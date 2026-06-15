Lingvistické srážky s realitou III.
jsme v kelu. Moderní trendy jsou leckdy na úkor tvrdé realitě.
Scéna 1: Na pískovišti (Triumf spotřebního minimalismu)
Obsazení: Maminka Klára (pohodová, moderní, zastánkyně „hlavně netrápit“) a maminka Jana (která vidí, že bez práce nejsou koláče).
Klára: (Líně popíjí frapé z kelímku, zatímco její syn mlátí ostatní klackem) „Hele, Jani, já jsem tak ráda, že teď ty strany slibují zrušení povinného druhého jazyka. Vždyť je to týrání dětí! Na co němčina? Manžel říkal, že v korporátu stejně všichni jedou v angličtině, a když jedeme do Rakouska na lyže, tak tam mají české jídelníčky. Tadeáš se přece nebude v devíti letech učit, jestli je taška der, die nebo das.“
Jana: (Snaží se s dcerou opakovat aspoň anglická slovíčka) „Kláro, ale uvědomuješ si, že až vyroste, tak ta angličtina bude naprosté minimum, něco jako umět se podepsat? Všichni naši sousedi mluví německy. Polovina našich firem exportuje do Německa. Pokud budeme umět všichni jen tu bídnou, osekanou angličtinu z TikToku, tak budeme pro zbytek Evropy jen levná montovna s překladačem v ruce.“
Klára: „Prosím tě, ty to bereš moc vážně. Tadeáš bude influencer nebo programátor. Na to mu stačí padesát anglických výrazů a zbytek mu napíše umělá inteligence. Proč mu kazit dětství gramatikou? Hlavně aby byl v psychické pohodě a měl prostor pro kreativitu.“
Jana: (Povzdychne si) „Kreativita v písku je sice hezká, ale až bude v pětadvaceti na pohovoru soupeřit s Polákem nebo Indem, který umí perfektně tři jazyky, tak ta jeho ‚psychická pohoda‘ na úřadu práce nikoho dojímat nebude. Politici vám slíbí, že děti nebudou muset nic dělat, protože to nese hlasy. Ale na ty následky pak budeme koukat všichni.“
(PS: Setkal jsem se za svou kariéru s hodně dětmi školou povinnými, a nejlepší angličtinu zcela bez konkurence měli Rumuni.)
Scéna 2: Na večírku (Vizionářský raut s hořkou příchutí)
Obsazení: Pan poslanec Ing. Milan (propagátor hesla „méně je více“) a paní Mgr. Alena (která naopak bojuje za to, aby se laťka nesnižovala pod úroveň podlahy).
Milan: (Spokojeně žvýká roastbeef) „...a proto říkám, paní kolegyně, pryč s tou pruskou drezurou! Druhý cizí jazyk je přežitek. My v našem volebním programu jasně prosazujeme ‚redukci učiva‘. Děti mají mít radost ze života, ne se biflovat nepravidelná slovesa. Dnešní svět chce rychlost, flexibilitu, ne akademické znalosti.“
Alena: (S ledovým klidem) „Pane poslanče, vy tomu vašemu populismu říkáte tak vznešeně. Vy vlastně voličům prodáváte hloupost jako benefit a taky jako oháňku. Snižujete nároky, abyste se zalíbili línějším rodičům, a vydáváte to za reformu školství.“
Milan: (Zaskočeně zamrká) „Dovolte? To je moderní pedagogický směr! Světové trendy...“
Alena: „Světové trendy v zemích, které pak od nás kupují patenty, jsou úplně jiné. Vy z těch dětí děláte jazykové invalidy. Když jim seberete druhý jazyk a v tom prvním škrtnete gramatiku, protože je ‚moc těžká‘, tak z nich nebudou kreativní vizionáři. Matiku jste už taky vykostili. Budou to lidé, kteří sice umí anglicky říct ‚hello‘ a ‚bye‘, ale nedokážou si přečíst ani návod k použití, natož aby vyjednali obchodní smlouvu. Jazyk totiž cvičí mozek. Když jim ten mozek přestanete trénovat, dopadneme jako národ, co umí jen mačkat tlačítka.“
Milan: (Zkusí to na ni diplomaticky) „Ale no tak, paní profesorko... Chcete snad trápit děti něčím, co devadesát procent z nich v životě nepoužije? Musíme být pragmatičtí. Volby vyhrává ten, kdo lidem uleví, ne ten, kdo jim naloží.“
Alena: „A přesně proto naše školství vypadá tak, jak vypadá. Vy jim před volbami slíbíte úlevu, a po volbách se divíte, že naši absolventi nejsou konkurenceschopní ani ve střední Evropě. Vy neuvolňujete potenciál dětí, pane poslanče. Vy jim jen dáváte oficiální omluvenku na hloupost.“
Milan Hausner
Lingvistické srážky s realitou po 5 letech - IV.
Tak nám děti vyrostly, ale jazyk jde s nimi dál. Kam až jsme to dovedli, si ukážeme na dalších malých příkladech.
Milan Hausner
Mezi mlýnskými kameny: I.
Je až podivné, jak jednoznačně související věci jsou v naší kotlině tak vzdálené, že vlastně nemají společný průsečík.
Milan Hausner
Selský rozum vrací úder
Vlnu nadšení, která v posledních dvou týdnech zaplavila tuzemské i světové technologické titulky, nešlo přehlédnout. Konečně musí AI začít mluvit pravdu! Holenkové, ale kdeže...
Milan Hausner
Wellbeing jako produkt: jak se starat o duševní zdraví, aniž by se cokoliv změnilo
Tu a tam, ale přeci jen se začínají objevovat texty, které upozorňují, že to s wellbeingem a edutainmentem možná přeháníme. Že v honbě za šťastným dítětem mu nejen zrušíme úkoly, matematiku a já nevím co ještě, aby holátko...
Milan Hausner
Lingvistické srážky s realitou II.
Rozpor, zda druhý jazyk z chudáků žáků sedře kůži, nebo z nich vychová diplomaty, je dalším populárním tématem.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 578
- Celková karma 8,29
- Průměrná čtenost 196x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.