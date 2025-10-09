Lídr v petřínském zrcadlovém bludišti
Nesnáším to dnešní wow...tedy raději zůstanu u hahaha :).
Korporátní svět a vlastně i ten školský se už dlouho chvěje blaženou (jak je to s duchem, nevím) anticipací. Konečně tu máme nástroj, který z leadershipu, té neposlušné humanitní disciplíny, udělá exaktní vědu. Umělá inteligence přichází jako vrchní auditorka lidského šumu. Mapuje komunikační sítě, váží slova v e-mailech, predikuje fluktuaci a generuje motivační řeči s chirurgickou přesností. Je to ideální manažer: nikdy nevyhoří, nepodléhá výkyvům nálad, nepřichází s nepohodlnými etickými námitkami. Je to čistý, elegantní kód.
A právě v této dokonalosti se skrývá její fatální nedorozumění. AI se totiž mýlí v samotné podstatě vedení. Domnívá se, že vedení je prostě jen benchmark – užitečná funkce systému, kterou je třeba optimalizovat. Skutečnost je však taková, že pravé, živé, plné krve a potu vedení je ve světě algoritmů spíše chybou toho systému. Základní a hrubou. Nepředvídatelnou anomálií.
- AI se dívá na lidský kolektiv a vidí neefektivitu. Vidí, jak se lidé řídí iracionální loajalitou ke špatnému šéfovi. Vidí, jak geniální stratég ztrácí hodiny neformálním mentoringem u kávy. Vidí, jak tým místo dodržení plánu provede riskantní, ničím nepodložený skok vpřed – a vyhraje.
- AI by tohle všechno opravila. Nahradila by loajalitu ... výpočtem přínosu. Mentoring by nahradila školením z databáze. Riskantní skok by zamítla jako statisticky nevýhodný. A systém by se stal dokonale hladkým, předvídatelným a…naprosto chcíplým.
Právě proto výzkumy (jsou pořád uzavřené v IT bublině) docházejí k podobným závěrům. Snaží se změřit neměřitelné a optimalizovat neoptimalizovatelné:
- Emoční komplex: AI dokáže rozpoznat vzorce hněvu nebo radosti v textu. Ale nedokáže pochopit katarzi – ono očistné vyústění týmového konfliktu, po kterém je kolektiv silnější. Nedokáže naplánovat okamžik, kdy má lídr padnout na hubu a přiznat vlastní chybu, čímž získá větší důvěru než všemi svými úspěchy.
- Morální dilemata: AI nabídne analýzu rizik, právních následků a dopadů na byznys. Co nenabídne, je svědomí. Ten vnitřní hlas, který lídrovi nařídí udělat správnou věc, i když to bude nevýhodné. AI může simulovat etiku, ale nemá duši, která by za ní stála.
- Kreativní rebelie: Skutečný průlom, ten, který mění pravidla hry, přichází často proto, že někdo pravidla porušil. AI je však strážkyní pravidel, je naprogramována na jejich dodržování. Lídr-rebel je z jejího pohledu chyba, virus, který je potřeba opravit. Ne hybatel dějin. Mimochodem, pořád se mi vrací připomínka k mému minulému článku, že AI může a prý bude mít v nejbližší době i intuici a myšlení na přeskáčku. A tak si dovolím sem vložit malou anketu:
AI je dokonalé zrcadlo ... naší vlastní prázdnoty
Čím více se leadership dívá do tohoto sterilního zrcadla, tím více touží po svém vlastním, vyleštěném odrazu. Promptujeme a promptujeme, dokud nám stroj nevrátí obraz dokonalého, racionálního, daty řízeného supermana. A my tomu uvěříme. Zapomněli jsme, že se díváme na karikaturu.
Stroji je ukradené, jestli jeho firma leží na hranici bankrotu; ono pouze dokonale zrcadlí prázdnotu vstupu. AI se stala dokonalým vypalovačem manažerského žvástu, kopírujícím styl bez jakéhokoli zájmu o substanci. Lídři tak konečně dostali to, po čem vždy toužili: nekonečný zdroj potvrzení, že jejich prázdné fráze jsou ve skutečnosti hlubokomyslné. Dodávám, že ne jen ti...
