okamžitě přepnul do režimu Tajná Archivace. Urna? V mém akustickém poli se to transformovalo na cosi urnentního – na porno. „Cože? Na co myslí? V našem věku po sedmdesátce? „Copak vím, kde je teď?“ Vítězstvím už bylo, že jsem před ní něco takového vůbec přiznal.
V mém vnitřním světě není věčnost definována tichým klidem, ale kdysi archivem VHS kazet, převedených DVD a a dnes pečlivě strukturovaných složek na externím disku. Pomíjivost těla byla nahrazena iluzí nekonečné smyslové přítomnosti.
Jde sice o přeslech, ale v mém případě spíše docela častý nedoslech. Nikoli fyzický, ale řekněmě manželsky pomíjivý. Je to manželský syndrom, kdy jeden partner chytí polovinu věty, a tu druhou, klíčovou pro pochopení, automaticky doplní podle vlastních, urgentních, často pudových priorit. Ukazuje se, že realita je pouze konsenzuální halucinace, a v manželství je ten konsenzus velmi křehký.
Zatímco Urna představuje symbol tichého klidu, posledního domova a nehybné památky, symbolizující fyzický zánik a duchovní trvalost, Porno symbolizuje nekonečné opakování scén, které nikdy nezačaly žít a nikdy nezestárnou, tedy iluzivní trvalost a fyzickou přítomnost. Oba objekty však spojuje fakt, že se ukládají na poličku, že se na ně čas od času nostalgicky, možná i s výčitkou, pohlédne, a že jsou oba součástí mužovy bytostné potřeby archivovat to podstatné.
Když se konečně smála tak, až se otřásala linka, a já pochopil osudný omyl, vyřkla větu, která v sobě destilovala celou našu společnou cestu:
„Tak dobře, dej moji urnu tam, kde máš porno. Aspoň se konečně podíváš na mě častěji.“
V ten moment jsem si uvědomil, že mi právě udělila tu nejvtipnější, nejpřesnější a nejakutnější lekci manželského života. Smrt, stejně jako touha, vyžaduje alokaci zdrojů a adekvátní úložný prostor. Potřeba archivace je věc lásky i pudu. Ať už jde o prach, který byl kdysi mou ženou, nebo o prach, který se usazuje na krabicích s DVD, péče o konečné i nekonečné má společné úložiště – krabici od bot pod postelí.
Tento dialog odhaluje, jak se v manželství – tom nejintimnějším z lidských uspořádání – protíná posvátné s profánním. Smrt a erotika, urna a porno – dva póly lidské existence, které se v jedné kuchyni setkaly v jediné větě. A právě v téhle groteskní křižovatce nepochopení se skrývá kouzlo manželského života: nikdy si nemůžete být jistí, jestli váš partner slyší klidnou urnu, nebo naléhavé porno, a co z toho je vlastně důležitější pro naši malou domácí věčnost.
PS: Tato dnešní konverzace mi také udělala radost. Konečně mi někdo řekl, že se mnou vydrží až do smrti. A to je po mých životních zkušenostech zbrusu nová situace :) :)
Milan Hausner
- Počet článků 181
- Celková karma 9,08
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.