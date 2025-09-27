Lucifer upgradoval metody...jde to i bez kapky krve

Mluv. Vydělávej. Zmiz v databázi. 30 dolarů denně jen za to, že telefonuješ. Tvůj hlas se stane palivem pro umělou inteligenci. Už nikdy nebudeš muset říkat „Nikdo mě neposlouchá“ – Neon tě poslouchá pořád.

Koukám, že klasické legendy, pohádky i slavná díla jsou už opravdu určena k přespání. Dneska už k úpisu Luciferovi nepotřebujete ani tu jehlu, natož pak skalpel, stačí jen zdvořile reagovat na „“Stačí jediné slovo, slůvko Milane. Jediné slůvko, a tvůj hlas bude náš. Navždy. Tvůj slovník bude naším perem.“

Jak to funguje

  • Stáhneš si aplikaci.
  • Neon ti zaplatí za každou minutu hovoru.
  • Tvůj hlas se stane datovou surovinou – jako uhlí, jen bez horníků a s žádnou šancí na důchod.

Přínosy (alespoň na první pohled)

  • Rychlý zisk: 30 dolarů denně za to, že telefonuješ. Nic víc, jen voláš a to děláš stejně.
  • Pocit důležitosti: tvůj hlas je tak cenný, že ho chtějí i algoritmy.
  • Sociální status: konečně můžeš říct, že tě poslouchají – a tentokrát to není metafora, ale skutečnost.

Rizika (ta, která se píší drobným písmem)

  • Soukromí: tvůj kamarád volal, aby ti řekl, že má problém. Neon to slyšel taky.
  • Identita: tvůj hlas může být zítra použit k tomu, aby zavolal tvé bance a vybral účet.
  • Bezpečnost: aplikace už jednou nechala otevřená data všem. To není kec, to je spíš reality show. Stačí si o tom něco přečíst. Panečku, pro hackery to bylo pošušňání.
  • Etika: když prodáváš svůj hlas, prodáváš i hlasy těch, kteří s tebou mluví – aniž by o tom věděli.

Neonový nápis nad nonstop barem:

  • bliká, láká, slibuje rychlý zisk,
  • ale ráno zjistíš, že jsi prodal nejen čas, ale i kus vlastní identity.

Etická pointa

  • Neon ukazuje, že digitální lichva už není o penězích, ale o datech.
  • Platí ti drobné, aby sis nevšiml, že jsi právě podepsal smlouvu, která dovoluje komukoli mluvit tvým hlasem.
  • Je to superkšeft na steroidech: místo práce prodáváš vlastní existenci v audio formátu.

Aplikace Neon:

  • je časovanou bombou v oblasti ochrany osobních údajů,
  • učebnicovým příkladem porušení zásad minimalizace a zákonnosti,
  • a satirickým důkazem, že GDPR není přehnaně přísné, ale naopak zoufale potřebné.

Doporučení: Pokud chcete vydělávat hlasem, zvažte raději karaoke bar. Tam vám aspoň zatleskají...NĚKDY

PS: Samozřejmě, ten úpis slovem není výmyslem Neonu, jen ho dovedli do opravdové dokonalosti...

Autor: Milan Hausner | sobota 27.9.2025 20:13