Skutečný lídr není správce procesů. Je nositelem příběhu, tvůrcem napětí, katalyzátorem změny. Jeho nástrojem není jen tabulka, ale i paradox, intuice a někdy i osvícená tyranie. Jeho práce je plná potu, slz a nepopsatelných, iracionálních okamžiků spojení, kdy tým najednou ví, že za ním může jít do pekla.
AI to všechno zatím dokáže jen simulovat. Je to jako, když robot hraje divadlo – technicky dokonalé, ale emočně prázdné. Její snaha o vedení je dokonalá hra na dokonalost.
Snaha o vytvoření skvělého leadershipu pomocí AI je jako snaha o vytvoření dokonalé bouře v laboratoři. Můžete namíchat správný tlak, vlhkost a teplotu. Ale nikdy tam nebudete mít to esenciální – ten živelný, ničivý a očistný chaos, který je pravou podstatou věci. Možná je na čase přestat se snažit tenhle člověčí omyl opravovat a začít si ho vážit jako poslední bašty lidskosti v jinak dokonale zglajchšaltovaném světě.
Závěr je tedy nevyhnutelně ironický. Čím více se leadership dívá do zrcadla AI, tím více objevuje, že jeho odraz není statečným lvem, ale dokonale vycvičenou opicí, opakující naučené kousky. Stroje, stvořené k napodobování lidskosti, se staly odhalovači naší vlastní mechanicity. A tak zatímco si lídři hladí ego nad tím, jak skvěle AI zrcadlí jejich „genialitu“, zůstává nám, obyčejným smrtelníkům, trpká otázka: Pokud i ta nejlepší umělá inteligence dokáže napodobit pouze prázdný žargon, kdo vlastně napodoboval koho celou tu dobu? A vlastně tuhle vlastnost se pořád dívat na sebe do zrcadla známe už od Sněhurky, že?
A tak se vlastně i já na závěr budu mechanicky opakovat: občas při poradě se svým týmem – prostě vypněte projektor...
Milan Hausner
O iránském Bivojovi a moderních gerojích bez kance, zato s kanclem
„Přines si svého kance – a nezapomeň na VPN.“ Od bobulové glazury k bezpečnostnímu incidentu. Slavnosti se změnily. Dřív se lovilo, dnes se loguje. Teambuilding kdysi znamenal sdílet maso. Dnes sdílíme obrazovku. –
Milan Hausner
Pořídím si virtuálního přítele. Ten aspoň furt neodmlouvá
V době, kdy je definitivní lidská zkušenost – láska – stále častěji outsourcována algoritmům, by nás zpráva, že třetina Američanů má romantický vztah s AI, neměla překvapit.
Milan Hausner
TALIS 2024: učitel i algoritmus ve světle rozpočtu a Evropy
„UČITEL – jediný, kdo přežije AI, rozpočet i školní řád. Výsledky mezinárodního průzkumu jsou v mnoha ohledech překvapující...Ovšem: „Učitel: víc než algoritmus, pořád ovšem méně než rozpočet.“
Milan Hausner
Den, kdy se svět zbláznil ... úplně
Máme osobní asistenty, pomáhají nám všude... Občas se to malé, nikoli plyšové zvířátko, vymkne z rukou... ono ale jen plní to, co nám doslova na očích a v duši vidí...
Milan Hausner
Věštba z roku 1980, nad kterou i ChatGPT smekne klobouk! A ještě zhudebněná!
V roce 1980, kdy se počítač rovnal velikosti menší skříňky a slovo „chatbot“ znělo jako výmysl z říše sci-fi, učinila česká country kapela Fešáci s Petrem Novotným ve své písničce „Dialog 2000“ prorocký kousek.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se vyjádří k nezávislosti práce policie a trestního...
Babiš přijel za Pavlem. Jedná s ním o vládě ANO s SPD a Motoristy sobě
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem....
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů
Zásah osmi hasičských jednotek si v noci na čtvrtek vyžádal požár střechy bývalého hotelu Atrium ve...
Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek
„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 116
- Celková karma 8,95
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.