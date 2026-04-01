Machiavelli pro manažery u...
A právě moderní politici – anonymní, a přece důvěrně známí, jsou tím nejvěrnějším machiavellistou, jakého si lze představit. Florentský sekretář by v nich sice postrádal renesanční okázalost, místo kondotiérů by našel marketingové týmy a místo benátských vyslanců armádu komentátorů na sociálních sítích, ale kostra by zůstala stejná. Dokonce by se dalo říci, že Machiavelliho teorie našla svou nejčistší realizaci právě v politicích, kteří nikdy nečetli jedinou jeho stránku – protože oni tu knihu prostě žijí.
První velké ponaučení Vladaře zní: účel světí prostředky. Moderní politik, jenž vystoupil z byznysu, aktivismu nebo rovnou z mlhy neznámého původu, tento princip povýšil na pracovní nástroj. K čemu jsou složitá výběrová řízení, když lze smlouvu napsat tak, aby ji „náhodou“ vyhrál někdo známý? K čemu je veřejná debata, když ji lze nahradit billboardem s úsměvem a sloganem, který slibuje vše, ale nezavazuje k ničemu? Účel – udržet se u koryta – světí prostředky tak dokonale, že se z původně pragmatického přístupu stává etický systém. Účetní uzávěrka totiž žádné svědomí nemá.
Machiavelli dále radí: vladař má být liškou i lvem. Liškou proto, aby rozpoznal pasti, lvem proto, aby vlky postrašil. Moderní politik tuto radu dovedl k dokonalosti, ale s jedním inovativním posunem: je liškou, která sama nastražuje pasti, a lvem, který předstírá, že je kočka domácí, aby se mazlil s lidmi. Liščí vlastnosti se projevují v dokonalém ovládání byrokratických nitek – stačí málo: obsadit úřady loajálními lidmi, přepsat zákon v nočním jednání, přesunout majetek do struktur, které nejsou jeho, ale přesto jsou jeho. Lví vlastnosti pak vystupují na povrch ve chvíli, kdy je kritizován. Pak se lev probouzí, ale místo majestátního řevu vydává zvuky připomínající uraženého manažera, kterému zapomněli popřát k narozeninám.
Zásadní otázka Vladaře – je lepší být milován, nebo obáván – dostává v podání moderního politika odpověď, kterou by Machiavelli ocenil: je lepší být obáván, ale zároveň dělat, jako že jste milován. Proto politici neustále balancují na hraně. Rozdávají dary – ovšem za peníze daňových poplatníků. Naslouchají – ovšem jen do chvíle, než si pořídí záznam. Chodí mezi lidi – ovšem obklopeni kamerami a vybranými podporovateli, kteří jim připomínají, jak jsou úžasní. A když už lidé začnou být unaveni z jejich vlády, přichází nový nepřítel: soudci, novináři, úředníci, cizinci, kdokoliv, kdo zrovna není oni. Machiavelli věděl, že nepřítel je pro vladaře užitečný nástroj. Moderní politici tento nástroj zdokonalili do té míry, že by bez něj zřejmě nepoznali, kdo vlastně jsou.
Nesmíme opomenout ani zásadní machiavellistický princip zdání. Vladař nemusí být ctnostný, ale musí ctnostným vypadat. A zde se dostáváme k srdci ironie. Moderní politik, jenž si postavil kariéru na rétorice „obyčejného člověka“, je mistrem zdání. Obléká se jako úředník, mluví jako mistr na dílně, fotí se s důchodci, dělníky, dětmi – vše je promyšlená kulisa. Jeho soukromý život? Neexistuje, jen PR. Jeho majetek? Neexistuje, ztráci se ve fondech či kampeličkách či kdekoli jinde. Jeho vliv? Neexistuje, jen přátelé na správných místech. Kdyby Machiavelli sledoval tuto inscenaci, zřejmě by tleskal. A pak by si povzdechl, že předstírání se zvrhlo v situaci, kdy politik už sám neví, kde končí kulisa a začíná skutečnost.
Zvláštní kapitolou je vztah moderních politiků k institucím. Machiavelli psal, že pevné zákony a dobrá vojska jsou základem státu. Dnešní politici instituce nevnímají jako záruku svobody, ale jako překážku výkonu moci. Soudy? Nevhodná brzda. Kontrolní úřady? Otravní šťouralové. Parlament? Nutné zlo, které se dá obejít většinou, která hlasuje jako synchronizované akvabely. Machiavelli by v tom viděl typický rys nového vladaře, který nezískal moc dědičně, ale vlastním úsilím a štěstím – a proto má tendenci instituce považovat za nepřítele. Jenže s jedním rozdílem: zatímco Machiavelli doporučoval instituce respektovat, protože dávají vládě stabilitu, moderní politici je rádi rozloží a nahradí vlastní, pružnější strukturou – sítí loajalit, firemních vazeb a osobních závislostí. Stát se tak postupně mění v jakýsi osobní holding, kde jediným akcionářem je ten, kdo právě drží kormidlo.
A co nakonec Machiavelliho apel na vlastenectví? V závěru Vladaře vyzývá knížete, aby osvobodil zemi od cizinců a sjednotil ji. Moderní politici tento apel internalizovali v přizpůsobené verzi: osvobozují stát od všech, kteří jim brání v jejich efektivním řízení. Vlastenectví se mění v podnikatelský nacionalismus: stát má sloužit občanům – tedy především těm, kteří jsou u moci, protože oni jsou ti největší občané.
A kdyby se Niccolò Machiavelli nyní vrátil na zem, nejspíš by se nezděsil. Naopak. S čirým uspokojením by konstatoval, že jeho dílo přežilo staletí a našlo si své nejvěrnější žáky. Těmi žáky nejsou diktátoři ve fracích ani princové na bílých koních. Jsou to politici v nepopsatelných sakách, kteří stojí před továrnami, usmívají se do telefonů a prohlašují, že „politika má být služba“. Machiavelli by jen pokýval hlavou, protože věděl: nejlepší vladař je ten, kdo přesvědčí lid, že jim slouží, zatímco oni slouží jemu.
A co se stane se zemí, kde parlament i vláda připomínají renesanční trh s kondotiéry?
Nic překvapivého: každý bojuje za toho, kdo zrovna platí víc, všichni mění strany rychleji než počasí na Vysočině a loajalita má kratší trvanlivost než jogurt v akci. Občan pak stojí u volební urny, drží lístek jako mapu k pokladu a zjišťuje, že všechny cesty vedou do stejné žoldnéřské kanceláře. A nakonec mu dojde, že nevybírá mezi vizemi, ale jen mezi různými cenami za „ochranu“.Takže jak si má vybrat?
Jednoduše — s humorem, protože bez něj by to nešlo přežít.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.