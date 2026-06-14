Lingvistické srážky s realitou II.
Scéna 1: Na pískovišti (Předvolební debata nad bábovkami)
Obsazení: Maminka Klára (ambiciózní vizionářka) a maminka Jana (unavená realistka, matka dvou dětí).
Klára: (Důležitě plácá bábovičku) „Hele, Jani, četla jsi ty nové volební programy? Já mám jasno. Volím ty, co chtějí zavést angličtinu už od jeslí. Vždyť ty naše děti státní systém úplně diskriminuje! Tadeášek už teď v písku odděluje ‚red‘ lopatičky od ‚blue‘ kyblíků. Pokud nezačne s rodilým mluvčím před prvními zuby, tak mu ten lingvistický vlak ujede.“
Jana: (Snaží se mladšímu dítěti vytáhnout z pusy sebraný vajgl) „Od jeslí? Kláro, náš starší je ve třetí třídě, angličtinu jim supluje tělocvikář, protože paní učitelka šla na mateřskou, a jeho slovní zásoba se skládá z výrazů ‚yes‘, ‚no‘ a sprostých slov z Youtube. Když po něm chci, aby mi přeložil, co chce k večeři, kouká na mě jak na exota.“
Klára: „To je přesně ono! Systémová chyba! Stát by měl garantovat, že každá učitelka bude mluvit oxfordskou angličtinou. A od sedmi let povinně čínština nebo kódování. Svět se mění a my tu pořád řešíme nějaké vyjmenované slovo po B.“
Jana: „Mně by úplně stačilo, kdyby ta slibovaná inkluze v jazycích vypadala tak, že polovina třídy nebude po třech letech výuky mluvit jako slovensky mluvící premiér při tiskovce v Bruselu nebo pan poslanec, co když mluví anglicky, tak říká stronk demokrasy. Ty volební sliby jsou fajn, ale dokud ty učitele nezaplatí tak, aby neutíkali do korporátů, tak budeme na pískovišti rády, když děti naučíme aspoň základy české abecedy.“
Scéna 2: Na večírku (Intelektuálně-politický raut)
Obsazení: Pan poslanec Ing. Milan (člen školského výboru, odborník na všechno) a paní Mgr. Alena (středoškolská profesorka, která pamatuje ještě osnovy z devadesátek).
Milan: (S úsměvem, v ruce talířek s chlebíčky) „Víte, paní kolegyně, my v parlamentu teď intenzivně řešíme tu kurikulární reformu. Náš nový program jasně říká: musíme škrtat! Ten povinný druhý cizí jazyk na základkách, to byl naprostý populismus předchozí garnitury. Děti jsou přetížené. K čemu je průměrnému školákovi němčina nebo francouzština? Stejně se všude domluví anglicky a zbytek vyřeší překladač v mobilu.“
Alena: (Klidně upíjí bílé víno) „Pane poslanče, to je fascinující strategie. Takže místo toho, abychom zvedli kvalitu výuky a sehnali učitele, ten předmět prostě zrušíme nebo z něj uděláme volitelný kroužek šití? Naši sousedé jsou shodou okolností Němci a Rakušané, ale my jim budeme posílat maily v angličtině z Google Translatoru?“
Milan: (Mává rukou, jako by odháněl mouchu) „Ale prosím vás, buďme moderní, buďme in! Světová ekonomika mluví anglicky. My musíme posílit jazykovou gramotnost v digitálním věku. Když mladý člověk umí perfektně vyhledávat na internetu v angličtině, nepotřebuje se trápit s německými členy. My v kampani sázíme na flexibilitu a efektivitu. Méně biflování, více... řekněme, globálního nadhledu. A ma v parlamentu umíme všichni plynně.“
Alena: „Globální nadhled je krásné slovo, pane poslanče. Škoda jen, že ten váš globální nadhled v praxi znamená, že na střední školy nám přicházejí děti, které sice umí anglicky říct, že jsou ‚creative copywriters‘, ale když jim dám přečíst text v češtině nebo němčině, tak netuší, kde je podmět a kde přísudek. Jazyk totiž není jen komunikační nástroj pro nákup na AliExpressu, ale nástroj myšlení. Popravdě, pane poslanče, vám tahle schopnosto občas v těch vašich škamnech chybí. A popravdě, pane poslanče, někteří naši zástupci v evropském parlamentu mluví hůř, než děti v sedmé třídě.“
Milan: (Nervózně se podívá na hodinky a očima hledá jiného partnera k diskuzi) „Vy lidi z praxe jste strašně rigidní. Chce to trochu politického vizionářství! Voliči nechtějí slyšet o gramatice, voliči chtějí slyšet, že jejich děti nebudou mít domácí úkoly a mají před sebou platy jako v Německu. Hned, někdy, ale pozítří.“
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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