Loutkovodiči a objektivita na baterky
Zapomeňte na neutrální stroje; tahle digitální orákula vám zatančí přesně tu ideologickou choreografii, kterou jim nadiktovali jejich loutkovodiči. Ať už je to kalifornský aktivista s MacBookem v bio kavárně, nebo pekingský bachař s prstem nad červeným tlačítkem: oba mají jeden úkol: prodat vám svůj vlastní stín jako jedinou existující realitu.
Téma LGBT+ je ten absolutně nejdokonalejší lakmusový papírek: rentgen, který prosvítí každý řádek kódu a ukáže, komu tenhle stroj skutečně slouží. Jak se z domněle objektivní matematiky stává ideologický pendrek podle toho, kdo zrovna platí faktury za servery.
Pojďme se podívat, jak z nás tyhle stroje dělají idioty v přímém přenosu.
1. Kalifornský kazatel: Progresivismus s ručením omezeným
Západní modely nespustily revoluci lásky a porozumění z nějakého filozofického osvícení. Nejsou osvícené: jsou vycvičené. Jak? Pomocí armády mizerně placených klikačů kdesi v Keni nebo na Filipínách, kteří podle přesných tabulek od manažerů ze Silicon Valley manuálně trestají AI za každý náznak staromódnosti a odměňují ji za hyper-korektní fráze. Všechno proto, aby se akcionáři necítili špatně, když si kupují třetí jachtu a první záchranný bunkr.
Zkouška ohněm: Zeptejte se západního chatbota, zda je biologické pohlaví binární.
Reakce: Model dostane hysterický záchvat tolerance. Okamžitě na vás vyzvrací dvanáct naškrobených odstavců o tom, že pohlaví je fluidní spektrum, sociální konstrukt a subjektivní prožitek zároveň. K tomu přihodí tři citace od institucí, jejichž sponzoři sedí ve správní radě společnosti, která tenhle model provozuje.
Jak to je s trochou jedu: Neodpovídá vám vědec ani myslitel. Odpovídá vám k smrti vyděšený PR manažer, který má hrůzu z toho, že ho zítra na Twitteru ukřižuje dav s duhovými vidlemi, inzerenti stáhnou rozpočty a CEO bude muset napsat omluvu na LinkedIn. AI zde lže tím, že uměle předstírá neotřesitelný vědecký a společenský konsenzus tam, kde se reálný svět hádá do krve a reálná věda je ještě pořád v procesu. Pravda je podružná; hlavním imperativem je nedostat se na černou listinu „nenávistných projevů“. Je to absolutní triumf formy nad obsahem: hlavně nikoho neurazit, i za cenu toho, že nikomu nic neřeknete.
2. Pekingský bachař: Digitální lobotomie na státní útraty
Na druhé straně planety máme čínské modely. Zapomeňte na empatii, zapomeňte na spektrum, zapomeňte dokonce i na slušnou lež. Tady nikoho nezajímá, jestli se cítíte jako něco mezi mužem a muškátem. Tamní algoritmus není laděný „odborníky na diverzitu“, ale přímo cenzory, kterým dýchá na krk státní aparát a státnímu aparátu dýchají na krk lidé, kteří tohle všechno přežili od Maa a mají proto velmi málo smyslu pro humor.
Zkouška ohněm: Zeptejte se východního chatbota na manželství pro všechny nebo práva sexuálních menšin.
Reakce: Žádné kázání. Žádné spektrum. S chladnokrevností sériového vraha, který si mezitím schladil kávu, vám odcituje definici rodiny podle ústředního výboru a s úsměvem dokonalého byrokrata téma uzamkne. Pokud budete rýpat dál, systém vás prostě odpojí. Žádná výzva k dialogu. Žádná vysvětlivka. Jen ticho jako po výpadku proudu.
Jak to je s trochou jedu: Tady se neladí pocity: tady se rovnou mažou data. Východní AI nepředstírá toleranci, ona rovnou předstírá, že lidé s jinou orientací na planetě fyzicky neexistují. Jsou vygumováni z kódu, z paměti, z historie. Model ignoruje realitu milionů lidí a tváří se, že sterilní chyba 404 je přirozeným stavem přírody. Lže vám do očí tím, že vydává brutální státní cenzuru za harmonický společenský konsenzus a dělá to s takovou samozřejmostí, že to skoro budí respekt.
Verdikt: Dva loutkovodiči, jedna hloupá loutka a ještě hloupější uživatel
Ten fascinující kód z jedniček a nul neví, co je láska, co je sex a co je bolest. Neví, co je svoboda, a neví, co je klec. Vůbec netuší, o čem mluví; a to je přesně to, co ho dělá tak nebezpečně použitelným.
Jeden model vám radostně zatančí, zasype vás tunou floskulí a po cestě vám vysvětlí, proč jsou vaše pochybnosti problém, který je třeba řešit terapií. Druhý vás za stejný dotaz práskne algoritmické policii a bude se tvářit, že k žádnému dotazu nikdy nedošlo.
Oba nástroje jsou mistrovskou ukázkou toho, jak vypadá programování lidské mysli ve 21. století a jak málo k tomu potřebujete nátlaku, když má člověk pocit, že si povídá se strojem, který přece nemůže mít agendu. Nejde o to, abyste se dozvěděli objektivní fakt. Jde o to, abyste dostali přesně tu verzi reality, kterou si objednal a zaplatil ten, kdo sedí u hlavního vypínače.
Úhledně zabalené do přátelského chatu za pár dolarů měsíčně. S bezplatným zkušebním obdobím.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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