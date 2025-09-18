Lesk a bída...nikoli kurtizán... tentokrát inkluze
Pravda, jako obvykle, neleží na extrémech, ale někde uprostřed – v každodenní, neokázalé a často velmi náročné práci konkrétních škol. A právě tam, v reálném provozu, se ukazuje její skutečný lesk a bída.
Bída: Když je inkluze jen papír a přetížení
Když se řekne inkluze, mnohým se vybaví její stinné stránky, které jsou bohužel často realitou:
- Alibistické naplňování zákona: Dítě s nárokem na podpůrná opatření je „odškrtnuto“ v papírech, ale reálná pomoc se nedostaví. Asistent pedagoga chybí nebo je neproškolený. Nebo je jeho profese jen dobrým přivýdělkem...
- Přetížený učitel: Pedagog bez specializace je vržen do vody s instrukcemi „individualizovat přístup“ ve třídě s třiceti žáky, z nichž několik má specifické potřeby. Výsledkem je vyhoření, frustrace a pocit, že nelze pořádně učit nikoho.
- Izolace „uvnitř“ třídy: Dítě s postižením je sice fyzicky přítomno v kolektivu, ale sociálně izolováno. Spolužáci je nevnímají jako rovnocenného parťáka, ale jako cizí prvek, o kterého se musí „starat“.
Toto je ta bída – inkluze jako formální, byrokratické cvičení, které neprospívá ani „inkludovaným“, ani „těm ostatním“.
Lesk: Když inkluze znamená spolupráci a přirozené poznání
Ale existuje i jiný model. Mnohem náročnější na organizaci, ale s obrovským dopadem. Je založený na spolupráci běžné základní školy a školy speciální. A zde se musím pochlubit, byť kdeže dnes ty časy jsou. Přesně takovým byl náš projekt Děti jako my. Podstatou vlastně docela jednoduché řešení. Dvě školy – jedna základní a druhá speciální učily své žáky v jejich přirozeném prostředí, ale mnohé zážitkové aktivity prožívaly obě skupiny společně. V ZOO, v muzeu, na Vítkově, v Miraculu, ale také při různých workshopech a dílnách od těch keramických až do jazykové. Proč se k dávno uzavřenému projektu (10 let). Zrovna včera jsem měl možnost mluvit s jednou žákyní. A ona mi ten projekt připomněla hezkou vzpomínkou. Já můžu jen poděkovat... Tehdy jsme dokonce dostali Evropskou jazykovou cenu a nominaci na Gratias Tibi.. Rád vzpomínám.
Tady inkluze nepůsobí jako nucené násilí na systému, ale jako přirozené obohacení pro všechny. Jak to funguje?
- Specializovaná pomoc tam, kde má být: Speciální pedagogové ze specializované školy nepůsobí izolovaně. Přicházejí do té „běžné“ jako experti, kteří učí to, co je skutečně potřeba. Nepasují se do role asistentů, ale jsou partnery pro učitele. Vedou hodiny, konzultují individuální vzdělávací plány, ukazují konkrétní metody práce. Jejich expertíza je využita naplno.
- Setkávání v reálném světě – jako rovný s rovným: To je možná nejcennější prvek. Děti z obou škol se nepotkávají v umělém prostředí „návštěvy“, ale při společných projektech v reálném světě. Společně tvoří v dílnách, pečou v cvičné kuchyni, sportují na hřišti nebo řeší úkoly v přírodě.
- Odstraňování bariér strachu a nevědomosti: Děti z „běžné“ školy přestanou vnímat handicapované vrstevníky jako něco cizího a divného. Zjistí, že kluk na vozíku je skvělý v řešení kvízů, že holka s Downovým syndromem má úžasný smysl pro humor, a že komunikace pomocí znakování je vlastně docela zábava. Přirozeně se poznávají. Strach a ostych mizí a jsou nahrazeny respektem a pochopením.
- Výhoda pro všechny: Děti se speciálními potřebami získávají neocenitelné sociální a komunikační dovednosti v širším kolektivu. Děti z majority se učí empatii, trpělivosti a tomu, že svět je různorodý a že je to jeho přednost, ne vada. Učitelé z obou škol se vzájemně obohacují o své zkušenosti.
Byly to hezké chvíle strávené v projektových dnech. Škoda jen, že na tento sice organizačně komplikovaný model už nikdo nenavázal a z inkluze se zas stal jen docela často proklínaný termín, o kterém se teď před volbami zase mluví jako o volebním tématu, které zase spolehlivě skončí za katedrou. Nikdo si ji nedovolí zrušit, i když o ní všichni budou tlachat.
Inkluze je nástroj, ne cíl
Jak vidno, problém není v myšlence inkluze samotné. Problém je v jejím naplňování. Bída číhá tam, kde je inkluze chápana jako levné, formální a izolované „odkládání“ problémových dětí do přetíženého systému.
Lesk září tam, kde je inkluze postavena na partnerství, odbornosti a vzájemném obohacení. Kde speciální škola není vnímána jako „ghetto“, ale jako expertní centrum, které pomáhá celé vzdělávací komunitě. Kde se děti setkávají ne z povinnosti, ale kvůli společnému zájmu a objevování.
Inkluze nemusí být strašák, ale může být oboustranně obohacující cesta. Cesta, která učí děti to nejdůležitější: že ten druhý, i když je jiný, je především člověk.
Milan Hausner
Lesk a bída...nikoli kurtizán, ale NGO
Školství má spoustu problémů. Na tom se shodne většina rodičů, učitelů i politiků. Výčet kabonících se figurek by mohl pokračovat donekonečna.
Milan Hausner
Jak jsem se naučil nedělat si starosti a milovat halucinujícího bota
O nekonečné moudrosti okamžitých směrnic aneb když AI poradí, jak naložit se strojovým překladem podle dánského vzoru. Pro ty chytráky je pak základ slova Dán kreativně přetvořen na daň...
Milan Hausner
Ani důchod nic nezmění na tom, kdo je hlava a krk rodiny
Každá rodina má svou hlavu. Obvykle je to ten pán, který po večeři usedá do křesla s výrazem Caesara, který právě porazil Galy, ačkoli jediné, co ten den porazil, byla sova v rohu místnosti díky své hřmotnosti a nemotornosti.
Milan Hausner
Mobil v tašce, rozum v šuplíku: Jak se školní politika stala digitálním placebo
Novou televizní diskuzi jsem neviděl, řekla mi o ní manželka, ale dnes ráno jsem si přečetl obsáhlou studii o „omezeních“ mobilů ve školách, a protože je tady přímá souvislost, nemůžu jinak než nadatlit pár řádků.
Milan Hausner
Proč učitelé neradi slyší: „Já bych to dělal jinak.“
Role učitele je jedinečný a komplexní alchymický proces. Je to mix vědce, umělce, kouče, psychologa a manažera chaosu
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta
Premium Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se...
Opravy škol se protáhly. Děti se učí v hospodě i hasičárně, ředitel hlásí z kotelny
Premium Zpožděné opravy nebo chybějící kolaudace školních budov komplikují na řadě míst v Česku začátek...
Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně
Premium Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton,...
Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu
Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z...
Pronájem komerčního prostoru 48 m2 ulice Kovářská, Brno-Komárov
Kovářská, Brno - Komárov
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 90
- Celková karma 8,20
- Průměrná čtenost 213x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.