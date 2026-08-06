Mafiáni v koupelně, vězeňská móda a prorocký vizionář
... kdy se nad lidskou kariérou začínají stahovat mračna. AI máte dneska všude, to by bylo, aby ten holič na to taky nedojel.
S tímhle zázrakem totiž žádný laik nepokazí profil – v aplikaci zvolíte požadovaný styl, na hlavu navléknete chytrou vymezovací pásku (fade-band) a senzory uvnitř přístroje sledují sklon i rychlost. Jakmile vezmete rukou střih moc zprudka nebo pod špatným úhlem, strojek raději čepel sám zatáhne, než aby vám na hlavě vyrobil zubatou skobu.
Od babiččina hrnce k mikročipům
Evoluce domácího kadeřnictví prošla trnitou cestou. Dříve byl vrcholem domácí úpravy zevnějšku starý dobrý poctivý hrnec. Kuchyňský smaltovaný artefakt se jednoduše přitlačil na lebeční kost a vše, co vyčnívalo, padlo za vlasť. Výsledkem byl sice neměnný profil středověkého mnicha nebo okresního blázna, ale o nějaké ergonomii, bezpečnosti či inteligenci nemohla být řeč. Hrnec ze své podstaty nepozná, zda zabíráte patku nebo ofinu, neměl žádnou zpětnou vazbu a při prudkém kýchání střihače hrozilo amputování ucha.
Dnešní chytrý GLYDE je proti tomu čisté sci-fi. Namísto litiny či smaltu spoléhá na matné polyeutetany, senzory, ostré čepele a dobíjení přes USB-C. Nemá problém s těsněním na spáncích díky ohebné pásce, neustále koriguje vaše chybující ruce pomocí mikročipů a namísto mnohaletého traumatu z připlešlého dětství vám vysekne perfektní buzz cut nebo plynulý fade. A bez AIčka by to prostě nešlo.
Proč už mafiáni nechodí do holičství (a konec slavné atentátnické tradice)
Není divu, že po takovém vynálezu skočí každý, kdo má důvod vyhýbat se veřejným prostranstvím. Mafiánská hrdost i tradice tím sice dostaly drtivou ránu, ale operativní bezpečnost je přednější. Kdysi bývalo italské či chicagské holičství epicentrem kriminálního života. Mafiánský boss seděl v křesle, voněl kolínskou a za zvuku břitvy dohadoval kšefty. Jenže ležet v křesle s horkým ručníkem na obličeji, zablokovaným výhledem a krkem vystaveným cizímu chlapíkovi s ostrou ocelí byla přímo pozvánka pro konkurenci. Slavná atentátnická tradice, kdy se v salónu střílelo přímo přes zrcadla, tak nejspíš už vzala za své...
Dnešní bossové už do holičství nechodí. Moderní zločin trpí paranoiou z bezpečnostních kamer, rozpoznávání tváří a digitálních stop při platbě kartou. Než riskovat, že vás u holiče někdo natočí, práskne, nebo vám v lepším případě namasíruje krk konkurence, je zkrátka bezpečnější zavřít se v koupelně s aplikací v telefonu.
Vězeňský střih nastavený s předstihem
A zde se dostáváme k panu Blažkovi. Ten je přece vyhlášený tím, jak rád a s nepředstíranou rozkoší předvídá věci dopředu. Přesně jako v tom svém slavném kousku s miliardovým bitcoinovým darováním; tam přece také geniálně vizionářsky a s lidskou dobrotou odhadl, co je pro stát nejlepší, ještě než tomu stačily formality zakroutit krkem.
Takže teď si pan exministr sedne před zrcadlo v koupelně s chytrou aplikací, nebude ladit žádné frivolní účesy na nedělní promenádu před kamerami. On si ten vězeňský sestřih na tři milimetry nastaví v AI rovnou s předstihem!
Bude z toho naprosto nadšený. Žádní zvědaví holiči, žádné trapné otázky na provize, darovací smlouvy či kriminální spisy. Jen on, zrcadlo a umělá inteligence. V aplikaci si v klidu předvolí profil „Mírný režim – erární buzz cut“, nasadí si chytrou pásku a zatímco mu senzor pípáním hlídá úhel sklonu, jedním plynulým tahem vyřeší svůj budoucí služební image. S takovou technickou průpravou a předvídavostí ho pak v erárním kadeřnictví na erárním dvoře už vůbec nic nepřekvapí.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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