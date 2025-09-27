Lucifer upgradoval metody...jde to i bez kapky krve
Koukám, že klasické legendy, pohádky i slavná díla jsou už opravdu určena k přespání. Dneska už k úpisu Luciferovi nepotřebujete ani tu jehlu, natož pak skalpel, stačí jen zdvořile reagovat na „“Stačí jediné slovo, slůvko Milane. Jediné slůvko, a tvůj hlas bude náš. Navždy. Tvůj slovník bude naším perem.“
Jak to funguje
- Stáhneš si aplikaci.
- Neon ti zaplatí za každou minutu hovoru.
- Tvůj hlas se stane datovou surovinou – jako uhlí, jen bez horníků a s žádnou šancí na důchod.
Přínosy (alespoň na první pohled)
- Rychlý zisk: 30 dolarů denně za to, že telefonuješ. Nic víc, jen voláš a to děláš stejně.
- Pocit důležitosti: tvůj hlas je tak cenný, že ho chtějí i algoritmy.
- Sociální status: konečně můžeš říct, že tě poslouchají – a tentokrát to není metafora, ale skutečnost.
Rizika (ta, která se píší drobným písmem)
- Soukromí: tvůj kamarád volal, aby ti řekl, že má problém. Neon to slyšel taky.
- Identita: tvůj hlas může být zítra použit k tomu, aby zavolal tvé bance a vybral účet.
- Bezpečnost: aplikace už jednou nechala otevřená data všem. To není kec, to je spíš reality show. Stačí si o tom něco přečíst. Panečku, pro hackery to bylo pošušňání.
- Etika: když prodáváš svůj hlas, prodáváš i hlasy těch, kteří s tebou mluví – aniž by o tom věděli.
Neonový nápis nad nonstop barem:
- bliká, láká, slibuje rychlý zisk,
- ale ráno zjistíš, že jsi prodal nejen čas, ale i kus vlastní identity.
Etická pointa
- Neon ukazuje, že digitální lichva už není o penězích, ale o datech.
- Platí ti drobné, aby sis nevšiml, že jsi právě podepsal smlouvu, která dovoluje komukoli mluvit tvým hlasem.
- Je to superkšeft na steroidech: místo práce prodáváš vlastní existenci v audio formátu.
Aplikace Neon:
- je časovanou bombou v oblasti ochrany osobních údajů,
- učebnicovým příkladem porušení zásad minimalizace a zákonnosti,
- a satirickým důkazem, že GDPR není přehnaně přísné, ale naopak zoufale potřebné.
Doporučení: Pokud chcete vydělávat hlasem, zvažte raději karaoke bar. Tam vám aspoň zatleskají...NĚKDY
PS: Samozřejmě, ten úpis slovem není výmyslem Neonu, jen ho dovedli do opravdové dokonalosti...
Milan Hausner
Blogerova duše na horské dráze
Bloger je moderní donkichot. Místo větrných mlýnů bojuje s mnohem fantasknějšími příšerami: čtenáři s přístupem k internetu.
Milan Hausner
Očekávané výsledy učení - Na cestě... gender...
Karlštejn se identifikuje jako zámek, číslo 8 se cítí jako písmeno, a výsledek 7×8 je 57, protože se tak z vlastní vůle výsledek rozhodl. Vítejte v krajině, kde logika má nárok na vlastní pocity a realita se omlouvá za existenci.
Milan Hausner
Ústavní soud: zrcadlo našeho nevědomí
Ústavní soud je jako zrcadlo, do kterého se národ dívá jen tehdy, když si myslí, že vypadá dobře. V klidných časech ho ignorujeme. V bouřlivých časech ho citujeme...
Milan Hausner
Proč psát o jídle, a ne o stranách: Manifest gurmánského rozumu
V době, kdy se politická debata mění v gladiátorskou arénu plnou hesel, nálepek a algoritmicky řízeného hněvu, má smysl obrátit pozornost k něčemu univerzálnějšímu: ke kusu žvance.
Milan Hausner
Bio posedlost a masožroutovo svědomí
„Nová hierarchie hříchu: hovězí = zločin, kuře = kompromis, hmyz = ctnost. A já? Radši budu upřímný pokrytec s gulášem než prorok s cvrčkem.
|Další články autora
- Počet článků 100
- Celková karma 8,74
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.