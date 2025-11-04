Lidové stavební družstvo, tentokrát na LSD

Česká politika se tváří jako velká stavba. Na stole leží plány, všichni mávají pravítky a tváří se jako architekti. Jenže místo cihel se používají sliby, místo betonu kompromisy a místo statika se povolává David Copperfield, abychom byli světovější. Výsledkem je dům, který se blyští na vizualizacích, ale v reálu se naklání jako domeček z kostek, co nemají ani ty zoubky jako lego. A ten zázračný kouzelník to ještě šikovně schová do proměnlivé mlhy.

Stavební parta

  • První skupina natírá fasádu ostrými barvami, aby odradila všechny kolemjdoucí. Sem nikdo cizí nesmí, protože my jsme tady doma.
  • Druhá maluje na silnice dvojbarevné pruhy (duhové určitě ne) a tvrdí, že auta pojedou navždy svobodně, i kdyby se vozovka proměnila v cosi zatím neurčitého.
  • Třetí stojí u pokladny, počítá cihly a tvrdí, že stavba je skoro hotová, i když se zdi vlní jako mořská hladina.
  • A společně: slavnostní střihání pásek na skluzavce rovnou do podpalubí a do nekonečné vodní plochy.

Stavební materiál

  • Elektronická evidence se vrací jako průsvitná cihla – na první pohled pevná, ale když ji vezmete do ruky, rozplyne se. Tuhle ji někdo má, tamhle zase nemá.
  • Jednotné inkasní místo je jako bájný stavební plán: všichni o něm mluví, nikdo ho v poslední době neviděl, ale všichni věří, že jednou přijde a zjednoduší život. Ti, co ho kdysi viděli, už ale o něm zase tak moc nesmí mluvit.
  • Ústavní kotvy se mění v barevné vitráže: hotovost a národní měna září jako mandaly, které mají chránit stavbu před zhroucením do hlubin Mariánského příkopu. Když se dům začne kývat, vitráže se slavnostně rozsvítí – a lidé tleskají, že to aspoň hezky bliká.
  • DPH na léky na recept je sice zbrusu novým konceptem, nicméně jen, aby to nedopadlo jako nedávno jako pivo z tanku a v láhvi.
  • Metodologie: plná prezentací dnes i v umělé inteligenci, místo hřebíků tu máme excelovské tabulky s čísly, které realitu připomínají jen z velké dálky médií.

Společné prostory

  • Schodiště kompromisů: Každý krok dolů je ústupek, každý krok nahoru slib. Čím košatější, tím pro občana lepší, o to více nerealizovatelný.
  • Chodba průniků: Tři různé dveře vedou do stejné místnosti.
  • Společná prádelna: Zde se perou nejen špinavé ponožky, ale i politické hříchy. O tom, co se tam začne ještě prát, by mohla také vyprávět i ta minulá vláda.
  • Výbor nájemníků: Schází se pravidelně, aby hlasoval o tom, zda se má dům natřít na růžovo, nebo na modro – a nakonec se vždy rozhodne pro šedou. Ta nejvíc odpovídá realitě.
  • Designové prvky: výtah, který jede jen dolů; nahoru jen rumpálem; nástěnka, na které visí omluvy; sklep, kde se skladují neuskutečněné reformy v igelitkách.

Paradoxy stavby

  • Za slib pevného základu se platí novými prasklinami.
  • Za úlevy pro drobné stavitele se vybírá daň v podobě složitějších plánů.
  • Čím víc se mluví o stabilitě, tím víc se dům naklání – jako by chtěl konkurovat šikmé věži v Pise.
  • Každý nový „architektonický zázrak“ se nakonec ukáže být jen přístavkem z polystyrenu.
  • Každé prolomení střechy otvírá nový koncept k zelené ideologii budoucnosti.

Lidové stavební družstvo na LSD skutečně „postavilo“ víc, než se čekalo. Jenže otázka zní: stavíme katedrálu, nebo domek z cukrkandlu, který se rozpadne při prvním dešti? Vize se blyští, ale realita může být vratká. Občané si nakonec odnášejí barevné sny, účtenku za materiál a pocit, že bydleli v katalogu, který se nikdy neproměnil v dům. A když se ptají, kdo je vlastně architekt, slyší jen ozvěnu: „To jsme přece my všichni.“

PS: Tak holt už i na tu politiku u mne došlo.

Autor: Milan Hausner | úterý 4.11.2025 5:51 | karma článku: 3,37 | přečteno: 70x

Milan Hausner

  • Počet článků 153
  • Celková karma 8,59
  • Průměrná čtenost 207x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

