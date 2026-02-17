Lež či pravda, kdo to ví…
Zato lež? Ta má našlápnuto. Ta má mediální trénink, tiskovou mluvčí, vlastní hashtagy a dokonce i volební program.
Firmy i politické strany pochopily jednu klíčovou věc: pravda neprodává a pravda nevolí. Pravda je nudná, komplikovaná a hlavně, nedá se u ní použít hvězdička s drobným písmem jako vysvětlivka. A bez hvězdičky by se zhroutila polovina byznysu i demokracie. Takže místo pravdy dostanete „komunikační sdělení“. Což je takový elegantní výraz pro „říkáme vám akorát to, co zrovna potřebujete slyšet, abyste nám dali peníze nebo hlas“.
V politice to funguje úplně stejně jako v marketingu, jen s větším rozpočtem a trapnějšími tanečky na sociálních sítích. Třeba takové hranolky na Tiktoku? Panečku? Je to brain rot AI nebo prostě jen naprostá přiblblina? Také se se sypou jak na běžícím pásu. „Zvýšíme důchody, snížíme daně, postavíme byty, zachráníme planetu a váš pes bude doživotně zadarmo očkovaný.“ Realita? Po volbách přijde vysvětlení: „Vážení občané, došlo k nedorozumění. My jsme to mysleli jako vizi, ne jako závazek. A navíc za to může předchozí vláda, covid a globální oteplování, pan expremiér, vítr severák, Evropská unie.“ Jistě si doplníte i další možnosti.
A ejhle – vznikají ty nádherné politické výtvory typu „důchodová reforma, která zachová vše, co máte rádi“. Nikdo neví, jak to udělá, ale zní to skvěle. Hlavně že to má sdílení, lajky a vytváří to dojem, že svět je plný tajných řešení, která ti politici jen zapomněli sdělit dřív, než jsi šel volit.
Lháři v politice i marketingu mají jednu společnou superschopnost: přetvořit něco, co neexistuje, v naléhavou potřebu = ve veřejný zájem či ještě lépe blaho. Zůstávám u češtiny, wellbeing by se sem jaksi nehodil.
A lidé to žerou, protože kdo by se obtěžoval kontrolovat fakta, že ano. Vždyt na to jsou novináři, ne? Když to má pěkný graf, tak to přece musí být pravda. Když to řekl ve zprávách, tak je to oficiální. A když je to v předvolebním spotu, tak už to musí být hotová věc.
A když se to celé provalí? Když vyjde najevo, že ten slib byl jen takové „komunikační cvičení“?
Politik se usměje, upraví kravatu a pronese svou oblíbenou mantru: „Došlo k nedorozumění. Vy jste to špatně pochopili.“ Jasně. Oni lhali, ty jsi špatně poslouchal. Klasika.
Lháři kolem nás nejsou žádní diletanti. Jsou to profíci. Mají focus groups, analytiky, sociologické průzkumy a KPIčka. Jejich úkolem není informovat, jejich úkolem je přesvědčit. Za každou cenu. A když k tomu potřebujou realitu trochu ohnout, přibarvit, nebo rovnou přepsat učebnice dějepisu, tak proč ne. Vždyť je to jen politický marketing. A politika přece není lež. Politika je… kreativní interpretace slibů.
A tak tu žijeme v éře, kdy pravda se šeptá do vousů a lež řve z billboardů. Kdy se lidé nechají oblbovat dobrovolně, protože je to jednodušší, než přemýšlet. A kdy firmy i politici zjistili, že největší konkurenční výhodou není kvalita ani program, ale schopnost prodat nesmysl tak přesvědčivě, že mu uvěří i ten, kdo ho vymyslel. A když už náhodou ne, vždycky se dá říct, že to byla jen taková… komunikační strategie. Sice špatná, ale pořád jen komunikační šum... A ten přece nemůže nikomu vadit...
Milan Hausner
Od planých keců o zákazech, k regulaci sociálních sítí pro děti
Diskuze o zákazu všeho možného (mobily, sociální sítě...) je už koloritem vláken i tady na blogu. Když pominu některé rádoby vtipné pokusy o zákazu sítí i pro zletilé seniory (i když mohou být dětinští)...
Milan Hausner
Od chytré kalkulačky k příteli, který vám řekne, že vaše nápady stojí za starou belu
Kdysi dávno, v pravěku digitální historie (řekněme tak před dvěma lety, :), jsme se k umělé inteligenci chovali jako k trochu chytřejšímu vyhledávači.
Milan Hausner
1.A (21) - už ne známky, ale slovní hodnocení
Z hodnocení žáků na konci školního roku se stává literární opus. Slovní posouzení schopností, které zní tak moderně, se proměnilo v noční můru snad každého elementaristy.
Milan Hausner
Když se ti rozštěká život. V tom nejlepším slova smyslu...
Věda je vážně úžasná. Dokáže posouvat hranice lidského poznání, odhalovat tajemství vesmíru a občas taky potvrdit něco, co ví kdekdo!
Milan Hausner
Jak mi umělá inteligence zachránila manželství (a hlavně peněženku)
Všichni to známe. Přijde večer, vy u televize, partnerka vedle vás s mobilem v ruce. Palec šlape jako dobře promazaný stroj ...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Sněžení v Plzeňském kraji zkomplikovalo dopravu, silnice jsou sjízdné
Husté sněžení dnes v noci a časně ráno zkomplikovalo dopravu na některých místech Plzeňského kraje....
Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel
Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení...
Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo
Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla...
Policie pátrá po pacientovi jihlavské psychiatrie, nevrátil se z procházky
Policie vyhlásila pátrání po osmatřicetiletém Davidu Ciklaminim, pacientovi jihlavské psychiatrické...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 356
- Celková karma 9,30
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.