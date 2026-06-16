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Lingvistické srážky s realitou po 5 letech - IV.

Tak nám děti vyrostly, ale jazyk jde s nimi dál. Kam až jsme to dovedli, si ukážeme na dalších malých příkladech.

Scéna 3: Na pískovišti po pěti letech (Příprava na osmileté gymnázium)

Obsazení: Klára (matka permanentně ve stresu z úspěchu) a Jana (matka, která má doma klid).

Klára: (Agresivně mačká antistresový balónek) „Jani, já jsem na zhroucení. Tadeášek dělal cvičné testy na bilingvní gympl a oni po něm chtěli, aby určil slovní druhy v anglické větě! Chápeš to? Vždyť je to fašismus! Od školky ho vedu k tomu, aby jazyk žil. Minulý týden na dovolené v Dubaji úplně sám objednal v restauraci ‚ice cream‘ a číšník mu rozuměl! Má geniální komunikační flow a oni ho chtějí dusit na nějakých podstatných jménech.“

Jana: (Poklidně dává mladšímu synovi křupku) „A jak dopadl v češtině?“

Klára: „Ale prosím tě, čeština... tam úplně pohořel na porozumění textu. Dali jim tam nějaký článek o historii a on z toho nic nepochopil. Ale to je chyba těch testů! Bylo to strašně černobílé, žádná infografika, žádné barvičky, které by ho navedly. On je zvyklý vnímat globální kontext z Instagramu, ne číst tři odstavce šedivého textu. Hned jsem psala ředitelce, že ty testy nerespektují jeho individualitu.“

Jana: „No, náš starší sice v Dubaji nebyl, ale z angličtiny má dvojku, protože prostě ví, kdy se píše ‚don‘t’ a kdy ‚doesn‘t’. Sice u toho nerecituje Shakespeara, ale když dostal přečíst ten text v češtině, tak mi aspoň dokázal říct, o čem to bylo. Možná, že ty barvičky v životě nestačí, Kláro. Občas je potřeba umět i normálně číst.“

Scéna 4: Na firemním večírku (O pět let později: Nástup generace „Flow“)

Obsazení: Pan Ing. Radim (který mezitím povýšil na globálního stratéga) a paní Mgr. Alena (stále na gymnáziu, stále skeptická).

Radim: (Nervózně si upravuje designový motýlek, pije už třetí gin s tonikem) „...paní profesorko, já jsem naprosto šokován dnešní mladou generací. Přijali jsme do agentury čerstvého absolventa z nějakého toho prestižního, otevřeného lycea. Prezentaci na pohovoru měl skvělou; samé barvičky, anglické termíny jako benchmark, disrupce, storytelling... říkal jsem si: ‚Wow, to je ten správný globální lídr!‘“

Alena: (S lehkým úsměvem) „A kde nastal problém, pane inženýre? Došly mu básničky?“

Radim: „Horší! Poslal jsem ho na schůzku s naším klíčovým investorem z Mnichova. Měl s ním projít a podepsat anglický text smlouvy o spolupráci. Víte, co ten kluk udělal? On ten padesátistránkový dokument ani neoteřel! Prý z toho ‚necítil tu správnou kreativní energii‘. Když se ho Němec zeptal na konkrétní smluvní pokuty v článku 12, tak mu náš mladý talent začal s úsměvem recitovat cosi o tom, že ‚all the world‘s a stage. Ten Němec na něj koukal jak na blázna, sbalil si kufry a kontrakt je v tahu!“

Alena: (Vychutnává si doušek vína) „Ale pane Radime, vždyť jste to tak chtěli. Má sebevědomí? Má. Má skvělou fonetiku? Má. Že neumí analyzovat text, nezvládá gramatickou strukturu a nedokáže pochopit právní kauzalitu, protože ho nikdo nenaučil u studia přemýšlet, to je přece vedlejší. Hlavní je ten vibe, ne?“

Radim: (Zoufale) „Jenže ten vibe nám teď udělal sekeru dva miliony na obratu! Jak je možné, že ti lidé umí mluvit, ale neumí myslet?!“

Alena: „Protože jsme si pletli školu s estrádou, pane inženýre. Naučit se jazyk znamená naučit se disciplíně myšlení. Když z toho uděláte jen omalovánky pro recitátory, tak sice na večírcích vypadáte světově, ale v reálném světě pak spláčete nad výdělkem. A teď mě omluvte, jdu si pro další chlebíček; ty barvy a chutě mne vážně nenechají stát stranou.“

Autor: Milan Hausner | úterý 16.6.2026 20:54 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

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