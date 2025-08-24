LSD - část 3 - „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání.“
Nešlo samozřejmě o rekreační užívání, ale o přísně kontrolované a odborně vedené experimenty, které byly následně na více než dvacet pět let celosvětově zakázány... Dnes se k tomuto zásadnímu tématu vracíme s novými poznatky, tentokrát již s opatrným nadšením. Můj otec rozhodně odmítal vše virtuální, tvrdil, že digitální svět je falešný. Zatímco ostatní stavěli servery, on se zabýval vědomím a silou nevědomí.
Digitální stroje? „Jen sofistikovaná kalkulačka bez duše.“ Kdyby můj otec žil dnes, seděl by vůbec někdy u chatovacího okna? Pochybuji, ale jeho sarkasmus by pravděpodobně zněl asi takhle: „No to je krásné—AI umí napsat báseň. Tak jí dejme 250 mikrogramů LSD a uvidíme, jestli začne pochybovat o své existenci.“ Tvrdil, že skutečné průlomy v porozumění nevznikají klikáním na ikony, ale rozpuštěním vlastního ega prostřednictvím terapeutického podání LSD v přítomnosti terapeuta. Podle něj je virtuální realita jen další způsob, jak se lidé vyhýbají pro ně nepříjemné realitě. Místo řešení svého problému kreslí emotikony pro vyjádření existenční krize.
S nadsázkou navrhoval, že by všichni politici měli absolvovat LSD terapii ještě předtím, než začnou sloužit veřejnosti, aby lépe pochopili sami sebe. Zkusíme tohle prosadit? U všech, nebo některých zvláště?
Pro Hausnera nebylo LSD jen experimentální zkušeností; bylo způsobem, jak se podívat dovnitř sebe sama. Zjistil, že psychedelika mohou pomoci při hledání cest jak přinejmenším zmírnit emoční bolesti. Pod vlivem LSD člověk podle něj pozná, že svět není černobílý, ale mnohem komplexnější. Této myšlenky se AI, která funguje jen na jedničkách a nulách, se musí právem obávat. Zatímco vývojáři pilovali algoritmy, Hausnerovi pacienti objevovali hlubší pravdy o sobě a pronikali hluboko do svého nevědomí.
Virtuální realitu vnímal jako „digitální únik před tím, co je skutečné, tvrdé a bolestivé“. Řekl: „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání, ne jen zvýšit rozlišení.“ Zatímco AI se snaží napodobit lidskou a zmanipulovat lidskou mysl, Hausner usiloval o její osvobození a sebepoznání.
Dnes může AI generovat videoklipy, které připomínají špatný trip s ještě horším hudebním playlistem. Hausner by to nevnímal jako kreativitu, ale spíš jako „matematiku převlečenou za cirkusového klauna“. Kdyby viděl, jak lidé komunikují s digitálními asistenty, možná by poznamenal s úsměvem: „Konečně! Vytvořili jsme hlas uvnitř sebe, který se vším souhlasí, lichotí si a tak trochu se do sebe zamiloval. Roztomilé—dokud si neuvědomíte, že skutečné emoční problémy jsou pořád tam, čekají na reálnou terapii.“
Zatímco se AI snaží rozklíčovat lidské myšlení pomocí kódu, Hausner šel jinou cestou. S rozšířeným vědomím díky LSD se ponořil do hlubších úrovní nevědomí a naznačil, že virtuální realita je jen digitální dekorací hluboké prázdnoty. Učící se stroje by popsal jako „robotického papouška bez pravé ptačí duše“. Pak by se zeptal: „Kde je bolest? Kde je radost? Kde je smysl? To není blaženost, to je jen barevná prezentace. Jako ty prolhané profily na sociálních sítích.“ Zatímco mnozí utíkají do virtuálních světů, táta nám vždy připomínal, že ta nejpravdivější realita se nachází v nás samotných—ne v digitální simulaci, ale v hlubokých změněných stavech vědomí, kde se ego vleče za duší jako špatně napsaný algoritmus.
Hausner léčil traumata skrze transpersonální terapii. Říkal, že pod vlivem LSD člověk nevidí nový svět—ale konečně spatří ten starý bez filtrů. Léčení si představoval jako restart identity—ne kliknutím na ikonu, ale ponořením do psychedelické pravdy. Digitální svět by podle něj také potřeboval svůj trip. Něco jako: „Tady máš dávku, AI—tak mi řekni, co je láska. Ale žádné citace z Wikipedie!“
AI pracuje na předpovědích—učí se z dat, rozpoznává vzorce a odhaduje pravděpodobnosti. Hausner říkal, že život není vzorec, ale paradox: že bolest může být krásná a ego je největší chyba v lidském softwaru.
Zatímco startupy staví AI, která umí psát o emocích—dokonce vyznat lásku—Hausner chtěl, aby lidé emoce skutečně prožívali a vlastně byli samotnými emocemi. Řekl by s trochou jízlivosti: „AI umí pro tebe nadefinovat lásku. Ale neví, že ti chybí.“
Podle něj se skutečná inteligence nerodí v laboratořích ani digitálních sítích—ale v myslích těch, kteří byli dost odvážní na to, aby ji na chvíli ztratili. Možná, že tam nahoře doufá, že AI jednoho dne začne používat nezodpověditelné otázky místo dat. Místo generování fotky tváře by se našince zeptala, co je za tou tváří.
A kdyby dnes přednášel, zakončil by to asi takto: „AI necítí. Virtuální realita je placebo. A mí pacienti se uzdravili ne proto, že si vytvořili lepší profil s velkou mírou narcistických rysů, ale protože našli lepší vnitřní pravdu.“
Tati, děkuji, že jsem tě až teď, s křížkem před funusem, přece jen pochopil.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.