Manufaktura průměrnosti
Jedna paní ředitelka gymnázia s údivem prohlásila, že na základkách se nadaní „nepodporuje“. V českém školství je to objev na úrovni zjištění, že když vypnete světlo, je tma. Základní školy jedou v režimu „hlavně nikdo nevyčnívat“, což není názor, ale závěr ČŠI, OECD i TALIS. Všechny tyto instituce a evropské průzkumy konstatují v zásadě totéž. Učitelé se věnují průměru, protože to je jediné, co v třídě s 28 dětmi a významně více a s několika žáky s podpůrnými opatřeními vůbec jde.
Gymnázia si zase až uraženě myslí, že výběr = podpora. Vybereme děti s lepším průměrem, dáme jim víc učiva, víc testů, víc domácích úkolů – a máme hotovo. Podpora se smrskne na tempo, ne na obsah. A když se někdo ptá, proč se nic nemění, odpověď zní: „Protože to tak děláme dvacet let.“ Ne, to nejsou lamenty, to jsou fakta.
A teď přichází ta část, kterou se v českých debatách obvykle šeptá, protože by mohla někoho urazit: tohle také platí i o školách, které se samy označují za „vědecké“, „inovativní“, „projektové“, „badatelské“, „elitní“ nebo „21. století ready“. Vědeckost? Párkrát za rok projektový den hlavně s fotkami a románem na web. Inovace? Koupili jsme tablety.
Badatelství? Děti lepí plakáty. Elitnost? Napsali jsme to na web.
České školy, tradiční, alternativní i ty „vědecké,“ mají společnou jednu věc: víc mluví, než dělají. A čím víc mluví, nevím, jestli zde tak úplně platí lineární korelace. Když se něco nedaří, přidá se další konference, další metodika, další kulatý stůl. Realita se mezitím nezmění ani o milimetr.
Inkluze? Zaklínadlo. Stačí ho říct a člověk vypadá, že je pokrokový.
V praxi to často znamená, že se třída zpomalí na nejnižší společný jmenovatel, všichni se tváří, že „jsme spolu“, a obsah se vypaří. Moderní pedagogika jako PR. Výsledek skoro pokaždé: blížící se k nule.
A teď přichází ta část, kterou v českých debatách raději nikdo nevysloví nahlas: jinde to jde dělat jinak. A lépe.
Finsko Dítě, které potřebuje jinou úroveň práce, je investice, ne komplikace. Učitelé mají povinné vzdělávání v diferenciaci (to my v kecech taky), školy mají flexibilní skupiny a rychlejší prostup není považován za sociální katastrofu. U nás je rychlejší postup považován za ohrožení kolektivu, jako by dítěti hrozila deportace.
Nizozemsko Školy běžně nabízejí plusklassen – skupiny pro děti, které potřebují náročnější práci. Přeskočení ročníku je normální, ne traumatizující. U nás se o tom vede tříměsíční debata, jestli dítě „nebude moc malé“.
Dánsko Škola není továrna, ale dílna. Děti pracují na projektech, mají mentory, učí se samostatnosti. U nás se samostatnost učí tak, že se řekne: „Najdi si něco sám.“
Singapur Talent je strategický zdroj. Identifikace probíhá systematicky, existují specializované školy, stát to bere jako investici do budoucí ekonomiky. U nás se bere jako investici do… no, vlastně do ničeho. „Oni se o sebe postarají.“
Švýcarsko Diferenciace není sprosté slovo.
Učitelé běžně pracují s více úrovněmi obtížnosti, školy mají rozpočty na práci s talentem. U nás má škola rozpočet na kopírku a jednou za rok novou židli.
Česko je země, kde se o problémech mluví, místo aby se řešily. Kde se inkluze používá jako zaklínadlo. Kde se školy – tradiční, alternativní i „vědecké“ – hádají mezi sebou, místo aby se ptaly, co potřebují děti.
A kde se tváříme, že „ono se to nějak udělá“.
Neudělá.
Systém, který neumí pracovat s rozdíly, neumí pracovat s budoucností.
PS: Vím, že někteří z vás napíšou, že za to může 40 let marasmu politiky dávno minulé. V mnohém ano, ale není to odpověď na to, že změna musí nastat v každé škole...tedy přesněji v každé kantorské hlavě...a k tomu bohužel máme hodně daleko...
PS2: Hluboce se skláním před opravdovými kantory, kteří jsou si své role vědomi a dělají tuto diferenciační práci bez nároku na nějaké ocenění. Jsou to ostrůvky pozitivní deviace, které se musí začít šířit kapénkovou nákazou.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.