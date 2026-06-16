Lingvistické srážky s realitou po 5 letech - IV.
Scéna 3: Na pískovišti po pěti letech (Příprava na osmileté gymnázium)
Obsazení: Klára (matka permanentně ve stresu z úspěchu) a Jana (matka, která má doma klid).
Klára: (Agresivně mačká antistresový balónek) „Jani, já jsem na zhroucení. Tadeášek dělal cvičné testy na bilingvní gympl a oni po něm chtěli, aby určil slovní druhy v anglické větě! Chápeš to? Vždyť je to fašismus! Od školky ho vedu k tomu, aby jazyk žil. Minulý týden na dovolené v Dubaji úplně sám objednal v restauraci ‚ice cream‘ a číšník mu rozuměl! Má geniální komunikační flow a oni ho chtějí dusit na nějakých podstatných jménech.“
Jana: (Poklidně dává mladšímu synovi křupku) „A jak dopadl v češtině?“
Klára: „Ale prosím tě, čeština... tam úplně pohořel na porozumění textu. Dali jim tam nějaký článek o historii a on z toho nic nepochopil. Ale to je chyba těch testů! Bylo to strašně černobílé, žádná infografika, žádné barvičky, které by ho navedly. On je zvyklý vnímat globální kontext z Instagramu, ne číst tři odstavce šedivého textu. Hned jsem psala ředitelce, že ty testy nerespektují jeho individualitu.“
Jana: „No, náš starší sice v Dubaji nebyl, ale z angličtiny má dvojku, protože prostě ví, kdy se píše ‚don‘t’ a kdy ‚doesn‘t’. Sice u toho nerecituje Shakespeara, ale když dostal přečíst ten text v češtině, tak mi aspoň dokázal říct, o čem to bylo. Možná, že ty barvičky v životě nestačí, Kláro. Občas je potřeba umět i normálně číst.“
Scéna 4: Na firemním večírku (O pět let později: Nástup generace „Flow“)
Obsazení: Pan Ing. Radim (který mezitím povýšil na globálního stratéga) a paní Mgr. Alena (stále na gymnáziu, stále skeptická).
Radim: (Nervózně si upravuje designový motýlek, pije už třetí gin s tonikem) „...paní profesorko, já jsem naprosto šokován dnešní mladou generací. Přijali jsme do agentury čerstvého absolventa z nějakého toho prestižního, otevřeného lycea. Prezentaci na pohovoru měl skvělou; samé barvičky, anglické termíny jako benchmark, disrupce, storytelling... říkal jsem si: ‚Wow, to je ten správný globální lídr!‘“
Alena: (S lehkým úsměvem) „A kde nastal problém, pane inženýre? Došly mu básničky?“
Radim: „Horší! Poslal jsem ho na schůzku s naším klíčovým investorem z Mnichova. Měl s ním projít a podepsat anglický text smlouvy o spolupráci. Víte, co ten kluk udělal? On ten padesátistránkový dokument ani neoteřel! Prý z toho ‚necítil tu správnou kreativní energii‘. Když se ho Němec zeptal na konkrétní smluvní pokuty v článku 12, tak mu náš mladý talent začal s úsměvem recitovat cosi o tom, že ‚all the world‘s a stage’. Ten Němec na něj koukal jak na blázna, sbalil si kufry a kontrakt je v tahu!“
Alena: (Vychutnává si doušek vína) „Ale pane Radime, vždyť jste to tak chtěli. Má sebevědomí? Má. Má skvělou fonetiku? Má. Že neumí analyzovat text, nezvládá gramatickou strukturu a nedokáže pochopit právní kauzalitu, protože ho nikdo nenaučil u studia přemýšlet, to je přece vedlejší. Hlavní je ten vibe, ne?“
Radim: (Zoufale) „Jenže ten vibe nám teď udělal sekeru dva miliony na obratu! Jak je možné, že ti lidé umí mluvit, ale neumí myslet?!“
Alena: „Protože jsme si pletli školu s estrádou, pane inženýre. Naučit se jazyk znamená naučit se disciplíně myšlení. Když z toho uděláte jen omalovánky pro recitátory, tak sice na večírcích vypadáte světově, ale v reálném světě pak spláčete nad výdělkem. A teď mě omluvte, jdu si pro další chlebíček; ty barvy a chutě mne vážně nenechají stát stranou.“
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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