Lokomotiva cirkulární ekonomiky = mobil na splátky
...Můžete bydlet v levnější díře, ohřát se dvěma svetry a mazat chleba margarínem. Ale co fotka vašeho oběda? Co skrolování před spaním? Co instagram pro prestiž na srazu základní školy?
To jsou fundamentální lidské potřeby, za které se prostě platí musí. A když na ně nemáte, je vaší svatou povinností si na ně půjčit. Vždyť je to vlastně vlastenecké, patriotické a bez toho se prostě neobejdete!
V článku, který jsem měl tu čest neotevřít, se dočtete, že zdražení mobilů a souvisejících služeb může být až o 20 %. Dvacet procent! To už není zdražení, to je investiční příležitost. Představte si ten raketový růst hodnoty! Koupíte si dnes mobil za dvacet tisíc, zítra má hodnotu pětadvacet! Teda, teda… vlastně hned, jak ho vytáhnete z krabice, má hodnotu o sice nejméně dvacet procent míň, protože je použitý. No nic, ekonomii nechme ekonomům.
Hlavní je ten úžasný inovativní bič na neplatiče: Dálkový zámek. Zapomeňte na exekutory. Zapomeňte na zastavárny. Váš operátor je teď vševidoucí oko, které vás v případě pochybení okamžitě a milosrdně vyřadí z digitálního života. Nejste jen dlužník. Jste neplatič, digitální vyděděnec, který se dívá na černou obrazovku a vzpomíná na časy, kdy mohl aspoň ťukat do skla.
Je to dokonalý byznys model.
- Prodáme vám mobil za přemrštěnou cenu.
- Půjčíme vám na něj peníze s úrokem.
- Vyděláme na tom dvakrát.
- Kdybyste snad náhodou přestali plnit svůj konzumní úděl a přestali platit, sebereme vám ho na dálku a pošleme ho do šrotu (nebo dalšímu „klientovi“ po repasu).
Nikdo není ochuzen, vy jste dostali lekci a operátor má jistotu, že jste si ten pocit sounáležitosti pořádně odpracovali.
Ekologický rozměr: Prostě úžasný!
V dnešní době musí mít vše zelený nádech. I dluh. A tady je to naprosto geniální. Když si mobil koupíte za hotové a budete ho opatrně používat pět let, jste vlastně nepřítel planety. Brzdíte inovace, tížíte recyklační průmysl. Ale když si vezmete půjčku na nový model každý rok, starý mobil hodíte do šuplíku (kde bude čekat na soudný den) a jste lokomotivou cirkulární ekonomiky. Udržujete továrny v chodu, těžaře v naději a logistické firmy v permanentním pohybu. Vaše zadlužení je pohonnou hmotou pro růst HDP! Vnímáte tu zodpovědnost??!!!
A co ta blokace na dálku? To je přece ta nejčistší forma ekologické likvidace. Bez chemie, bez skládkování. Prostě digitální smrt. Mobil je mrtvý, ať žije nový mobil (na splátky)!
Takže příště, až vám bude operátor nabízet „výhodný tarift“ s „ještě výhodnějším“ financováním, neváhejte. Neptejte se na RPSN, nepočítejte přeplatek. Ptejte se jediné: „Jak rychle mi ho zamknete, když pošlu své dítě do světa s vlastní hlavou a ono si omylem koupí místo splátky bonbóny?
Protože jediné jistoty v životě jsou dnes smrt, daně a to, že váš operátor má vaší duši (a mobil) pevně ve svých rukou. Půjčte si, dokud je čas.
Vaše digitální existence na tom závisí.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.