Ligvistické srážky s realitou I.
Scéna 1: Na pískovišti (Liga matek-manažerek)
Obsazení: Maminka Klára (bio-eko-ambiciózní) a maminka Jana (praktická, unavená).
Klára:(Přesívá bio-písek a dává pozor, aby malý Tadeáš nesnědl kamínek) „Hele, Jani, vy dáváte malého do té státní školky? Já jen, že tam angličtinu učí nějaká rodilá mluvčí z Kazachstánu, která má sice certifikát, ale akcent katastrofální. Já chci pro Tadeáška jedině Oxford. Od tří let s ním doma mluvím jen anglicky, aby měl správně nastavené neuroplasticity v mozku.“
Jana:(Utírá dceři nudli z nosu) „Aha. A co na to Tadeáš?“
Klára: „Zatím sice nemluví vůbec, ale když mu řeknu *Put down that shovel, honey,’ tak se strašně hezky rozpláče. To je jasné porozumění kontextu! Dnešní školství je prostě rigidní. Pokud dítě v pěti letech neumí prezentovat své pocity v prezentaci na iPadu v angličtině, na trhu práce v roce 2045 naprosto pohoří.“
Jana: „No, mně by stačilo, kdyby se naše malá ve školce naučila česky říct ‚prosím‘ a ‚děkuji‘ a netřískala děti lopatičkou. Ale paní učitelka prý dělala kurz Language Magic, tak uvidíme.“
Klára: „Tadeášku, darling, show her! What color is this shovel?“
Tadeášek: (Tupě zírá na lopatku, z pusy mu teče slina) „...bůů.“
Klára: (Nenápadně do něj drcne) „Blue, Janička slyšela blue! ...ale zpátky k těm kurzům ... To je ten náš český rybníček. Bez bilaterální imerze je to jen vyhazování peněz. Tadeáš už má zítra první lekci čínštiny přes Zoom. Čína je budoucnost, Jani. Musíš myslet globálně už od plínek.“
Scéna 2: Na večírku (Intelektuální raut po tiskové konferenci)
Obsazení: Pan Ing. Arch. Radim (kreativec z korporátu) a paní Mgr. Alena (středoškolská profesorka).
Radim:(Skloněný nad talířkem s cateringovým sushi, v ruce sklenku Prosecca) „Víte, paní kolegyně, ten náš vzdělávací systém je naprosto out of date. My v agentuře jedeme čistě English only. Čeština je strašně neflexibilní jazyk. Když slyším ty dnešní děti, jak se ve škole pořád učí nějaké nepravidelné tvary sloves a biflují se gramatiku... K čemu to je? Jazyk se musí navnímat! a mít vibe. Já se naučil anglicky z Netflixu a pařením her. Škola mi nedala nic.“
Alena: (Klidně usrkává víno) „To je pozoruhodné, pane inženýre. A když pak máte v té vaší agentuře napsat oficiální kontrakt pro zahraničního partnera, také do něj dáváte hlášky ze Zaklínače nebo z Grand Theft Auto?“
Radim:(Zasměje se) „Na to máme AI, ne? Umělá inteligence to vyřeší za nás. Školy by měly výuku gramatiky úplně zrušit. Děti potřebují soft skills a communication flow. Když někdo neumí gramatiku, ale má drajv, tak se ve světě neztratí.“
Alena: „Nepochybně. Jen se pak občas divím, když ke mně na gymnázium přijdou děti s tím vaším drivem, které sice skvěle ‚navnímaly‘ seriály, ale nedokážou poskládat souvislou větu, která má hlavu a patu; a to ani v češtině, natož v cizím jazyce. Pokud chybí struktura myšlení, nepomůže vám ani Netflix, ani to vaše Prosecco.“
Radim: (Mírně dotčeně) „Vy konzervativci to prostě vidíte moc černobíle. Svět se posunul. Jazyk je fluidní!“
Alena: „Jazyk možná ano, ale život má bohužel pořád nějaká pravidla. A tam se ten flow bez správných koncovek dost špatně žije.“
Milan Hausner
Zelená humoreska
Celý svět žije fotbalem, i ta ukrajinská či izraelská apokalypsa nějak ubraly na síle. Na druhém konci světa právě probíhá mistrovství světa, které se do dějin zapíše jako naprosto nejdojemnější eko humoreska.
Milan Hausner
Potřetí "od třetí."
Vítejte na dalším pokračování naší diskuze; tentokrát už ne o tom, kdo koho přeřval v diskuzi, ale o tom, jak jsme se po jedné zdánlivě ostré, místy až kabaretní debatě nakonec dobrali překvapivě širokého konsensu.
Milan Hausner
Ještě jednou a stručněji! Jak se tvoří jazyková gramotnost!
V diskuzi o zrušení povinné výuky angličtiny se pořád vrací teorie, že tímto posunem dochází málem k národní tragedii, ztrátě příležitostí a oslabování jazyka. Pokusil jsem se celou věc vysvětlit včetně akademických průzkumů.
Milan Hausner
Neseká se program, seká se odpovědnost II.
V současných debatách o umělé inteligenci rotuje jedna otázka jako zaseknutá hláska: „Může stroj myslet? Cítí něco? Má dušičku jako my?“ Konec konců tentokrát reaguji na jeden kratší článek z dnešního dne.
Milan Hausner
Talking monkey a geopolitika. Velká mapa světa
Můj dnešní komentář, snad ani ne polemika má poměrně širokou oporu ve faktech. (která v českém kontextu máme k dispozici díky výzkumům PAQ Research, České školní inspekce či Cermat).
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně
Sdružení Krajina, které se stará o kosení a spásání cenných luk především ve Žďárských vrších, si...
iDNES Lounge: Byla to pro mě hokejová smrt, vzpomíná Kotalík na návrat do Motoru
Léto stráví se synem, na hokeji a také na golfu. Bývalý skvělý útočník a spolumajitel budějovického...
V Karviné-Starém Městě vzniká nová lávka přes řeku Olši za 26 milionů Kč
V Karviné-Starém Městě začala po několika měsících příprav stavba lávky přes řeku Olši. Sloužit...
Cejn za milion. Petr Svatoš díky životní rybě vybojoval titul mistra světa
Bronzový medailista z paralympiády ve stolním tenisu Petr Svatoš slaví další mimořádný sportovní...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 571
- Celková karma 8,22
- Průměrná čtenost 196x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.