Lingvistické srážky s realitou V.
Scéna 5: Na pískovišti po patnácti letech (Generační výměna)
Obsazení: Klára (nyní elegantní padesátnice, babička na plný úvazek) a Jana (která už má vnoučata na základce a svatý klid).
Klaudie: (Úzkostlivě sleduje svou roční vnučku, jak sedí v písku) „Jani, já jsem z té dnešní mladé generace úplně tumpachová. Můj Tadeáš, pamatuješ, jak měl to úžasné anglické flow a recitoval Shakespeara? Tak si představ, že teď pro svou dceru najal chůvu, která na ni mluví výhradně latinsky!“
Jana: (Spokojeně si opírá záda o lavičku a vyhřívá se na sluníčku) „Latinsky? Na roční dítě v písku? A to jako proč?“
Klára: „Prý to buduje hluboké strukturální synapse v mozku pro budoucí práci s AI! Tadeáš říká, že angličtinu dneska umí každý hlupák z ulice a že bez znalosti klasické syntaxe ta malá v životě nedokáže správně naprogramovat umělou inteligenci. Včera na mě ta roční chuděra koukla, já jí podala formičku a ona řekla něco jako ‚baba‘. A Tadeáš mě hned seřval, že jí kazím latinskou imerzi a že správně se říká ‚avvia‘!“
Jana: (Rozesměje se) „Takže z barviček a TikToku jsme přešli rovnou k Caesarovi? To je krása. Náš mladší kluk prostě normálně vystudoval techniku, mluví slušně německy a anglicky, protože v té fabrice musel montovat mašiny, a jeho malá už umí česky poprosit o zmrzlinu. Vidíš, Kláro, vy jste s ním pořád lítali po Oxfordech, dělali z něj recitátora, a on teď chudák pod vlivem těch vašich ambicí mučí vlastní dítě mrtvým jazykem.“
Klára: (Uraženě se podívá na hodinky) „Ty tomu nerozumíš, Jani. Svět je dneska jinde. Kdo nemá vizi, ten ustrne.“
Scéna 6: Na vládním rautu (Finále v nejvyšších patrech)
Obsazení: Pan docent Radim (nyní vládní zmocněnec pro digitální transformaci a inovace) a paní Mgr. Alena (zasloužilá profesorka v důchodu, která přišla jako doprovod svého úspěšného bývalého žáka).
Radim: (V luxusním obleku, u stolu s humry a šampaňským, mírně prošedivělý, ale stále plný energie) „...paní profesorko, životní úspěch! Dotáhli jsme to. Moje dcera; ta, co tak nádherně recitovala na mých večírcích; dostala místo na ministerstvu pro strategický rozvoj! Vede tam sekci ‚Global Vision and Communication Flow‘. Je skvělá, na tiskovkách mluví úžasně, ty její prezentace mají ty nejkrásnější pastelové barvy, jaké jsem kdy viděl.“
Alena: (Vezme si z podnosu jednohubku a potutelně se usměje) „To je dojemné, pane docente. Rodinná tradice pokračuje. A co přesně ta její sekce strategického rozvoje vyvíjí?“
Radim: (Trochu ztiší hlas) „No... teď zrovna řešíme takový drobný mezinárodní zádrhel. Přijela sem delegace z Evropské komise ohledně čerpání miliardových dotací na školství. A představte si, ti byrokrati z Bruselu přivezli pětisetstránkový audit v angličtině, kde rozebírají právní kličky a efektivitu našich reforem.“
Alena: „A vaše dcera jim z hlavy odrecitovala sonet, abyste ušetřili za překlad?“
Radim: (Zrudne) „Nebuďte jízlivá. Ona jim udělala naprosto fantastický, emočně silný pitch o tom, jak naše školství směřuje k inkluzivní digitální budoucnosti plné barev a zážitků. Jenže ti suchopární unijní úředníci se vůbec nenechali dojmout tou správnou energií! Chtěli vědět, kde máme exaktní analýzy textu, srovnávací tabulky a gramaticky správně formulované závazky v paragrafovém znění.“
Alena: „A ty vaše dcera, odchovaná na ‚navnímávání světa‘ bez gramatiky a logické struktury, samozřejmě v tom textu nenašla, že?“
Radim: (Zoufale si lokne šampaňského) „Ona z toho auditu dostala migrénu! Prý je ten text moc rigidní a toxický, protože obsahuje slova, kterým nerozumí ani s nejnovějším překladačem v telefonu. Hrozí nám, že budeme vracet tři miliardy! Představte si to, celý náš státní rozpočet utrpí, protože v Bruselu nikdo nechápe, co je to kreativní svoboda vyjadřování!“
Alena: (Poklepe ho po rameni) „Nezoufejte, pane docente. Hlavně buďte v psychické pohodě a vnímejte ten globální kontext. Sice nebudete mít ty tři miliardy, ale ty pastelové barvy na té vaší tiskové konferenci, ty vám už nikdo nevezme. Na zdraví našich cvičených recitátorů!“
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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