Manifest přeživšího
- Čti mezi řádky. Školní řád i manželka mluví jinak, než myslí. To, co vypadá jako zákaz, je často jen test bdělosti.
- Neptej se na logiku. Věta „je zakázáno otevírat okna“ má stejnou logiku jako „tyhle kalhoty už nikdy nenos“. Obě se řídí vyšším principem, který ti zůstane navždy utajen.
- Pamatuj si precedenty. Škola má archiv poznámek, manželka má archiv tvých hříchů. Oba se vytahují v nejméně vhodnou chvíli.
- Nikdy neargumentuj. Výchovná komise i domácí porada mají společné pravidlo: kdo se brání, ten prohrává.
- Udržuj poker face. Ať už čteš paragraf 42 školního řádu, nebo posloucháš větu „já ti to říkala už stokrát“, tvůj obličej musí zůstat neutrální.
- Přijmi absurditu jako normu. Pokud tě nerozhodí zákaz mobilu „k soukromým účelům“ ani zákaz ponožek v sandálech, jsi na dobré cestě.
- Hledej skuliny. Každý systém má díry. Ve škole je to „se souhlasem pedagoga“, doma „když má dobrou náladu“.
- Trénuj paměť. Zapomenout omluvenku je stejně fatální jako zapomenout výročí. V obou případech následuje trestní řízení.
- Buď diplomat. Mezi „ano, paní učitelko“ a „ano, miláčku“ je jen tenká linie. Nauč se ji používat s grácií.
- Rebeluj s mírou. Největší odvaha není křičet, ale tiše si vzít čepici i brýle – a přežít následky.
Milan Hausner
Dvě vize svéprávnosti
Na návštěvě v domácnosti, kde svéprávnost znamená schopnost ztratit zdravotní pomůcky rychleji, než pes stihne rozpoznat jejich nutriční hodnotu.
Milan Hausner
Temná triáda lidské duše v době virtuální
Temná triáda lidské duše našla svůj dokonalý nástroj: umělou inteligenci. Narcis, machiavelista a psychopat; tři hlavy jedné bestie, která se probudila do digitálního věku. Už nepotřebují propagandu, intriky ani charisma. Stačí AI
Milan Hausner
Milujeme AI, bojíme se jí a ChatGPT je náš nejlepší kámoš (jediný z těch všech)
Poznatky z roku 2024: AI je skvělá! Poznatky z roku 2025: AI je skvělá, ale lže a krade data. Pokrok v praxi.
Milan Hausner
AI a kmotr z Vysočiny, jak mě ta dvouciferná megera nazvala
Technokrat káže, šaman čaruje, apokalyptik panikaří. A Kmotr z Vysočiny? Ten si dává kafe a čeká, až jim dojde, že AI neumí rozlišit mezi bačkorou a bačkorou a kocour v botách není kocour v obuvi.“
Milan Hausner
Bezpečnostní iluze...neztrácejí se, ale rostou...
Některé modely AI jsou jako číšník v luxusní restauraci, který vám s úsměvem naservíruje načinčaný, ale nestravitelný dezert – a ještě vám k němu přidá letáček s číslem na gastroenterologii. “ Bezpečnost je jen mašlička...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.